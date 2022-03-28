Зимний отдых в Северной Осетии

Покататься на горнолыжном курорте в Цейском ущелье и погреться в термальных источниках Бирагзанг

Индивидуальная
Природа Осетии в зимнее время не менее впечатляющая, чем в теплые месяцы, и вдобавок к этому — зимние виды спорта! Мы отправимся в Цей, по дороге любуясь местными красотами, коротая время за беседой об истории и традициях региона.

На канатной дороге поднимемся в горы и прокатимся на лыжах или сноубордах, а завершится день отдыхом в термальных водах.
Зимний отдых в Северной Осетии
Зимний отдых в Северной Осетии
Зимний отдых в Северной Осетии
Зимний отдых в Северной Осетии
Зимний отдых в Северной Осетии
Зимний отдых в Северной Осетии
Зимний отдых в Северной Осетии
Зимний отдых в Северной Осетии
Зимний отдых в Северной Осетии
Зимний отдых в Северной Осетии
Зимний отдых в Северной Осетии
Зимний отдых в Северной Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дорога в Цей. Наш путь лежит через Алагирское ущелье; мы также увидим бирюзовое озеро из сероводородной воды, памятник богу Афсати и древние ворота Чъырымад — по желанию можем остановиться и сфотографироваться у каждой локации.

Снежная сказка. В самом курорте проведем несколько часов: поднимемся на канатной дороге и увидим Цейский ледник и гору Черный монах. Любители активного отдыха смогут прокатиться на лыжах или сноубордах: здесь есть несколько живописных оборудованных трасс длинной до 3 км, а также множество заведений для отдыха и вкусного обеда.

Релакс в источниках. После столь увлекательного путешествия мы отправимся расслабиться и хорошенько согреться в термальных источниках. Перед этим мы обязательно расскажем об их целительных свойствах — и вы поймете, какого эффекта стоит ожидать!

Рассказы об Осетии. По дороге вас ждет история тех достопримечательностей, что мы увидим. Вы узнаете о традициях Осетии, о том, как живёт наш народ, и познакомитесь с национальной музыкой.

Организационные детали

  • Обратите внимание: при жаркой погоде, возможно, не получится покататься на лыжах из-за отсутствия снега
  • Дорога до курорта занимает около 2-х часов
  • Если у вас имеется собственный комплект для катания, возьмите его с собой.

Дополнительные расходы

  • Прокат лыж и экипировки: набор «ботинки и лыжи/сноуборд» стоит от 700 руб. ; куртки, перчатки или очки — от 350 руб.
    Аренда санок (200) руб., тюбингов (250 руб.), коньков (150 руб.)
  • Билет на канатную дорогу:
    — Однокресельная: без залога; разовый подъем со снаряжением 150 руб. ; разовый подъем и спуск без снаряжения 300 руб. ; абонемент на 1 день 700 руб.
    — Парнокресельная: залог 150 руб. за карту ски-пасс, подъем с лыжами 200 руб., без них подъем и спуск 300 руб. ; абонемент на 15 подъёмов 1500 руб.
  • Вход в Бирагзанг: 300 руб.

На протяжении всей поездки с вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☃️ЗимниеГоры🏡Выездные☀️На весь деньЦейское ущелье🗽ДостопримечательностиИсточники БирагзангАлагирское ущельеУщелья🧖SPAТермальные источники

Еще несколько похожих предложений во Владикавказе

Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Роланд
5
1 отзыв
Горнолыжный курорт Цей и источники Бирагзанг за 1 день
Прокатиться по снежным склонам на лыжах, согреться в термальной воде и увидеть красоты Осетии
8 333 за 1-4 чел.
Экстрим и горы Северной Осетии: полеты, источники Бирагзанг и ущелья
4 дня
🚗 На машине
🪂 На параплане
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Экстрим и горы Северной Осетии: полеты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
34 900 за 1 человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
19 900 за 1 человека
К сказочным панорамам Цейского ущелья
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Марат
4.9
21 отзыв
К сказочным панорамам Цейского ущелья
Полюбоваться видами горнолыжного курорта, подняться к языку ледника и погрузиться в горячий источник
8 450 за 1-3 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Артур
5
9 отзывов
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
Горы, леса, ледники, водопады и горячие источники на насыщенной экскурсии
85007 650 за 1-3 чел.
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по живописным ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
30 900 за 1 человека
Поездка к Цейскому леднику
7 часов
Индивидуальная
Вера
5
1 отзыв
Поездка к Цейскому леднику
Цейское ущелье - одно из моих любимых мест в Северной Осетии
6 000 за 1-6 чел.
3 ущелья Осетии за один день
6 часов
Индивидуальная
Диана
Нет отзывов
3 ущелья Осетии за один день
Приглашаем вас познакомиться с одним из самых популярных маршрутов Северной Осетии
7 500 за 1-3 чел.
На джипах по ущельям Северной Осетии
2 дня
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
На джипах по ущельям Северной Осетии
Промчаться с ветерком по горам и каньонам и посетить аулы-призраки
44 900 за 1 человека
Всё великолепие Северной Осетии за один день
5 часов
Индивидуальная
Валерий
5
4 отзыва
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Северная Осетия - небольшая республика среди Кавказских гор
от 7 000 за 1-4 чел.
Цейское ущелье и конные прогулки в горах
7 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Роланд
Нет отзывов
Цейское ущелье и конные прогулки в горах
Отправиться на встречу с потрясающими пейзажами и прокатиться верхом по древним тропам Осетии
100009 000 за 1-4 чел.
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Георгий
5
13 отзывов
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
Посетить удивительные места региона и услышать о традициях и культуре горцев
от 85007 650 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ