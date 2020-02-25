10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия на Ко Си Чанг или дорогой трансфер отель - паром - остров и обратно.



Если вы, бронируя эту экскурсию, ожидаете, так же как и мы, чего-го потрясающего и неординарного, то ни в коем случае не тратьте свои деньги впустую. Гид, если так можно назвать человека, с трудом связывающего слова в предложения, считающего всех туристов жадными идиотами, не расскажет вам больше, чем в описании на сайте. Видимо, кто-то помог парню написать красиво, а может списал откуда - то)))

Не представился, толком не поздоровался. Мы бы так и ехали наверное до парома в молчании, если бы сами не стали затевать беседу.

Обычно гиды, тем более на частных экскурсиях, рассказывают подробно о стране, достопримечательностях, исторических фактах, стараясь заинтересовать, захватить ваше внимание.

Человек живёт много лет в Таиланде, возит на индивидуальные экскурсии (кстати, он, похоже, реально не понимает, почему после 2014 года снизился поток русских туристов и востребованность экскурсионных программ, полагая что люди не заказывают экскурсии от жадности), пренебрежительно и как бы свысока разговаривает с вами, с загадочным видом знатока местности, но, что ни спроси, ответ один: не знаю)))

- А что это за надписи? Тут ещё цифры какие - то?

- Это люди, которые пожертвовали на храм

- Китайцы (храм китайский)?

- Не знаю, тут на тайском написано, я не умею читать по-тайски.

- Почему у берега так много барж, что они перевозят?

- Не знаю, какие-то товары наверное...

- А что это за дерево со странными плодами при входе в храм? Они съедобные?

- Я не ботаник, я не знаю...)))

- Ой, какая красивая рыба! Как ее называют?

- Я не зоолог, я не знаю! Когда вожу туристов на рыбалку, обычно говорю всем, что поменьше - карась, побольше - щука, а мелочь-плотва.

- Посмотрите, тут рак-отшельник живёт! - увидела дочь моих друзей

- Откуда ТЫ это знаешь??? (принял за школьницу)

Эх... я-то как раз хотел его показать и не успел...



- А как использовалось эта уцелевшая постройка в резиденции Рамы V?

- Ну, не знаю, может тут прислуга жила, а может дети короля?)))

Он в принципе не понимает разницу между детьми короля и прислугой???

При этом внутри домика есть стенды на английском, фото из жизни королевской семьи, ВСЁ НАПИСАНО, мы прочитали сами.

- А там наверху виднеется крыша, что это?

- Это храм, но дорога туда закрыта, нельзя доехать, только пешком, вы можете сходить посмотреть, но я с вами не пойду...

Цитировать можно бесконечно!

В принципе ни в одном месте мы больше 10 минут не задержались и больше 3х фраз в каждом пункте от гида не услышали.

Высказывание по теме японской кухни особенно впечатлило!

- Я знаю хорошее местечко, где за 300 батт без ограничений можно поесть любые суши и сашими! Только я вам не скажу где, чтобы вы не привели толпы туристов, а то место испортится, сразу цены поднимут! Но так и быть, я могу вас туда отвезти, если вы за меня там заплатите...

А на вопрос, что порекомендует заказать в ресторане на пляже, куда нас привел, как вы думаете, что он ответил?)))

Правильно!

- НЕ ЗНАЮ, выбирайте сами, что хотите. Я уже себе заказал, а что не скажу!

В итоге мы покушали на 1000 батт с хвостиком, а он на 60, как вы думаете он за себя заплатил?))) В принципе, ведь копейки, но как характеризуют личность!

Вот так рубить сук, на котором сидишь, общаясь в подобном формате с людьми, приносящими тебе деньги!

Я искренее не понимаю тех людей, которые оставили восторженные отзывы об этой экскурсии.

Даже как трансфер, хуже быть не может.

На просьбу включить сильнее кондиционер нам было сказано, что в Москве нынче холодно, а пар костей не ломит.

Между тем, в описании тура указано, что передвигаться по острову вы будете на комфортабельном автомобиле. А по факту, это мотобайк, либо тук-тук....



А сам остров с его храмами, пещерами, биологической станцией, изучающей жителей океана, достаточно интересен, хотя пляж, представленный в описании, как тихое и уединенное место, оказался обычным общественным пляжем, вплотную заставленным разбитыми тряпичными креслами - лежаками, с плавающим в воде мусором и видом на баржи. Делайте вывод, стоит ли туда ехать?

Если решитесь, то советуем посетить его самостоятельно, гугл всем в помощь, так же есть варианты с местными турагентствами (по цене 1400 батт на человека, что дешевле данной экскурсии), либо изучить альтернативные предложения частных гидов. И пусть вам с ними повезёт!



PS. Я редко пишу негативные отзывы, особенно такие длинные, но из этой "песни слов не выкинуть". Надеюсь, что Tripster отреагирует должным образом и не будет портить свою репутацию, поддерживая подобных псевдогидов.