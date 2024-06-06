1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
«Если людей больше, 200 рублей для взрослых, 150 рублей для детей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Квест
1 час
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
«Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
30 минут
Детский мастер-класс по украшению пряников в Туле: творчество и веселье
Приглашаем юных туристов и жителей Тулы окунуться в мир тульских пряников! Вас ждет не только мастерство украшения, но и вкусный чай из самовара
Начало: В городском пространстве «Искра»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Экскурсию нам провела Татьяна, интересно рассказывала, старалась увлечь ребенка, были задания, которые помогли ребенку запомнить основные моменты. Было интересно и
- ААлександра1 июня 2024Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!
- ННадежда31 мая 2024Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.
- ННадежда19 мая 2024Очень, очень, очень нам понравился данный МК! Спасибо всей команде пряничного домика! Очень у вас тепло, душевно и уютно))) Желаем процветания, успехов, благодарных клиентов и всего самого наилучшего!
- ММария24 марта 2024Были с детьми 9 и 12 лет. Интересно, не затянуто - вполне подходит для беглого изучения кремля. Задания вполне посильные для детей, хорошо организовано, в 60 минут уложились. Рекомендуем!
- ННАТАЛИЯ25 февраля 2024Были с детьми 10 лет, получили максимум информации. Для детей - в доступной форме, образно, с примерами. При этом гид Юлия успевала отвечать на вопросы взрослых, не теряя настроя и сохраняя внимание детей.
- ККолчина21 февраля 2024Тула для детей и взрослыхОтличная экскурсия по центру Тулы. Гид Анастасия интересно познакомила нашу семью с городом мастеров!!
- ААлина19 февраля 2024Дети в восторге
- ААлина6 января 2024Всё очень мило и по-домашнему
- ССветлана26 ноября 2023Тула для детей и взрослыхСпасибо нашему гиду Татьяне, детям и нам очень понравилось. Экскурсия была интересной, как для взрослых, так и для детей.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Для детей»
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Сейчас в Туле в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 689 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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