Приглашаем Вас посетитить всемирно известный музей 🖼 восковых фигур мадам Тюссо В Бангкоке.

Музей был придуман и создан французским скульптором Марией Тюссо, которая всю жизнь посвятила созданию восковых фигур известных персон.

Уникальность музея заключается в потрясающей идентичности выставленных моделей своим оригиналам. Такие детали, как размер тела, цвет кожи, глаз и цвет волос в точности соответствуют деталям их реальных (а иногда и вымышленных) обладателей. На создание одной восковой фигуры уходит от четырех до шести месяцев, а стоимость одной фигуры может доходить до 8 миллионов бат.

Посетители могут поближе ознакомиться со всемирно известными знаменитостями. В музее содержится более 70 восковых фигур знаменитостей из мира музыки, спорта, политики, исторических и даже вымышленных персонажей.