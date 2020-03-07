3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

День приключений

Я заеду за вами в отель, и мы отправимся в живописное путешествие на целый день. В программе экскурсии:

Пещерный комплекс Кхао Вонг — освещая дорогу фонариками, вы исследуете расположенные прямо в каньоне таинственные пещеры. Я расскажу, кто жил в них раньше и чем они знамениты в наши дни.

Заброшенный храм Кхао Там — здесь вы понаблюдаете за жизнью диких обезьян в естественной среде, позвоните в колокольчик наудачу, рассмотрите недостроенные статуи Будды и насладитесь великолепным видом на побережье.

Водопад Као Чамао — вы погуляете по семи уровням водопада, покормите рыбок, искупаетесь в приятной прохладной воде и ощутите новые силы и заряд энергии!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит экзотическую природу и не боится трудностей.