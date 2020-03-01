Алексей проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Три самых интересных храма Бангкока

Первый пункт экскурсии — Ват Траймит, храм, где находится крупнейшая в мире статуя Будды 13 века из чистого золота. Вас впечатлит и это произведение искусства, и внешнее оформление буддийской святыни. По соседству с храмом заглянем на оживленный рынок в банкогском чайна-тауне.

Следующая остановка — Ват Сутхат, тихий малоизвестный храм, где вы узнаете, как проходят молитвы, увидите гигантские красные качели и рассмотрите изящную резьбу. Прямо за углом вас ждет базар Talad Phra Krueng, где можно купить маленькие амулеты с Буддой, защищающие владельца от сглаза.

Последний пункт нашего мини-путешествия — Ват Сакет, храм, возведенный на вершине крутого холма. Здесь, на Золотой горе, вы взглянете на Бангкок с высоты и сделаете лучшие фотографии.

Подробная программа

08:15 Встреча с гидом в вашем отеле

Храм Ват Траймит (Золотой Будда)

Китайский рынок

Храм Ват Сутхат

Храм Ват Сакет (Золотая Гора)

Остановка в торговом центре MBK

14:00 (приблизительно) Возвращение в ваш отель