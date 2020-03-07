3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия довольно большая по продолжительности часов 10. Ехать далеко, но съездить по тем местам где нет людей, это круто. Пещеры шикарные, хочется еще раз, но по медленнее. Быстро пробежались, но позднее понял почему. Заброшенный храм с обезьянами тоже прикольно.
Затем самое интересное, это поднимаемся по горе к водопадам и купание в нем с рыбами. Запах цветов, шум водопада и пение птиц, и плюханье с рыбами, круто, а вода прохладная после подъема самое то. Если не шевелиться то маленькие рыбки делают пилинг ног.
Почему бежали, чтобы больше побыть в водопаде, т.к. он работает всего до 16-00, с учетом того что еще спуститься с горы надо.
Еще у нас буквально накануне у ребенка поднялась температура, Сергей вошел в положение и смогли перенести экскурсию на свободный день.
По сути с ним были на двух экскурсиях где нет людей кроме нас.