День Первый

Настоящий Тай

Первая остановка — знаменитый рынок раскрывающихся зонтиков. Каждый день торговцы разворачивают свои палатки на железной дороге. Когда приближается поезд, они шустро складывают навесы и буквально вжимаются в рыночные прилавки. Следом мы посетим плавучий рынок, чтобы прокатиться на лодке ⚓ по узким каналам среди лавочек и домов местных жителей. А после отправимся к Белому храму Ват Нон Тракон, сияющему на солнце ☀️ зеркальными вставками.

Водные процедуры

После обеда вы искупаетесь в многоуровневом водопаде Эраван, каскады которого растянулись на полтора километра. Далее вас ждет сплав по реке Квай: вверх по течению — на буксире, а на обратном пути вы, надев жилет, можете прыгнуть в воду, отдаться на волю горной реки и наслаждаться видом на нетронутые джунгли. Вечером в отеле вам предоставят комфортный номер и вкусный ужин.

День второй

Чай, водопад и слоны

После завтрака предлагаем искупаться в целебных водах горячих источников. Вы расслабитесь в каменных ваннах в окружении джунглей, побываете на чайной церемонии и посетите лавку местного целителя, где продаются лечебные средства тайской народной медицины. Далее мы отправимся к водопаду Сайок Ной, где можно будет сделать незабываемые фотографии 📸. А после вас ждет веселое шоу в деревне слонов и катание на этих величественных животных.

Живописная узколейка и волшебная пещера

После сытной полуденной трапезы вы заглянете в пещеру Будды — храм для монахов-отшельников, а также посетите один из самых красивых 🤩 участков железной «Дороги Смерти», построенной во время Второй мировой войны.