Эта классическая экскурсионная программа познакомит вас с символами тульской земли. Вы узнаете о тонкостях производства и видах самоваров. Откроете главные секреты самой известной разновидности русского пряника.
Пройдётесь по новой набережной и музейному кварталу и раскроете историю нашего старинного и современного города.
Пройдётесь по новой набережной и музейному кварталу и раскроете историю нашего старинного и современного города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Чтобы вы как следует познакомились с городом, мы проедем и прогуляемся по историческому центру. За 2 часа вы успеете:
- удивиться величественной архитектуре Тульского кремля
- совершить променад по аллеям Кремлёвского сквера и оценить уникальный парковый ансамбль
- осмотреть Свято-Успенский кафедральный собор и Благовещенскую церковь
- пройти по старинным улочкам Тулы к купеческим особнякам, хранителям тайн и артефактов дворянского быта
- побывать в Кузнецкой слободе, центре тульского оружейного производства
- отыскать памятник Левше, а также Петру I
- сделать фото на фоне Тульского государственного музея оружия
- почтить память легендарной дворянской династии Демидовых в мемориальном музейном комплексе, включающем некрополь в Николо-Зарецкой церкви
- и выяснить, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружьё
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Туле
Провела экскурсии для 11108 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
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