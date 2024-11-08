Эта классическая экскурсионная программа познакомит вас с символами тульской земли. Вы узнаете о тонкостях производства и видах самоваров. Откроете главные секреты самой известной разновидности русского пряника. Пройдётесь по новой набережной и музейному кварталу и раскроете историю нашего старинного и современного города.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Чтобы вы как следует познакомились с городом, мы проедем и прогуляемся по историческому центру. За 2 часа вы успеете:

удивиться величественной архитектуре Тульского кремля

совершить променад по аллеям Кремлёвского сквера и оценить уникальный парковый ансамбль

и оценить уникальный парковый ансамбль осмотреть Свято-Успенский кафедральный собор и Благовещенскую церковь

и пройти по старинным улочкам Тулы к купеческим особнякам, хранителям тайн и артефактов дворянского быта

к купеческим особнякам, хранителям тайн и артефактов дворянского быта побывать в Кузнецкой слободе , центре тульского оружейного производства

, центре тульского оружейного производства отыскать памятник Левше , а также Петру I

, а также Петру I сделать фото на фоне Тульского государственного музея оружия

почтить память легендарной дворянской династии Демидовых в мемориальном музейном комплексе, включающем некрополь в Николо-Зарецкой церкви

и выяснить, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружьё

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.