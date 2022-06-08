Как и любые горы, Урал сам по себе является местом силы. Поэтому тур включает в себя посещение основных природных и культурных сокровищ Южного Урала. Аркаим – одно из сакральных мест России, обладающее особой силой. В окрестностях поселения расположены несколько возвышенностей, каждая из которых обладает своей особенной энергией. О загадочной и драматичной истории открытия Аркаима, о силе духа и особенностях проживающих здесь народов, о тайнах, скрытых в глубинах пещер и дремучих лесов – об этом и о многом другом поведает нам “дорога в Аркаим”.
Преимущества этого путешествия:
Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 3-х человек. Групповая дата только 31 мая.
10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага(300 км).
По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.
В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.
Размещение на туристской базе «Тенгри».
Обед.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Посещение памятника архитектуры – Никольский храм.
Русское старинное село Кага, образованное в 1740 году с целью строительства железоделательного завода династии Демидовых.
Во многих источниках кто-то называет жителей этого села «старообрядцами», кто-то «кержаками».
Ужин.
Мастер-класс «Лепка пельменей».
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника Шульган-таш.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Фотосессия в национальных костюмах.
Мастер-класс по стрельбе из лука.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км). Ужин.
Автопереезд за день – 240 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш»; Баш. гос. заповедник.
За доп. плату: дегустация бортевого меда.
Завтрак.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».
Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Башкирия занимает первое место в России по количеству лошадей и развитии коневодства, а село Кага – это также и известный в регионе центр коневодства.
Поэтому желающие могут совершить конно-верховую прогулку по окрестности (доп. плата).
Обед.
Переезд до озера Банное – самого глубоководного водоёма не только в пределах Зауралья, но и во всей республике Башкортостан.
Размещение (2-хмест. номер с удобствами).
Ужин.
Автопереезд за день– 135 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед.
За доп. плату: ужин, конная прогулка, доп. экскурсии на курорте Азаково и Банное.
Завтрак.
Отдых на озере Банное.
По желанию (за доп. плату) туристы могут подняться на смотровую площадку на ГЛЦ Металлург, посетить питомник «Белый лекарь», продегустировать мед в медовой лавке, отправиться на экскурсию в музей боевой славы им. Кусимова Т. Т.
Самостоятельный обед.
После обеда, автобусный переезд в Башкирское Зауралье (190 км).
По дороге:
Размещение в гостинице г. Сибай (2-х мест. номер с удобствами)
Самостоятельный ужин в городе Сибай.
Автопереезд за день– 190 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, экскурсии – в историко-краеведческом музее с. Темясово; проживание в г. Сибай.
За доп. плату: вход на пляж оз. Банного, обед, ужин, доп. экскурсии в с. Темясово.
Завтрак.
Трансфер до государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» (85 км).
По дороге переезжаем реку Урал – водную границу между Европой и Азией.
Для кого-то, Аркаим – это укрепленное поселение эпохи средней бронзы рубежа III—II тыс. до н. э., относящееся к «Стране городов».
Ученые считают, что это древний город, возраст которого оценивают примерно в четыре тысячи лет, т. е. возраст Аркаима старше возраста египетских пирамид.
Для других, Аркаим – это природное место силы, расположенное на месте естественного тектонического разлома земной коры, в жерле миллионы лет назад потухшего вулкана.
Также в заповеднике туристам предлагаются различные экскурсионные программы, которые они смогут посетить по своему желанию в течении этого дня или погулять по окрестностям.
Самостоятельный обед на территории заповедника Аркаим.
Возвращение в европейскую часть России, в город Сибай (автодорога – 85 км), который неофициально является столицей башкирского Зауралья.
Самостоятельный ужин в городе Сибай.
Автопереезд за день – 180 км.
В стоимость включено: питание – завтрак; экскурсии – экскурсия в «Музей Природы и человека» в заповеднике «Аркаим».
За доп. плату: обед, ужин, доп. экскурсии в Аркаиме.
Завтрак.
Знакомство с медной столицей Башкирии: посещение Сибайского историко-краеведческого музея.
Обед.
Групповой трансфер на ж/д вокзал г. Сибай.
Варианты трансфера за доп. плату:
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; экскурсии – музей (г. Сибай).
Тур предусматривает размещение в гостиницах и на турбазах:
Доплата за одноместное размещение – 9 000р.
Турбаза «Тенгри»: туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. Комплекс расположен на высоте 800 м над уровнем моря, отсюда открывается панорама на скалы и горные хребты, на сосновые леса, на сливающиеся в единый поток две горные речки.
На территории – отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Основным направлением туристической базы "Тенгри" является активный отдых: летом – конные прогулки, сплавы, походы по живописным окрестностям, зимой – прогулки на снегоходе, катание на лыжах, санках, тюбинг.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное. Есть Wi-Fi.
Жилой комплекс «МонБлан» расположен на оз. Банное в 50 км от г. Магнитогорск и 60 км от аэропорта Магнитогорск. Жилищный комплекс построен в 2008 г. В наличии 50 апартаментов разных категорий от эконом до ViP. Рядом с комплексом находится супермаркет «Магнит», алкомаркет «Красное и Белое» и "Пятерочка", а также располагается кафе, которое предлагает национальные блюда и напитки, а также живую музыку.
Гостиница «Татьяна» расположена в городе Сибай. Всем постояльцам предоставляется бесплатный Wi-Fi.
2-хместный стандартный номер с двумя раздельными кроватями. В номере: шкаф, телевизор, Wi-Fi,посуда, чайник, холодильник, ванная комната, кондиционер.
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.
Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов.
Поэтому в программе в большинстве мест, включено 3-х разовое питание.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.