Дорога в Цей. Наш путь лежит через Алагирское ущелье; мы также увидим бирюзовое озеро из сероводородной воды, памятник богу Афсати и древние ворота Чъырымад — по желанию можем остановиться и сфотографироваться у каждой локации.
Снежная сказка. В самом курорте проведем несколько часов: поднимемся на канатной дороге и увидим Цейский ледник и гору Черный монах. Любители активного отдыха смогут прокатиться на лыжах или сноубордах: здесь есть несколько живописных оборудованных трасс длинной до 3 км, а также множество заведений для отдыха и вкусного обеда.
Релакс в источниках. После столь увлекательного путешествия мы отправимся расслабиться и хорошенько согреться в термальных источниках. Перед этим мы обязательно расскажем об их целительных свойствах — и вы поймете, какого эффекта стоит ожидать!
Рассказы об Осетии. По дороге вас ждет история тех достопримечательностей, что мы увидим. Вы узнаете о традициях Осетии, о том, как живёт наш народ, и познакомитесь с национальной музыкой.
На протяжении всей поездки с вами будет один из гидов нашей команды