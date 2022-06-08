Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Описание

Как и любые горы, Урал сам по себе является местом силы. Поэтому тур включает в себя посещение основных природных и культурных сокровищ Южного Урала. Аркаим – одно из сакральных мест России, обладающее особой силой. В окрестностях поселения расположены несколько возвышенностей, каждая из которых обладает своей особенной энергией. О загадочной и драматичной истории открытия Аркаима, о силе духа и особенностях проживающих здесь народов, о тайнах, скрытых в глубинах пещер и дремучих лесов – об этом и о многом другом поведает нам “дорога в Аркаим”.

Преимущества этого путешествия:

знакомство с историей старинного русского села Кага;

видовые панорамы Южного Урала.

посещение объекта природного и культурного наследия, внесенного в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера);

насыщенная и увлекательная программа.

Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 3-х человек. Групповая дата только 31 мая.