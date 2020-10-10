2 отзыва оставили туристы

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Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс

Прогуляться по усадьбам знаменитых купцов-туляков и испечь традиционный печатный пряник

5
2 отзыва
Ольга
Ольга – представитель из Тулы
Несомненно, Тула — город 🏙️ мастеров, но и купечество сыграло не менее заметную роль в её становлении и развитии.

На прогулке 👣 по старинным улочкам мы поговорим о династиях, которые прославили Тулу, рассмотрим купеческие особняки и заглянем в усадебный парк 🌳.

А после на мастер-классе испечем знаменитые печатные пряники по традиционным рецептам.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс

Что вас ожидает

О купцах-туляках — и не только
На прогулке 👣 по купеческим улочкам мы погрузимся в тульский колорит и обсудим, как формировались прославленные местные династии купцов: Демидовы, Ливенцовы, Гречихины, Баташевы, Добрынины и многие другие. Вы узнаете, какую роль в жизни Тулы играло купечество, какие привилегии и традиции были у этого сословия и как простой оружейник получил дворянство из рук самого ПетраI. Мы посмотрим на особняки купцов-пряничников Гречихина и Белолипецкого, посетим Всехсвятский кафедральный собор и заглянем в парк 🌳 бывшей усадьбы купца Платонова. Разберемся, кто сделал первый самовар в Туле и какое отношение имеет купец Матвеев к созданию первой хроматической гармони. И, конечно, загадаем желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

Испить чая «внакладку» и испечь тульский пряник
После погружения в историю 📖 купечества вы сможете и сами попрактиковаться в традиционных тульских ремеслах на мастер-классах: расписать филимоновскую игрушку или испечь печатный тульский пряник по старинному рецепту, устроить чаепитие с Белевской пастилой, а заодно узнать, что значит пить чай «внакладку», «вприкуску», «вприглядку» и «враскрутку». В завершение мы можем посетить музей 🖼 Гармони деда Филимона с интерактивной программой, во время которой ноги сами идут в пляс!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится на вашем транспорте. При необходимости помогу арендовать транспорт в Туле.
  • Группа может быть увеличена до 10 человек (с дополнительной оплатой)
  • Время экскурсии 🧭 включает в себя прогулку по городу. Экскурсия ⛳ заканчивается у музея Пряника, где вы сможете посетить мастер-класс (оплачивается дополнительно). При выборе нескольких мастер-классов и посещении музеев время экскурсии увеличивается и оплачивается дополнительно.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты 🎫 в Кремль: 80 руб. /взрослые, 60 руб. /школьники или 500 руб. /группа до 5 человек
  • Участие в мастер-классе в музее Пряника (по желанию): 600 руб. /чел.
  • Мастер-класс по росписи филимоновской игрушки (по желанию): 350 руб. /чел.
  • Входные билеты в музей Гармони деда Филимона (по желанию): 350 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 у музея Самоваров
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
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2 отзыва оставили туристы

10 октября 2020
Просто блестящая экскурсия! Гид Ольга - профессионал высочайшего класса: мы почувствовали и искреннюю любовь к Туле, Родине, и знания краеведения, литературы, истории, психологии. Мы просто влюбились в Тулу! Советую от души посетить этот великий город с индивидуальным гидом Ольгой и пройти по маршруту «Купеческая Тула..... », гарантирую несколько часов Счастья.... кстати, изготовление своего первого в жизни печатного пряника на территории Тульского Кремля оставит навсегда в Вашей Душе аромат тульских радостей! С уважением, Мария
21 сентября 2020
Спасибо за вдохновенный рассказ об истории города - мы прониклись. Рекомендуем P. S. Мастер-класс в музее Пряников стоит своего времени. Особенно оценят дети, если вы путешествуете с ними

Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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