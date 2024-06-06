Е Екатерина Тула для всей семьи читать дальше приятно пообщаться. В завершении Татьяна дала рекомендации относительно интересных мест, мы ими с удовольствием воспользовались. Также ребенка ждал небольшой приз за правильные ответы. Спасибо за интересную и позновательную экскурсию. Экскурсию нам провела Татьяна, интересно рассказывала, старалась увлечь ребенка, были задания, которые помогли ребенку запомнить основные моменты. Было интересно и

А Александра Тула для всей семьи Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!

Н Надежда Тула для всей семьи читать дальше Интересные факты и лёгкая подача материала очень нас порадовали. Татьяна держала наше внимание до конца, экскурсия прошла на драйве и позитиве. Для детей квест стал хорошим завершением, ещё и победили и получили пряники в подарок. Спасибо! Однозначно рекомендуем гида! Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.

Н Надежда Детский мастер-класс по украшению пряников Очень, очень, очень нам понравился данный МК! Спасибо всей команде пряничного домика! Очень у вас тепло, душевно и уютно))) Желаем процветания, успехов, благодарных клиентов и всего самого наилучшего!

М Мария Детский квест в Тульском кремле Были с детьми 9 и 12 лет. Интересно, не затянуто - вполне подходит для беглого изучения кремля. Задания вполне посильные для детей, хорошо организовано, в 60 минут уложились. Рекомендуем!

Н НАТАЛИЯ Детский квест в Тульском кремле Были с детьми 10 лет, получили максимум информации. Для детей - в доступной форме, образно, с примерами. При этом гид Юлия успевала отвечать на вопросы взрослых, не теряя настроя и сохраняя внимание детей.

К Колчина Тула для детей и взрослых Отличная экскурсия по центру Тулы. Гид Анастасия интересно познакомила нашу семью с городом мастеров!!

А Алина Детский квест в Тульском кремле Дети в восторге

А Алина Детский мастер-класс по украшению пряников Всё очень мило и по-домашнему