Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Провели 9 мая в компании замечательного гида и водителя Билара! За 1 день посетили большинство мест, которые планировали на несколько дней, так грамотно был составлен маршрут. Билар оказался не только хорошим рассказчиком, но и просто приятным в общении человеком. ! Наше путешествие по достопримечательностям продолжалось около 9 часов, но они настолько были насыщены эмоциями, что пролетели почти незаметно) спасибо Билару за этот чудесный день, он надолго останется в нашей памяти. ! 👍