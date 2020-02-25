10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться природой и аутентичным наследием острова в умиротворенной атмосфере

Сергей
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Сергей – ваш гид
Путешествие на остров Сичанг (Ko Si Chang) — для тех, кому надоело загорать на Ко Лане в толпе туристов, кто хочет посетить небольшой тихий остров, искупаться на красивом малолюдном пляже и на комфортном автомобиле открыть интересные местные достопримечательности: китайский храм на горе, смотровую площадку с захватывающим видом на остров и Сиамский залив, красивый тайский храм, где можно остаться на несколько дней в качестве паломника — изучать буддизм и медитировать, и резиденцию тайского короля Рамы V.
$87 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
4.6
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг

Программа

Остров Ко Sea Chang находится всего в 1,5 часах езды от Паттайи. Сейчас он практически неизведан русскими туристами.

  • По прибытии на остров мы на арендованном автомобиле отправимся в действующий китайский храм Джяо Пхе Као Яй, хранящий секреты мира фэн-шуй или «науки мудрецов». Я расскажу об этой древней философии, основанной на представлениях китайцев о влиянии природы на судьбу человека.
  • Храм расположен на горе и размещается в нескольких пещерах. По преданию, после посещения пещеры «горного духа» (богини гармонии, процветания и сострадания Гуань Инь) ваша жизнь наполнится положительной энергией, приносящей любовь, счастье и благополучие. А тем, у кого на первом месте дела, пещера «1000 желаний» принесет удачу в бизнесе и торговле. Здесь вы сможете загадать заветное желание, написав его на алой ленте и приклеив ее на стену пещеры.
  • Затем мы посетим смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на остров и Сиамский залив. Здесь вы сможете насладиться красотой окружающей природы в умиротворенной обстановке.
  • Потом мы поедем в тайский храм, где можно остаться на несколько дней в качестве паломника — изучать буддизм и медитировать.
  • После вас ждет летняя резиденция короля Рамы V. В середине 19 века остров был популярен среди состоятельных тайцев и членов королевской семьи, и у короля здесь был очень красивый тиковый дворцовый комплекс. Один из уцелевших павильонов комплекса был позже перевезен в Бангкок. Сейчас он известен, как самый большой в мире дворец из золотого тика. От многих построек дворцового комплекса сохранились только руины. Единственной уцелевшей является круглый храм Атсадангнимит, возвышающийся на холме. Когда-то он служил местом для медитации короля.
  • Затем мы поедем на пляж, где будем купаться в чистом прозрачном море и вдоволь насладимся тишиной.
  • Здесь же мы пообедаем (на ваш выбор европейская или тайская кухня) и отдохнем.
  • После — возвращаемся на пирс и отплываем домой.

В ходе путешествия я буду рассказывать об особенностях Таиланда, о культуре, религии, мировоззрении и ценностях местных жителей, о традиционной кухне, о жизни русского населения.

Организационные детали

  • Пожалуйста, обратите внимание, что оплатить экскурсию на месте можно только в баттах.
  • Пирс на остров находится в 30 км от Паттайи. Паромы туда ходят каждые 2 часа, начиная с 8 утра. Паром до острова идет около 45 минут.
  • Дополнительные расходы: билет на паром — 50 бат.
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Живу в Паттае около 7 лет, занимаюсь индивидуальными турами и многодневными путешествиями по стране для туристов.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Везде сводили, все показали. И храмы и обзорные площадки. На пляже было человек 10, за лежаки платить не надо. Если сможете арендовать мопед то еще что то, говорит, сможет показать, но мы с детьми были. Цены на еду бат на 20 дороже чем на материке.
Людей вообще никого, обязательно ехать в будний день. Пляж не лучше чем на колане, но народу мало, глубина входа нормальная, был сильный ветер и были волны большие, ребенок на круге накатался.
Дмитрий
31 января 2020
Очень понравилась экскурсия с Сергеем. Очень легко и комфортно общаться. Перемещались по локациям в удобном для нас темпе. Узнали новые интересные факты, посмотрели красивые места, провели свободное время. Мы остались довольны.
26 января 2020
Экскурсия на Ко Си Чанг или дорогой трансфер отель - паром - остров и обратно.

Если вы, бронируя эту экскурсию, ожидаете, так же как и мы, чего-го потрясающего и неординарного, то ни в коем случае не тратьте свои деньги впустую. Гид, если так можно назвать человека, с трудом связывающего слова в предложения, считающего всех туристов жадными идиотами, не расскажет вам больше, чем в описании на сайте. Видимо, кто-то помог парню написать красиво, а может списал откуда - то)))
Не представился, толком не поздоровался. Мы бы так и ехали наверное до парома в молчании, если бы сами не стали затевать беседу.
Обычно гиды, тем более на частных экскурсиях, рассказывают подробно о стране, достопримечательностях, исторических фактах, стараясь заинтересовать, захватить ваше внимание.
Человек живёт много лет в Таиланде, возит на индивидуальные экскурсии (кстати, он, похоже, реально не понимает, почему после 2014 года снизился поток русских туристов и востребованность экскурсионных программ, полагая что люди не заказывают экскурсии от жадности), пренебрежительно и как бы свысока разговаривает с вами, с загадочным видом знатока местности, но, что ни спроси, ответ один: не знаю)))
- А что это за надписи? Тут ещё цифры какие - то?
- Это люди, которые пожертвовали на храм
- Китайцы (храм китайский)?
- Не знаю, тут на тайском написано, я не умею читать по-тайски.
- Почему у берега так много барж, что они перевозят?
- Не знаю, какие-то товары наверное...
- А что это за дерево со странными плодами при входе в храм? Они съедобные?
- Я не ботаник, я не знаю...)))
- Ой, какая красивая рыба! Как ее называют?
- Я не зоолог, я не знаю! Когда вожу туристов на рыбалку, обычно говорю всем, что поменьше - карась, побольше - щука, а мелочь-плотва.
- Посмотрите, тут рак-отшельник живёт! - увидела дочь моих друзей
- Откуда ТЫ это знаешь??? (принял за школьницу)
Эх... я-то как раз хотел его показать и не успел...

- А как использовалось эта уцелевшая постройка в резиденции Рамы V?
- Ну, не знаю, может тут прислуга жила, а может дети короля?)))
Он в принципе не понимает разницу между детьми короля и прислугой???
При этом внутри домика есть стенды на английском, фото из жизни королевской семьи, ВСЁ НАПИСАНО, мы прочитали сами.
- А там наверху виднеется крыша, что это?
- Это храм, но дорога туда закрыта, нельзя доехать, только пешком, вы можете сходить посмотреть, но я с вами не пойду...
Цитировать можно бесконечно!
В принципе ни в одном месте мы больше 10 минут не задержались и больше 3х фраз в каждом пункте от гида не услышали.
Высказывание по теме японской кухни особенно впечатлило!
- Я знаю хорошее местечко, где за 300 батт без ограничений можно поесть любые суши и сашими! Только я вам не скажу где, чтобы вы не привели толпы туристов, а то место испортится, сразу цены поднимут! Но так и быть, я могу вас туда отвезти, если вы за меня там заплатите...
А на вопрос, что порекомендует заказать в ресторане на пляже, куда нас привел, как вы думаете, что он ответил?)))
Правильно!
- НЕ ЗНАЮ, выбирайте сами, что хотите. Я уже себе заказал, а что не скажу!
В итоге мы покушали на 1000 батт с хвостиком, а он на 60, как вы думаете он за себя заплатил?))) В принципе, ведь копейки, но как характеризуют личность!
Вот так рубить сук, на котором сидишь, общаясь в подобном формате с людьми, приносящими тебе деньги!
Я искренее не понимаю тех людей, которые оставили восторженные отзывы об этой экскурсии.
Даже как трансфер, хуже быть не может.
На просьбу включить сильнее кондиционер нам было сказано, что в Москве нынче холодно, а пар костей не ломит.
Между тем, в описании тура указано, что передвигаться по острову вы будете на комфортабельном автомобиле. А по факту, это мотобайк, либо тук-тук....

А сам остров с его храмами, пещерами, биологической станцией, изучающей жителей океана, достаточно интересен, хотя пляж, представленный в описании, как тихое и уединенное место, оказался обычным общественным пляжем, вплотную заставленным разбитыми тряпичными креслами - лежаками, с плавающим в воде мусором и видом на баржи. Делайте вывод, стоит ли туда ехать?
Если решитесь, то советуем посетить его самостоятельно, гугл всем в помощь, так же есть варианты с местными турагентствами (по цене 1400 батт на человека, что дешевле данной экскурсии), либо изучить альтернативные предложения частных гидов. И пусть вам с ними повезёт!

PS. Я редко пишу негативные отзывы, особенно такие длинные, но из этой "песни слов не выкинуть". Надеюсь, что Tripster отреагирует должным образом и не будет портить свою репутацию, поддерживая подобных псевдогидов.
16 ноября 2019
Хороший дневной маршрут из Паттайи на остров Ко Сичанг. Сам маршрут, его экскурсионная программа, а также посещение пляжа на острове очень понравились. Сам остров действительно уютный и не наводнен толпами туристов в будние дни (как, например,остров Ко Лан). Сергей довольно долго живёт в Таиланде, неплохо знает историю страны, а благодаря большому количеству путешествий по Таиланду и другим странам Юго-Восточной Азии, которые он совершил, слушать его рассказы во время экскурсии и просто общаться с ним очень интересно. Рекомендую данный маршрут с Сергеем в качестве гида для тех, кто на один день хочет разнообразить пляжный отдых в Паттайе.
30 мая 2019
Экскурсия понравилась, действительно не туристическое место.
7 марта 2018
Экскурсия понравилась, действительно без суеты и толп туристов посетили чудесный тихий остров Сичанг, при этом прокатились на авто, пароме и по острову на мопедах. Обьехав остров, увидели жизнь простых островчан, побывали в нескольких храмах, поучавствовали в обрядах, погуляли по территории бывшей резиденции короля и в завершение программы были награждены купанием и обедом на чистом песочном пляжике. День получился насыщенный, но без суеты, Сергей забрал нас вовремя, никуда мы не заезжали и в отеле были засветло. В качестве частной экскурсии рекомендую гида и остров!
Светлана
20 января 2018
Отличное мини-путешествие и хороший способ сбежать из шумной Паттайи на тихий, уютный и очень аутентичный остро Си Чанг. Сергей - хороший компаньон и организатор. Мы посетили интересные и красивые видовые места, побывали в храмах, загадали желания и искупались на тихом и красивом пляже. Поездка на байке до пирса в Си Рачу добавила своего «изюма» в поездку. Рекомендую и компаниям и «туристам-индивидуалам»!
26 декабря 2017
Экскурсия понравилась, Сергей давно здесь живёт и многое знает, с удовольствием отвечает на все вопросы. Хотелось бы , может быть, больше информации об истории острова, но с другой стороны,это вам не храмовые экскурсии, где грузят исторической информацией о буддизме и истории страны. Тут все понятно, красиво, компактно, езди себе, наслаждайся. Так что спасибо Сергею,с удовольствием с ним ещё куда-нибудь съездим. Будем рекомендовать друзьям.
Всем, приятных впечатлений, Татьяна.
Наталия
5 июня 2017
Спасибо за экскурсию! Было интересно, познавательно и просто здорово побывать в красивых и необычных местах, в стороне от проторенных туристических троп, без толпы и забитых битком автобусов. Нам понравилось! Буду ещё обращаться к этому ресурсу и рекомендовать его друзьям.
21 января 2017
Спасибо гиду Сергею за содержательную и и интересную экскурсию. С удовольствием посетили храмы, где загадали желания,взорвали хлопушки на горе.Прогулялись по резиденции короля. В завершении покупались на маленьком уютном пляже.

Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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