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Путешествие на реку Квай 2 дня

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Бангкока
Путешествие на реку Квай 2 дня
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $104 за человека

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Путешествие на реку Квай 2 дня
Путешествие на реку Квай 2 дня

Что вы увидите

  • Меклонг - рынок на ж/д путях
  • Плавучий рынок Бангкока
  • Храм Ват Нон Тракон
  • Водопад Эраван
  • Сплав по реке Квай
  • Водопад Сайок Ной
  • Деревня слонов
  • Термальные источники
  • Железная дорога Смерти
День Первый
Настоящий Тай
Первая остановка — знаменитый рынок раскрывающихся зонтиков. Каждый день торговцы разворачивают свои палатки на железной дороге. Когда приближается поезд, они шустро складывают навесы и буквально вжимаются в рыночные прилавки. Следом мы посетим плавучий рынок, чтобы прокатиться на лодке ⚓ по узким каналам среди лавочек и домов местных жителей. А после отправимся к Белому храму Ват Нон Тракон, сияющему на солнце ☀️ зеркальными вставками.
Водные процедуры
После обеда вы искупаетесь в многоуровневом водопаде Эраван, каскады которого растянулись на полтора километра. Далее вас ждет сплав по реке Квай: вверх по течению — на буксире, а на обратном пути вы, надев жилет, можете прыгнуть в воду, отдаться на волю горной реки и наслаждаться видом на нетронутые джунгли. Вечером в отеле вам предоставят комфортный номер и вкусный ужин.
День второй
Чай, водопад и слоны
После завтрака предлагаем искупаться в целебных водах горячих источников. Вы расслабитесь в каменных ваннах в окружении джунглей, побываете на чайной церемонии и посетите лавку местного целителя, где продаются лечебные средства тайской народной медицины. Далее мы отправимся к водопаду Сайок Ной, где можно будет сделать незабываемые фотографии 📸. А после вас ждет веселое шоу в деревне слонов и катание на этих величественных животных.
Живописная узколейка и волшебная пещера
После сытной полуденной трапезы вы заглянете в пещеру Будды — храм для монахов-отшельников, а также посетите один из самых красивых 🤩 участков железной «Дороги Смерти», построенной во время Второй мировой войны.
Что входит
  • В стоимость входит: русский гид обед и ужин в первый день
  • завтрак и обед во второй день заселение в отель поездка на комфортабельном транспорте
  • сплав по реке
  • катание на слонах
  • страхование экскурсионная программа.
Что не входит
  • В стоимость не входит: трансфер из отеля и обратно в отель. Сбор группы происходит по движению транспорта из общеизвестных мест.
Начало и место завершения
🚩 Общеизвестное место в Бангкоке
Путешествие на реку Квай 2 дня
Путешествие на реку Квай 2 дня
Путешествие на реку Квай 2 дня
Путешествие на реку Квай 2 дня
Путешествие на реку Квай 2 дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алекс Т.
Алекс Т.
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