Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

Русские прянично-чайные традиции

Не даром говорят, что в Тулу не едут со своим самоваром, ведь в этом городе, как ни в каком другом, Вас смогут познакомить с традициями и культурой традиционного русского чаепития. На этой интерактивной экскурсии, Вы поймёте почему так важно возрождать интерес к чаепитию. Пройдёт она в историческом центре города, вы узнаете очень много о самом чае, об этом любимом в России ароматном напитке.

Ну и какое же «чаепитие по-тульски» без Тульского пряника — одного из гастрономических брендов России? Не откладывая на долго, смело присоединяйтесь к нам на душевное чаепитие с тульским колотым сахаром, местным вареньем, белевской пастилой и печатными пряниками, «откушайте чаю» из настоящего самовара и станьте истинным знатоком чайных традиций!