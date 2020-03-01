Алексей проводит ещё 4 экскурсии

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Прикоснуться к религиозным традициям Таиланда

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Гармония белоснежного и золотого, резные узоры, стремящиеся верх башни-ступы и атмосфера силы — на этой прогулке соединились красота и культура Таиланда.

Вы рассмотрите грандиозную статую Будды в храме Ват Траймит, откроете тонкости молитвы в Ват Сутхат и «заберетесь» на Золотую гору храма Ват Сакет, а также узнаете об истории святынь.
$67 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у рецепшена вашего отеля
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Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока

Что вас ожидает

Три самых интересных храма Бангкока
Первый пункт экскурсии — Ват Траймит, храм, где находится крупнейшая в мире статуя Будды 13 века из чистого золота. Вас впечатлит и это произведение искусства, и внешнее оформление буддийской святыни. По соседству с храмом заглянем на оживленный рынок в банкогском чайна-тауне.

Следующая остановка — Ват Сутхат, тихий малоизвестный храм, где вы узнаете, как проходят молитвы, увидите гигантские красные качели и рассмотрите изящную резьбу. Прямо за углом вас ждет базар Talad Phra Krueng, где можно купить маленькие амулеты с Буддой, защищающие владельца от сглаза.

Последний пункт нашего мини-путешествия — Ват Сакет, храм, возведенный на вершине крутого холма. Здесь, на Золотой горе, вы взглянете на Бангкок с высоты и сделаете лучшие фотографии.

Подробная программа

08:15 Встреча с гидом в вашем отеле
Храм Ват Траймит (Золотой Будда)
Китайский рынок
Храм Ват Сутхат
Храм Ват Сакет (Золотая Гора)
Остановка в торговом центре MBK
14:00 (приблизительно) Возвращение в ваш отель

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включено: входные билеты, плата за общественный транспорт, страховка.
  • Отдельно оплачивается: питание, напитки, вход в храм в качестве пожертвования.
  • Экскурсия проводится на английском языке. По запросу возможно проведение на русском языке — уточняйте до оформления экскурсии.
Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока
Аутентичные храмы Бангкока

Экскурсия проводится в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура у рецепшена вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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