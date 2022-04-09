Что вас ожидает

Исторический центр вдоль и поперек

Большая часть экскурсии пройдет по главной улице — нарядному проспекту Мира с видом на горы в ясную погоду, приятной музыкой и особняками в стиле модерн. Вы также посетите Центр народных промыслов, погуляете по живописному парку и навестите аутентичные южные дворики, где особенно чувствуется душа осетинской столицы.

Город и горожане

По пути вы услышите о судьбах удивительных людей, сыгравших роль в колоритной культуре городе. Я проведу вас по вахтанговским местам: покажу дом-музей известного режиссера, Русский театр и табачную фабрику Багратиона Вахтангова. Объясню, как во Владикавказе появилось целых три филиала Мариинского театра. А еще познакомлю с работами архитектора Шмидта: вы увидите особняки, торговый дом, Общество взаимного кредита и конечно, Дом для Сонечки.

Религиозная мозаика города

Кроме того, вы осмотрите Осетинскую церковь — старейшее здание Владикавказа. Здесь, из двора храма вам откроется потрясающий вид на горы. Также вы посетите уютную Армянскую церковь и мечеть, увидите лютеранскую кирху. Возле самых интересных религиозных объектов мы поговорим о том, как в городе уживались представители разных народов и вероисповеданий и как это сформировало его самобытную атмосферу.

По желанию группы и предварительной договоренности включим в программу посещение ремесленных мастерских.

Организационные детали