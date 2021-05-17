Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Здравствуйте, дорогие путешественники. Наша дружная команда гидов с радостью познакомит вас с Владикавказом и его живописными окрестностями. Мы сделаем все, чтобы воспоминания о нашем совместном приключении остались у вас на всю жизнь!
Огромное спасибо Баграту за прекрасную экскурсию. Посмотрели всё и даже больше. Рекомендую. Ну и отдельный респект за пироги и домашнее вино.
Н
Наталья
10 мая 2021
Провели 9 мая в компании замечательного гида и водителя Билара! За 1 день посетили большинство мест, которые планировали на несколько дней, так грамотно был составлен маршрут. Билар оказался не только хорошим рассказчиком, но и просто приятным в общении человеком. ! Наше путешествие по достопримечательностям продолжалось около 9 часов, но они настолько были насыщены эмоциями, что пролетели почти незаметно) спасибо Билару за этот чудесный день, он надолго останется в нашей памяти. ! 👍
А
Александ
6 мая 2021
Однозначно рекомендую - очень грамотно построенный маршрут и отличные ребята. Учли наши индивидуальные пожелания, наличие детей в группе и постарались сделать все по максимуму интересно, комфортно и увлекательно. Очень доброжелательные и знающие гиды. Ещё раз рекомендую
П
Павел
5 мая 2021
Чудесная экскурсия с продуманным маршрутом, прекрасно провели время!
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