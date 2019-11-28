5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Таиланд
  2. Паттайя
  3. Экскурсии

  4. Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда

Погружение в культуру и религию: храмы разных времен, коллекции королевского дворца и след Будды

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
Всех, кто желает погрузиться в культуру Тайланда и даже Китая и познакомиться с религией этих стран, я приглашаю на экскурсию в храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей с королевским дворцом и к золотому Будде.
От $58 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
3.8
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда

Программа

Храмовый комплекс и парк Ват Ян находится в 25 км от Паттайи. Это излюбленное место отдыха и медитации буддистов находится под патронажем тайской королевской семьи и считается чудотворным.

Парк с беседками для медитаций расположен у подножья горы Кау Чи Чан, на которой изображен самый большой образ Будды, выложенный золотыми пластинами на скале. Высота этого изображения, составляет около ста шестидесяти метров.

Монастырь-музей Ват Ян — один из самых крупных храмовых комплексов в Таиланде, где собраны храмы разных времен и стилей не только из Таиланда, но и из Китая и Индии. На территории комплекса находится дворец китайского императора, в залах которого представлены уникальные экспонаты, специально привезенные из Китая. Большое впечатление производят бронзовые фигуры реальных и мифических персонажей китайского эпоса, скульптуры воинов храма Шао Линь, застывшие при исполнении боевых приемов.

В самом храме, поднявшись на третий этаж, вы можете познакомиться с историей просветления Будды, описанной на многочисленных картинах, развешанных на стенах. На втором этаже находится экспозиция, описывающая предметы старины, нравы людей, живших много лет назад. В залах выставлены коллекции королевских барж и реквизит из королевского театра масок.

В нескольких километрах от музея, на высокой горе, находится малоизвестная часовенка, в который находится «След Будды». Чтобы добраться до него, нужно преодолеть чуть меньше 300 ступеней, поднимаясь на каждую из которых, человек оставляет одну из своих негативных черт, чтобы подняться к Следу Совершенного полностью очищенным.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • В стоимость включены трансфер и входные билеты в китайский храм.
  • В храмах нужно будет снять обувь, поэтому рекомендуем взять с собой носки.
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда
Храмовый комплекс Ват Ян, китайский музей и золотой Будда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Живу в Паттае около 7 лет, занимаюсь индивидуальными турами и многодневными путешествиями по стране для туристов.
Напишите мне

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 ноября 2019
Хорршая, содержательная экскурсия.. Рекомендую.
30 октября 2019
Извиняюсь, но это не экскурсовод. Практически ничего не знает, на вопросы не отвечал. А прочитать мы и сами можем. Удобен лишь как такси.
30 августа 2019
Очень интересно, комфортно и красиво! Я уже была здесь ранее с группой, но индивидуальная экскурсия-совсем другое дело! Огромная благодарность Сергею: очень приятный, грамотный и интересный гид и человек! Время пролетело незаметно, узнала много нового, Сергей очень хорошо знает Тайланд, любит его и слушать его доставляет большое удовольствие! Спасибо, очень познавательно и красиво!
28 августа 2019
Добралась до компа, пишу отзыв. Сергей приятный человек, маршрут экскурсии соответствует заявленному. На этом положительные моменты заканчиваются. Сергей не экскурсовод, не владеет информацией о тех местах, куда привез людей. Кроме того не дал никакой информации о стране, быте и обычаях, хотя мы и просили. Прочитать подписи под экспонатами в музее мы могли и самостоятельно, для этого сопровождающий не нужен. Мы практически ничего не узнали, только посмотрели. Эту поездку скорее можно назвать трансфером нежели экскурсией. Ее также можно было реализовать на такси без потери содержания. Если нужна именно экскурсия - не рекомендую, если трансфер - то удобно.
19 декабря 2017
Сергей скорее таксист, чем гид. Матчастью владеет плохо, на уровне «вот смотрите Это, вот смотрите То». А вот пояснить что-то или рассказать ему почти не удалось. Понятно, что красота и величие посещаемых мест его выручает.
Относится к туристам как к фарангам, прямо настоящий таец: снисходительно, как к неизбежности, приносящей ему небольшой доход. Для сферы обслуживания такое отношение к работе в корне неверно!
При всём при этом, парень неглупый. Изучит историю, изменит отношение к источнику своего дохода и всё будет хорошо.
И ещё. Сдачу берите сразу! А то как мне, скажет что уже давал. И сумма невелика была, но наговорились. Настоящий таксист)

Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Неизведанные окрестности ПаттайиНеизведанные окрестности ПаттайиНеизведанные окрестности Паттайи
$113 за экскурсию
9 часов
3 отзыва
Секретные пещеры, заброшенный храм и живописный водопад на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отправиться в путешествие по нетуристическим местам, где вы ощутите дух настоящего Таиланда, насладитесь дикой природой и погуляете с фонариками по пещерному комплексу. А еще попробуете местную еду в аутентичном кафе, искупаетесь в водопаде и насладитесь потрясающими видами побережья с высоты!
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову СичангСбежать от туристов: авто-путешествие по острову СичангСбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
$87 за экскурсию
9 часов
10 отзывов
Насладиться природой и аутентичным наследием острова в умиротворенной атмосфере
Путешествие на остров Сичанг (Ko Si Chang) — для тех, кому надоело загорать на Ко Лане в толпе туристов, кто хочет посетить небольшой тихий остров, искупаться на красивом малолюдном пляже и на комфортном автомобиле открыть интересные местные достопримечательности: китайский храм на горе, смотровую площадку с захватывающим видом на остров и Сиамский залив, красивый тайский храм, где можно остаться на несколько дней в качестве паломника — изучать буддизм и медитировать, и резиденцию тайского короля Рамы V.
Удивительный и древний Муанг БоранУдивительный и древний Муанг БоранУдивительный и древний Муанг Боран
$123 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
Старый город Муанг Боран — один из крупнейших в мире музеев прямо под открытым небом. Посетив его, вы увидите весь Таиланд в миниатюре, познакомитесь со своеобразной тайской культурой и осмотрите ключевые достопримечательности этого места в компании человека, который объездил всю страну.
Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-ИнРоскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-ИнРоскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин
$194 за экскурсию
10 часов
Погулять по местам обитания царственных особ и лучше узнать историю Таиланда
Вас ждёт поистине королевская прогулка — визит в сразу две резиденции: Банг Па-Ин, действующий летний дворец тайских правителей, и Аюттайю — к остаткам древней столицы Сиама. Вы насладитесь великолепной архитектурой и поймёте, насколько она была продумана, погрузитесь в атмосферу царственного спокойствия и разнообразите свой пляжный отдых экскурсом в культуру загадочной страны.
Путешествие в провинцию ЧачоенгсаоПутешествие в провинцию ЧачоенгсаоПутешествие в провинцию Чачоенгсао
$160 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Храмы божеств, песочные скульптуры и парк попугаев — все самое интересное недалеко от Паттайи
Приглашаю вас на день покинуть Паттайю и отправиться в автомобильное путешествие в провинцию Чачоенгсао, во время которого мы посетим все самые интересные достопримечательности этого региона.

Выбирайте и другие экскурсии в Паттайе

За городомЗоопаркЗолотой БуддаОстроваПешкомИстория и архитектураБангкокМуанг БоранМорскиеНа автобусеНеобычные маршрутыСичангВат ЯнГрупповыеНа корабликеМузеи и искусствоДетскиеКо ПайСлоныНа автомобилеВ другой городАюттайяПляжиВсеИндивидуальные