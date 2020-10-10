2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

О купцах-туляках — и не только

На прогулке 👣 по купеческим улочкам мы погрузимся в тульский колорит и обсудим, как формировались прославленные местные династии купцов: Демидовы, Ливенцовы, Гречихины, Баташевы, Добрынины и многие другие. Вы узнаете, какую роль в жизни Тулы играло купечество, какие привилегии и традиции были у этого сословия и как простой оружейник получил дворянство из рук самого ПетраI. Мы посмотрим на особняки купцов-пряничников Гречихина и Белолипецкого, посетим Всехсвятский кафедральный собор и заглянем в парк 🌳 бывшей усадьбы купца Платонова. Разберемся, кто сделал первый самовар в Туле и какое отношение имеет купец Матвеев к созданию первой хроматической гармони. И, конечно, загадаем желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

Испить чая «внакладку» и испечь тульский пряник

После погружения в историю 📖 купечества вы сможете и сами попрактиковаться в традиционных тульских ремеслах на мастер-классах: расписать филимоновскую игрушку или испечь печатный тульский пряник по старинному рецепту, устроить чаепитие с Белевской пастилой, а заодно узнать, что значит пить чай «внакладку», «вприкуску», «вприглядку» и «враскрутку». В завершение мы можем посетить музей 🖼 Гармони деда Филимона с интерактивной программой, во время которой ноги сами идут в пляс!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проводится на вашем транспорте. При необходимости помогу арендовать транспорт в Туле.

Группа может быть увеличена до 10 человек (с дополнительной оплатой)

Время экскурсии 🧭 включает в себя прогулку по городу. Экскурсия ⛳ заканчивается у музея Пряника, где вы сможете посетить мастер-класс (оплачивается дополнительно). При выборе нескольких мастер-классов и посещении музеев время экскурсии увеличивается и оплачивается дополнительно.

Дополнительные расходы