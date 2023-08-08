Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии

Покорить Архонский перевал, побывать в «городе-призраке» и расслабиться в горячих источниках

Отправляемся колесить по Осетии, любуясь неприступными вершинами, застывшим водопадом, крутыми скалами и облаками, стелющимися по земле.

Вы насладитесь национальной кухней и попробуете осетинские пироги, услышите древние легенды и покатаетесь на качелях над пропастью.

Мы погрузимся в историю гостеприимного народа, заглянем в родовые башни и поднимемся на высоту 2500 м, чтобы помедитировать на «лавочке счастья».
Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
Новый год с кавказским акцентом: автотур по Северной Осетии
Ближайшие даты:
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут и очерёдность экскурсий могут меняться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал. Встретим вас с любого рейса и поезда, но рекомендуем прибытие до 14:00
Завершение: Аэропорт Владикавказ или ж. - д. вокзал. Выбирайте рейсы после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные турыТуры на 4 дня🎄Новогодние 2023Термальные источники🍀Природа и пейзажи

Похожие туры во Владикавказе

Всё великолепие Северной Осетии за один день
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
5
4 отзыва
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Северная Осетия - небольшая республика среди Кавказских гор
Забираем вас от места проживания во Владикавказе
7 600 за всё до 4 чел.
Две республики - одна любовь: путешествие в Северную Осетию и Ингушетию
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Две республики - одна любовь: путешествие в Северную Осетию и Ингушетию
Побывать в «Городе мёртвых», искупаться в горячих источниках и насладиться национальной кухней
Аэропорт Владикавказа
25 000 за 1 человека
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
4 дня
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Охота за Персеидами. Фото тур в горах Северной Осетии
Событие года! Фото тур в горах Северной Осетии с Борисом Тменовым «Охота за Персеидами»
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
8 авг
от 39 999 за 1 человека
В горы Северной Осетии - к самым облакам
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Марат
Марат
4.9
22 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Узнать край через романтичные пейзажи, шум водопадов и предания
забираем от места Вашего размещения
23 сен
25 сен
26 сен
27 сен
1140010 260 за всё до 3 чел.
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Владикавказ, аэропорт
17 окт
45 000 за 1 человека
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
4 дня
Авторский тур
до 19 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы - Северная Осетия с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 фев
24 фев
10 мар
17 мар
от 17 440 за 1 человека
Древний город Галиат
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии AMADEUS
AMADEUS
Нет отзывов
Древний город Галиат
Отличная возможность увидеть древний город Северной Осетии
По договоренности
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
15 000 за всё до 3 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Альбина
Альбина
5
3 отзыва
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь, высокогорный монастырь и горячие источники за 1 день
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 15 600 за всё до 8 чел.
Северная Осетия по-максимуму
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роланд
Роланд
5
12 отзывов
Северная Осетия по-максимуму
А давайте на один день покинем Владикавказ и отправимся в путешествие
Владикавказ
9 000 за всё до 4 чел.
Фантастическая Северная Осетия
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Фантастическая Северная Осетия
«Город мертвых» Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью за 1 день
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
9 800 за всё до 4 чел.
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
4
1 отзыв
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Поразиться горным пейзажам, посетить мастер-класс и проникнуться колоритом региона через его кухню
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
9 000 за всё до 4 чел.
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роланд
Роланд
5
3 отзыва
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Вас ждет знакомство со знаменитым Цейским ущельем - визитной карточкой Северной Осетии
Владикавказ
9 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
ХОРОШО
🧭
ТАМ