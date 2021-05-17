Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!

Цейское ущелье, «город мертвых», водопады и пещерная крепость на авто-пешеходной экскурсии

5
4 отзыва
Северная Осетия — таинственный регион с изумительной природой.

На относительно небольшой территории соседствуют ледники, леса, водопады, горы и ущелья, которые вы посетите.

А еще мы покажем вам знаменитый Даргавский некрополь и Дзивгисскую скальную крепость.

Раскроем их богатую историю и поделимся местными традициями.
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!
Из Владикавказа — в самые красивые места Осетии!

Что вас ожидает

Топовые достопримечательности Северной Осетии

Вы посетите самые интересные места региона. В программе экскурсии:

  • Мидаграбинские водопады — вы полюбуетесь живописными водными каскадами и оцените самый высокий в Европе водопад Большой Зейгалан.
  • Цейское ущелье — волшебное место, где вас ждут целебный горный воздух, снежные вершины, ледники, смешанные леса и термальные источники.
  • Даргавский некрополь — мы покажем нескольких десятков каменных склепов и расскажем, как проходили старинные погребальные обряды.
  • Дзивгисская пещерная крепость — один из мощнейших фортификационных комплексов Кавказа. Вы узнаете интересные факты о его возведении и о событиях, которые происходили на его территории.

Организационные детали

Если вас больше 4-х человек, доплата за каждого участника составит 1500 рублей. Максимальное число людей в группе — 6.
В стоимость включены пироги в горах и натуральное домашнее вино

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Баграт
Баграт
Здравствуйте, дорогие путешественники. Наша дружная команда гидов с радостью познакомит вас с Владикавказом и его живописными окрестностями. Мы сделаем все, чтобы воспоминания о нашем совместном приключении остались у вас на всю жизнь!
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4 настоящих отзыва от туристов

В
17 мая 2021
Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Посмотрели всё и даже больше. Рекомендую. Ну и отдельный респект за пироги и домашнее вино.
Н
10 мая 2021
Провели 9 мая в компании замечательного гида и водителя Билара! За 1 день посетили большинство мест, которые планировали на несколько дней, так грамотно был составлен маршрут. Билар оказался не только хорошим рассказчиком, но и просто приятным в общении человеком. ! Наше путешествие по достопримечательностям продолжалось около 9 часов, но они настолько были насыщены эмоциями, что пролетели почти незаметно) спасибо Билару за этот чудесный день, он надолго останется в нашей памяти. ! 👍
А
6 мая 2021
Однозначно рекомендую - очень грамотно построенный маршрут и отличные ребята. Учли наши индивидуальные пожелания, наличие детей в группе и постарались сделать все по максимуму интересно, комфортно и увлекательно. Очень доброжелательные и знающие гиды. Ещё раз рекомендую
П
5 мая 2021
Чудесная экскурсия с продуманным маршрутом, прекрасно провели время!

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