Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры

Древние скальные крепости, православные монастыри и природные памятники

Знакомство с Северной Осетией стоит начать с посещения Куртатинского ущелья, ведь именно эта область считается очагом формирования осетинского народа и здесь самая высокая концентрация исторических, архитектурных и природных памятников региона.

В путешествии по ущелью вы узнаете о древней торговле в Закавказье, о военных обрядах, сражениях и традициях фамильных склепов.

Посетите знаменитую пещерную крепость Дзивгис и селение Цмити, увидите самый высокогорный монастырь в России и пройдете по «тропе чудес» в Кадаргаванском каньоне.
Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры
Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры
Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры
Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры
Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры
Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры
Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры
Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры
Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры
Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры
Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры
Куртатинское ущелье — колыбель осетинской культуры

Что вас ожидает

Наскальная крепость у села Дзивгис

Перед тем, как отправиться в ущелье, по дороге я покажу вам главные памятники Владикавказа, отражающие важные исторические события города. А первым пунктом нашего маршрута станет одна из самых удивительных и известных достопримечательностей Северной Осетии: пещерная крепость, возведенная в селении Дзивгис в 13-14 вв. Ее укрепления, сложенные из местного камня и поросшие растительностью, производят впечатление единого целого с «материнской» горой Кариу-хох. Осматривая сооружения, вы узнаете о связанном с ними культовом комплексе. Он состоял из христианского храма Уастырджи и более древнего святилища, где долгое время хранились книги, утварь и церковное облачение. Отдельно поговорим об архитектурных особенностях храма св. Георгия, отличающих его от всех остальных религиозных построек севера Осетии, и причинах особого почитания жителями Куртатинского ущелья.

Самая высокогорная православная обитель в России

Свято-Успенская Аланская обитель находится в селе Хидикус, недалеко от поселка Фиагдон. Гуляя по территории православного мужского монастыря, вы познакомитесь с историей его создания в 2000 году, узнаете о первых настоятелях и монахах. А в расположенной в 5 км от него часовне я расскажу о предании об утраченном подлиннике иконы Иверской Моздокской иконы Божией Матери. Главная святыня Осетии и всего северного Кавказа была подарена грузинской царицей Тамарой и хранилась в часовне 600 лет.

Цмити — высокогорный музей под открытым небом

После монастыря мы отправимся в один из древнейших населенных пунктов Северной Осетии. Это селение Цмити, которое в 14 веке основал царский военачальник. Здесь вы увидите более 30 памятников архитектуры и получите объемное представление о быте, обычаях, традициях и культуре осетинского народа.

Скальный парк и «тропа чудес» на берегу Фиагдона

В завершение путешествия я отвезу вас в скальный парк в Кадаргаванском каньоне — наиболее примечательном природном памятнике не только Куртатинского ущелья, но и всей Северной Осетии. В самых впечатляющих местах вы сможете сделать снимки, достойные National Geographic, а прогулка по выдолбленным в скалах тропинкам с перилами (и без) принесет немало ярких эмоций. Без легенд здесь тоже не обойдется — по пути вы встретите местный «меч в камне», о происхождении которого я вам обязательно расскажу.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: скальный парк — 50 руб. /чел., Город мертвых — 100 руб. /чел.

🚩 Начало и место завершения: в районе мечети г. Владикавказа
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валерий
Валерий
Занимаюсь экскурсионной деятельностью более 17 лет. Также увлечен альпинизмом и велотуризмом. Буду рад показать вам сокровища Северной Осетии и Кавказа, познакомить с историческими, архитектурными и природными красотами!
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏛История и архитектураГоры

Еще несколько похожих предложений во Владикавказе

В Куртатинское ущелье: колыбель осетинской культуры
1 500
за 1 чел.
В Куртатинское ущелье: колыбель осетинской культуры
1 отзыв
Каждый день 9 утра
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
Цена за всё – до 4 чел.
5 500
за 1-4 чел.
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
9 отзывов
По договоренности
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
1 800
за 1 чел.
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
40 отзывов
Каждый день в 10 утра
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Цена за всё – до 3 чел.
Можно и 6 чел., но чуть дороже
от 7 000
за 1-6 чел.
Экскурсия «Золотое кольцо» (4 ущелья)
Ежедневно в 9:00
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Цена за всё – до 4 чел.
9 500
за 1-4 чел.
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
1 отзыв
Проехать по незабываемому маршруту и познакомиться с наследием Куртатинского ущелья
Джип-тур «В сердце Осетии»
Цена за всё – до 3 чел.
8000
6 800
за 1-3 чел.
10ч
Джип-тур «В сердце Осетии»
3 отзыва
Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Цена за всё – до 15 чел.
8 999
за 1-15 чел.
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
24 отзыва
Открыть природные и исторические памятники трех ущелий: Куртатинского, Даргавского и Кармадонского
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
от 7 800
за 1-7 чел.
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
13 отзывов
Посетить удивительные места региона и услышать о традициях и культуре горцев
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
Цена за всё – до 4 чел.
6 000
за 1-4 чел.
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
Путешествие на машине по захватывающим дух природным местам Северной Осетии
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!
Цена за всё – до 4 чел.
7500
6 750
за 1-4 чел.
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!
2 отзыва
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Лучшее в Северной Осетии за один день
Цена за всё – до 4 чел.
8 990
за 1-4 чел.
Лучшее в Северной Осетии за один день
9 отзывов
Получить объемное представление о природных богатствах, древних памятниках и истории края
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
Цена за всё – до 4 чел.
8 400
за 1-4 чел.
Цейское ущелье — путешествие в мир волшебства
8 отзывов
Погулять по экотропам, подняться по канатной дороге к леднику и принять горячие ванны в горах
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
🇷🇺