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Музей восковых фигур мадам Тюссо в Бангкоке

TEZ T.
TEZ T. – Гид из Бангкока
Если вы мечтали сделать селфи с Мадонной, поиграть в футбол с Дэвидом Бэкхемом или пожать руку президенту России — исполните свои желания в музее восковых фигур Мадам Тюссо.

Во время фотосессии вы сможете трогать, обнимать и даже целовать любой реалистичный экспонат, кроме представителей тайской королевской семьи.

Приобретайте входной билет 🎫 со скидкой и посетите музей 🖼 без очередей.
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  • $30 за человека

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Музей восковых фигур мадам Тюссо в Бангкоке

Что вы увидите

  • Музей восковых фигур мадам Тюссо
Приглашаем Вас посетитить всемирно известный музей 🖼 восковых фигур мадам Тюссо В Бангкоке.
Музей был придуман и создан французским скульптором Марией Тюссо, которая всю жизнь посвятила созданию восковых фигур известных персон.
Уникальность музея заключается в потрясающей идентичности выставленных моделей своим оригиналам. Такие детали, как размер тела, цвет кожи, глаз и цвет волос в точности соответствуют деталям их реальных (а иногда и вымышленных) обладателей. На создание одной восковой фигуры уходит от четырех до шести месяцев, а стоимость одной фигуры может доходить до 8 миллионов бат.
Посетители могут поближе ознакомиться со всемирно известными знаменитостями. В музее содержится более 70 восковых фигур знаменитостей из мира музыки, спорта, политики, исторических и даже вымышленных персонажей.
Что входит
  • Билет в музей восковых фигур Мадам Тюссо в Бангкоке
Что не входит
  • трансфер
Начало и место завершения
🚩 Siam Discovery, 989 Rama I Road, Bangkok

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TEZ T.
TEZ T.
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