Приглашаем на увлекательную экскурсию в небольшой группе, посвященную национальному парку «Куршская коса». Благодаря раннему выезду, мы сможем провести целый день на территории уникального заповедника.
Вас ждут загадочный танцующий лес, прогулка по экологической тропе, а также остановка на смотровой площадке «Высота Эфа».
Вас ждут загадочный танцующий лес, прогулка по экологической тропе, а также остановка на смотровой площадке «Высота Эфа».
Ближайшие даты:
Время начала: 08:20
Что вас ожидает:
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Орнитологическая станция кольцевания птиц
- Дюны и Куршский залив
Описание экскурсии
Вначале мы отправимся на первую в мире орнитологическую станцию кольцевания птиц института РАН, открытую более 120 лет назад. Там в компании опытного орнитолога узнаем о миграции птиц и о том, чем для них так примечателен этот уголок земли. После мы посетим загадочный танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны. Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа». Мы поднимемся на самый верх, откуда отроется потрясающий панорамный вид на дюны и Куршский залив. Здесь у гостей будет возможность перекусить и спуститься к морю (предусмотрено свободное время 1,5 ч). Важная информация:
- Дополнительно оплачиваются: - входной билет на станцию: 350 руб.
- взрослые, 200 руб.
- пенсионеры по возрасту, 150 руб.
- дети до 16 лет; - экологический сбор — 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет).
- Туристам на выбор предоставляются две точки сбора на экскурсию: - 8:15 — ул. Ленина, 10; - 8:20 — ул. Окружная, 15.
Туристам на выбор предоставляются две точки сбора на экскурсию: 8:15 — ул. Ленина, 10; 8:20 — ул. Окружная, 15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 500 ₽
|Пенсионный
|2 400 ₽
|Детский
|2 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Орнитологическая станция кольцевания птиц
- Дюны и Куршский залив
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
- Входной билет на орнитологическую станцию: 350 руб. - взрослые , 200 руб. - пенсионеры по возрасту, 150 руб. - дети до 16 лет
Место начала и завершения?
Ул Окружная, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Туристам на выбор предоставляются две точки сбора на экскурсию: 8:15 — ул. Ленина, 10; 8:20 — ул. Окружная, 15
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Туристам на выбор предоставляются две точки сбора на экскурсию:
- 8:15 - ул. Ленина, 10
- 8:20 - ул. Окружная, 15
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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