Атмосферный Владикавказ в мини-группе

Открыть город приветливых людей, вкусной еды и потрясающих пейзажей на теплой прогулке по центру

Мини-группа
В неспешном ритме, под звуки уличной музыки вы пройдете по проспекту Мира, побываете в вахтанговских местах и познакомитесь с проектами архитектора Шмидта.

Заглянете в уютные дворики и посетите старинные храмы.

А по пути я расскажу об истоках города, его современной жизни, известных личностях, связанных с Владикавказом, и открою неприметные детали, в которых раскрывается его душа.
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
Атмосферный Владикавказ в мини-группе
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Что вас ожидает

Исторический центр вдоль и поперек

Большая часть экскурсии пройдет по главной улице — нарядному проспекту Мира с видом на горы в ясную погоду, приятной музыкой и особняками в стиле модерн. Вы также посетите Центр народных промыслов, погуляете по живописному парку и навестите аутентичные южные дворики, где особенно чувствуется душа осетинской столицы.

Город и горожане

По пути вы услышите о судьбах удивительных людей, сыгравших роль в колоритной культуре городе. Я проведу вас по вахтанговским местам: покажу дом-музей известного режиссера, Русский театр и табачную фабрику Багратиона Вахтангова. Объясню, как во Владикавказе появилось целых три филиала Мариинского театра. А еще познакомлю с работами архитектора Шмидта: вы увидите особняки, торговый дом, Общество взаимного кредита и конечно, Дом для Сонечки.

Религиозная мозаика города

Кроме того, вы осмотрите Осетинскую церковь — старейшее здание Владикавказа. Здесь, из двора храма вам откроется потрясающий вид на горы. Также вы посетите уютную Армянскую церковь и мечеть, увидите лютеранскую кирху. Возле самых интересных религиозных объектов мы поговорим о том, как в городе уживались представители разных народов и вероисповеданий и как это сформировало его самобытную атмосферу.

По желанию группы и предварительной договоренности включим в программу посещение ремесленных мастерских.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная, рассчитана на взрослых людей, путешествующих в компании или в одиночку
  • Если вы с детьми или вам сложно гулять 2,5 часа, рекомендую выбрать индивидуальный формат, чтобы я могла подстроиться под ваш темп и провести экскурсию максимально комфортно
  • Дополнительных расходов, кроме трат на напитки и сувениры, не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Штыба
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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