Что вас ожидает

Дорога в Цей. Наш путь лежит через Алагирское ущелье; мы также увидим бирюзовое озеро из сероводородной воды, памятник богу Афсати и древние ворота Чъырымад — по желанию можем остановиться и сфотографироваться у каждой локации.

Снежная сказка. В самом курорте проведем несколько часов: поднимемся на канатной дороге и увидим Цейский ледник и гору Черный монах. Любители активного отдыха смогут прокатиться на лыжах или сноубордах: здесь есть несколько живописных оборудованных трасс длинной до 3 км, а также множество заведений для отдыха и вкусного обеда.

Релакс в источниках. После столь увлекательного путешествия мы отправимся расслабиться и хорошенько согреться в термальных источниках. Перед этим мы обязательно расскажем об их целительных свойствах — и вы поймете, какого эффекта стоит ожидать!

Рассказы об Осетии. По дороге вас ждет история тех достопримечательностей, что мы увидим. Вы узнаете о традициях Осетии, о том, как живёт наш народ, и познакомитесь с национальной музыкой.

Организационные детали

Обратите внимание: при жаркой погоде, возможно, не получится покататься на лыжах из-за отсутствия снега

Дорога до курорта занимает около 2-х часов

Если у вас имеется собственный комплект для катания, возьмите его с собой.

Дополнительные расходы

Прокат лыж и экипировки: набор «ботинки и лыжи/сноуборд» стоит от 700 руб. ; куртки, перчатки или очки — от 350 руб.

Аренда санок (200) руб., тюбингов (250 руб.), коньков (150 руб.)

Аренда санок (200) руб., тюбингов (250 руб.), коньков (150 руб.) Билет на канатную дорогу:

— Однокресельная: без залога; разовый подъем со снаряжением 150 руб. ; разовый подъем и спуск без снаряжения 300 руб. ; абонемент на 1 день 700 руб.

— Парнокресельная: залог 150 руб. за карту ски-пасс, подъем с лыжами 200 руб., без них подъем и спуск 300 руб. ; абонемент на 15 подъёмов 1500 руб.

— Однокресельная: без залога; разовый подъем со снаряжением 150 руб. ; разовый подъем и спуск без снаряжения 300 руб. ; абонемент на 1 день 700 руб. — Парнокресельная: залог 150 руб. за карту ски-пасс, подъем с лыжами 200 руб., без них подъем и спуск 300 руб. ; абонемент на 15 подъёмов 1500 руб. Вход в Бирагзанг: 300 руб.

На протяжении всей поездки с вами будет один из гидов нашей команды