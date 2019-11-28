5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Храмовый комплекс и парк Ват Ян находится в 25 км от Паттайи. Это излюбленное место отдыха и медитации буддистов находится под патронажем тайской королевской семьи и считается чудотворным.

Парк с беседками для медитаций расположен у подножья горы Кау Чи Чан, на которой изображен самый большой образ Будды, выложенный золотыми пластинами на скале. Высота этого изображения, составляет около ста шестидесяти метров.

Монастырь-музей Ват Ян — один из самых крупных храмовых комплексов в Таиланде, где собраны храмы разных времен и стилей не только из Таиланда, но и из Китая и Индии. На территории комплекса находится дворец китайского императора, в залах которого представлены уникальные экспонаты, специально привезенные из Китая. Большое впечатление производят бронзовые фигуры реальных и мифических персонажей китайского эпоса, скульптуры воинов храма Шао Линь, застывшие при исполнении боевых приемов.

В самом храме, поднявшись на третий этаж, вы можете познакомиться с историей просветления Будды, описанной на многочисленных картинах, развешанных на стенах. На втором этаже находится экспозиция, описывающая предметы старины, нравы людей, живших много лет назад. В залах выставлены коллекции королевских барж и реквизит из королевского театра масок.

В нескольких километрах от музея, на высокой горе, находится малоизвестная часовенка, в который находится «След Будды». Чтобы добраться до него, нужно преодолеть чуть меньше 300 ступеней, поднимаясь на каждую из которых, человек оставляет одну из своих негативных черт, чтобы подняться к Следу Совершенного полностью очищенным.