14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. «Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи

Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания

Наталья
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Наталья – ваш гид
Эта авторская прогулка — не просто экскурсия, а настоящий квест с шуточными вопросами, заданиями и сюрпризами.

Отправившись на 120 лет назад, вы прогуляетесь по улочкам курортного Кранца и проникнете в его тайны, встретите привидение, познакомитесь с королевой Луизой, найдете старинную булочную и расшифруете узоры на городских фасадах.

Ребята не только увидят главные достопримечательности Зеленоградска, но и почувствуют себя первооткрывателями города!
520 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча около железнодорожного вокзала Зеленоградска
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи

Что вас ожидает

Зеленоградск глазами путешественника из прошлого
Вы представите, каким был Кранц (а ныне — Зеленоградск) 120 лет назад: нашим проводником к началу прошлого столетия станет реальный человек — русский путешественник, который побывал в городе в 1899 году и оставил интереснейшие путевые заметки. Пройдя вместе со мной по его стопам, вы увидите ухоженный Курортный проспект, бювет с целебной минеральной водой и дом, хранящий на фасаде немало символов и загадок. А еще мы поговорим о том, почему горожане почитали королеву Луизу, как аристократы отдыхали на курортах 19 века и когда отмечают день Зеленоградского кота.

Драконы, летучие мыши и городские легенды
Наш путь по знаковым местам Зеленоградска не будет простым: маленькие путешественники побывают на месте железнодорожной катастрофы, встретят городское привидение, найдут драконов, филинов и летучих мышей на зеленоградских фасадах и проникнут в один из старинных домов. Так, разгадывая загадки и выполняя задания, дети и взрослые познакомятся с историей Зеленоградска, научатся отличать архитектурные стили и узнают о старинных прусских традициях. А в конце ребят ждет маленький сюрприз из самого сердца Калининградского края!

Кому подойдет прогулка

Экскурсия будет идеальна для семей с детьми 10 — 16 лет, а также отлично подойдет всем путешественникам, которые любят знакомиться с городом в живом интерактивном формате.

Организационные детали

Экскурсия начинается у вокзала Зеленоградска, куда вы можете добраться на электричке, автобусе, такси или собственном транспорте.

«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура около железнодорожного вокзала Зеленоградска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья. Я родилась в Калининграде и с детства привыкла к брусчатке и уютным особнячкам на улице Кутузова, где прошло мое детство. Сейчас живу в Зеленоградске и могу бесконечно рассказывать про этот неповторимый городок. Я настолько увлеклась краеведением, что получила вторую профессию и стала дипломированным экскурсоводом с аккредитацией на проведение экскурсий по Куршской косе. Буду рада познакомить вас с моим городом!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Экскурсия была очень познавательная,динамичная,особенно увлекательная для детей и их родителей!! Рекомендуем!!!
6 декабря 2019
Уоличный экскурсовод
Евгения
27 августа 2019
Очень интересный своеобразный формат. Не очень удобно когда много народа из разных компаний, иногда чувствуешь себя слегка туповато. Но это скорее мой недостаток, чем гида
16 августа 2019
Отлично все, спасибо
14 августа 2019
Экскурсия прошла замечательно! Спасибо Наталье за интересную подачу. Дети в восторге, многое запомнили и вечером провели экскурсию для пап.
10 августа 2019
Наш гид Наталья сумела заинтересовать и детей и взрослых. Мы думали над интересными вопросами, правильно на них отвечали и узнавали новые факты из истории города. За фасадами современных зданий мы увидели дома Кранца конца 19-го века, посмотрели на город глазами путешественника того времени. Форма экскурсии позволила не только узнать много нового, но и запомнить интересные факты. Спасибо.
10 августа 2019
Были на экскурсии 9 августа. Экскурсия- квест очень понравилась! В течении 1.5 часов отгадали более 35 загадок, связанных с историей Зеленоградска! Наталья, наш гид очень креативно подошла к содержанию квеста, было интересно и взрослым , и детям. По окончании экскурсии нас ждали приятные подарки!
10 августа 2019
Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась, дети в восторге.
6 августа 2019
Познавательная экскурсия в необычном формате: загадки на сообразительность, внимательность, знание истории. Узнали много интересного о возникновении курорта, о разных архитектурных стилях в городе. Нескучно, живо, увлекательно!
6 августа 2019
Все очень понравилось. Большое спасибо за экскурсию.
Ещё 4 отзыва

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1.5 часа
1 отзыв
Проникнуться атмосферой прусского курортного города и представить, каким он был в начале 20 века
Эта прогулка — погружение в историю уютного, приморского, яркого Зеленоградска. Следуя заметкам путешественника 19 века, мы обойдем достопримечательности прусского Кранца, подметим интересные архитектурные детали, поговорим о незабвенной королеве Луизе и о том, почему в городе так любят кошек.

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