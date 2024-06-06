Детские экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Для детей» в Туле, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тула для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
664 отзыва
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
«Если людей больше, 200 рублей для взрослых, 150 рублей для детей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 7 чел.
Детский квест в Тульском кремле
🚶 Пешая
Квест
1 час
20 отзывов
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
«Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Детский мастер-класс по украшению пряников
Мини-группа
30 минут
5 отзывов
Детский мастер-класс по украшению пряников в Туле: творчество и веселье
Приглашаем юных туристов и жителей Тулы окунуться в мир тульских пряников! Вас ждет не только мастерство украшения, но и вкусный чай из самовара
Начало: В городском пространстве «Искра»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсию нам провела Татьяна, интересно рассказывала, старалась увлечь ребенка, были задания, которые помогли ребенку запомнить основные моменты. Было интересно и
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    приятно пообщаться. В завершении Татьяна дала рекомендации относительно интересных мест, мы ими с удовольствием воспользовались. Также ребенка ждал небольшой приз за правильные ответы. Спасибо за интересную и позновательную экскурсию.

  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.
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    Интересные факты и лёгкая подача материала очень нас порадовали. Татьяна держала наше внимание до конца, экскурсия прошла на драйве и позитиве. Для детей квест стал хорошим завершением, ещё и победили и получили пряники в подарок. Спасибо! Однозначно рекомендуем гида!

    Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Детский мастер-класс по украшению пряников
    Очень, очень, очень нам понравился данный МК! Спасибо всей команде пряничного домика! Очень у вас тепло, душевно и уютно))) Желаем процветания, успехов, благодарных клиентов и всего самого наилучшего!
  • М
    Мария
    24 марта 2024
    Детский квест в Тульском кремле
    Были с детьми 9 и 12 лет. Интересно, не затянуто - вполне подходит для беглого изучения кремля. Задания вполне посильные для детей, хорошо организовано, в 60 минут уложились. Рекомендуем!
  • Н
    НАТАЛИЯ
    25 февраля 2024
    Детский квест в Тульском кремле
    Были с детьми 10 лет, получили максимум информации. Для детей - в доступной форме, образно, с примерами. При этом гид Юлия успевала отвечать на вопросы взрослых, не теряя настроя и сохраняя внимание детей.
  • К
    Колчина
    21 февраля 2024
    Тула для детей и взрослых
    Отличная экскурсия по центру Тулы. Гид Анастасия интересно познакомила нашу семью с городом мастеров!!
  • А
    Алина
    19 февраля 2024
    Детский квест в Тульском кремле
    Дети в восторге
  • А
    Алина
    6 января 2024
    Детский мастер-класс по украшению пряников
    Всё очень мило и по-домашнему
  • С
    Светлана
    26 ноября 2023
    Тула для детей и взрослых
    Спасибо нашему гиду Татьяне, детям и нам очень понравилось. Экскурсия была интересной, как для взрослых, так и для детей.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Для детей»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тула для всей семьи
  2. Детский квест в Тульском кремле
  3. Детский мастер-класс по украшению пряников
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 689 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Туле! Вместе с детьми и гидами города Тулы можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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