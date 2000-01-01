Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Что вас ожидает

Наскальная крепость у села Дзивгис

Перед тем, как отправиться в ущелье, по дороге я покажу вам главные памятники Владикавказа, отражающие важные исторические события города. А первым пунктом нашего маршрута станет одна из самых удивительных и известных достопримечательностей Северной Осетии: пещерная крепость, возведенная в селении Дзивгис в 13-14 вв. Ее укрепления, сложенные из местного камня и поросшие растительностью, производят впечатление единого целого с «материнской» горой Кариу-хох. Осматривая сооружения, вы узнаете о связанном с ними культовом комплексе. Он состоял из христианского храма Уастырджи и более древнего святилища, где долгое время хранились книги, утварь и церковное облачение. Отдельно поговорим об архитектурных особенностях храма св. Георгия, отличающих его от всех остальных религиозных построек севера Осетии, и причинах особого почитания жителями Куртатинского ущелья.

Самая высокогорная православная обитель в России

Свято-Успенская Аланская обитель находится в селе Хидикус, недалеко от поселка Фиагдон. Гуляя по территории православного мужского монастыря, вы познакомитесь с историей его создания в 2000 году, узнаете о первых настоятелях и монахах. А в расположенной в 5 км от него часовне я расскажу о предании об утраченном подлиннике иконы Иверской Моздокской иконы Божией Матери. Главная святыня Осетии и всего северного Кавказа была подарена грузинской царицей Тамарой и хранилась в часовне 600 лет.

Цмити — высокогорный музей под открытым небом

После монастыря мы отправимся в один из древнейших населенных пунктов Северной Осетии. Это селение Цмити, которое в 14 веке основал царский военачальник. Здесь вы увидите более 30 памятников архитектуры и получите объемное представление о быте, обычаях, традициях и культуре осетинского народа.

Скальный парк и «тропа чудес» на берегу Фиагдона

В завершение путешествия я отвезу вас в скальный парк в Кадаргаванском каньоне — наиболее примечательном природном памятнике не только Куртатинского ущелья, но и всей Северной Осетии. В самых впечатляющих местах вы сможете сделать снимки, достойные National Geographic, а прогулка по выдолбленным в скалах тропинкам с перилами (и без) принесет немало ярких эмоций. Без легенд здесь тоже не обойдется — по пути вы встретите местный «меч в камне», о происхождении которого я вам обязательно расскажу.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: скальный парк — 50 руб. /чел., Город мертвых — 100 руб. /чел.