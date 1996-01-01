Что вас ожидает:
Мы заберём вас из отеля и доставим в аквапарк. Кроме входных билетов, в стоимость входит обед и безлимитные безалкогольные напитки. После, мы доставим вас в ваш отель 🏨. Приятного отдыха!
Экскурсионная программа:
- Сбор туристов из всех отелей по регионам;
- Прибытие в аквапарк Water Planet;
- Cвободное время в аквапарке (5 часов) ( 24 разных горок);
- Возвращение в отели.
Организационные детали:
- Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
- Трансфер от и до отеля
- Страховка
- Услуги гида
- Входной билет в аквапарк
- Безалкогольные напитки (Безлимитные)
- Обед.
Что не входит
- Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
- Рафтинг
- Тарзанка.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
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12 отзывов оставили туристы
Насиб С. проводит ещё 5 экскурсий
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