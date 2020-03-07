3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Секретные пещеры, заброшенный храм и живописный водопад на авто-пешеходной экскурсии

Сергей
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Сергей – ваш гид
Приглашаю отправиться в путешествие по нетуристическим местам, где вы ощутите дух настоящего Таиланда, насладитесь дикой природой и погуляете с фонариками по пещерному комплексу.

А еще попробуете местную еду в аутентичном кафе, искупаетесь в водопаде и насладитесь потрясающими видами побережья с высоты!
$113 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Неизведанные окрестности Паттайи
Неизведанные окрестности Паттайи

Что вас ожидает

День приключений
Я заеду за вами в отель, и мы отправимся в живописное путешествие на целый день. В программе экскурсии:

  • Пещерный комплекс Кхао Вонг — освещая дорогу фонариками, вы исследуете расположенные прямо в каньоне таинственные пещеры. Я расскажу, кто жил в них раньше и чем они знамениты в наши дни.
  • Заброшенный храм Кхао Там — здесь вы понаблюдаете за жизнью диких обезьян в естественной среде, позвоните в колокольчик наудачу, рассмотрите недостроенные статуи Будды и насладитесь великолепным видом на побережье.
  • Водопад Као Чамао — вы погуляете по семи уровням водопада, покормите рыбок, искупаетесь в приятной прохладной воде и ощутите новые силы и заряд энергии!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит экзотическую природу и не боится трудностей.

Организационные детали

  • Пожалуйста, обратите внимание, что оплатить экскурсию на месте можно только в баттах.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ниссан Сентра.
  • Входные билеты в национальный парк не включены в стоимость: 200 бат взрослые, 100 бат дети.
  • По пути на водопад мы остановимся пообедать в местном кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Для похода по джунглям необходимы удобная обувь и рюкзаки для воды и личных вещей.
  • В водопаде можно купаться — возьмите полотенца и купальники.
Неизведанные окрестности Паттайи
Неизведанные окрестности Паттайи
Неизведанные окрестности Паттайи
Неизведанные окрестности Паттайи
Неизведанные окрестности Паттайи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Живу в Паттае около 7 лет, занимаюсь индивидуальными турами и многодневными путешествиями по стране для туристов.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Не смотря на то, что совы и выехали очень рано для нас, экскурсия прошла довольно бодренько. С гидом отлично можно побеседовать и об окрестностях и на жизненные темы. Сергей очень простой в беседе человек,легко идет на контакт) Больше всего понравилось кормить несносных обезъянок и купаться в водопаде с рыбками. Пещеры тоже впечатлили) Мало где такое увидишь) Но дорога расчитана на активных путешественников, много поднятия по лестницам и в горы, но даже дети с этим справятся) Самое классное- в жару подниматься по камням вдоль водопада, потом плюхнутся прям в прохладный водопад к рыбкам)
25 февраля 2020
Экскурсия довольно большая по продолжительности часов 10. Ехать далеко, но съездить по тем местам где нет людей, это круто. Пещеры шикарные, хочется еще раз, но по медленнее. Быстро пробежались, но позднее понял почему. Заброшенный храм с обезьянами тоже прикольно.
Затем самое интересное, это поднимаемся по горе к водопадам и купание в нем с рыбами. Запах цветов, шум водопада и пение птиц, и плюханье с рыбами, круто, а вода прохладная после подъема самое то. Если не шевелиться то маленькие рыбки делают пилинг ног.
Почему бежали, чтобы больше побыть в водопаде, т.к. он работает всего до 16-00, с учетом того что еще спуститься с горы надо.
Еще у нас буквально накануне у ребенка поднялась температура, Сергей вошел в положение и смогли перенести экскурсию на свободный день.
По сути с ним были на двух экскурсиях где нет людей кроме нас.
27 января 2020
Заказывая эту экскурсию, мы преследовали цель посетить не туристические, желательно живописные места.
В течение дня мы побывали на трех локациях: пещеры, заброшенный монастырь, где можно покормить диких обезьян и водопад. Все локации интересны и мало посещаемы туристами.
Гид, Сергей, предоставил комфортный траспорт и был хорошим собеседником.
Экскурсия удалась!

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