Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

Душевное чаепитие в историческом центре Тулы

Многие знают о Туле по тульским пряникам

Многие знают о Туле по тульским пряникам.

Пряник — настоящий must have, если вы оказались в Туле.

Но я решила пойти дальше и объединить в одной экскурсии пряники и чай.

Вы окунетесь в атмосферу русского чаепития, узнаете о традициях и откуда появился такой интерес к чаю.

Вы попробуйте чай из самовара, тульские пряники и вкусное варенье.

А также узнаете, почему так важно возрождать культуру традиционного чаепития.
Душевное чаепитие в историческом центре Тулы
Душевное чаепитие в историческом центре Тулы
Душевное чаепитие в историческом центре Тулы
Душевное чаепитие в историческом центре Тулы
Душевное чаепитие в историческом центре Тулы
Душевное чаепитие в историческом центре Тулы
Русские прянично-чайные традиции
Не даром говорят, что в Тулу не едут со своим самоваром, ведь в этом городе, как ни в каком другом, Вас смогут познакомить с традициями и культурой традиционного русского чаепития. На этой интерактивной экскурсии, Вы поймёте почему так важно возрождать интерес к чаепитию. Пройдёт она в историческом центре города, вы узнаете очень много о самом чае, об этом любимом в России ароматном напитке.
Ну и какое же «чаепитие по-тульски» без Тульского пряника — одного из гастрономических брендов России? Не откладывая на долго, смело присоединяйтесь к нам на душевное чаепитие с тульским колотым сахаром, местным вареньем, белевской пастилой и печатными пряниками, «откушайте чаю» из настоящего самовара и станьте истинным знатоком чайных традиций!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (возможен транспорт гида за дополнительную плату или Ваш транспорт)
Место начала и завершения
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Екатерина Д.
Екатерина Д.
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