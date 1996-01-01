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Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи

4.8
12 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Аланьи
Аквапарк — обязательный пункт в программе, если вы отдыхаете в Турции.

Недалеко от Аланьи находится самый крупный аквапарк на турецком побережье — Water Planet.

24 водные горки, рафтинг 🚣‍, серфинг, бассейны, бандж-джампинг — все это находит в одном месте.

Здесь найдут развлечения дети и взрослые, любители спокойного отдыха и адреналина.

Получите максимум впечатлений за один день!
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $30 за человека

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Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи
Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи

Что вы увидите

  • Аквапарк

Что вас ожидает:

    Мы заберём вас из отеля и доставим в аквапарк. Кроме входных билетов, в стоимость входит обед и безлимитные безалкогольные напитки. После, мы доставим вас в ваш отель 🏨. Приятного отдыха!

    Экскурсионная программа:

    • Сбор туристов из всех отелей по регионам;
    • Прибытие в аквапарк Water Planet;
    • Cвободное время в аквапарке (5 часов) ( 24 разных горок);
    • Возвращение в отели.

    Организационные детали:

    • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
    Что входит
    • Трансфер от и до отеля
    • Страховка
    • Услуги гида
    • Входной билет в аквапарк
    • Безалкогольные напитки (Безлимитные)
    • Обед.
    Что не входит
    • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
    • Рафтинг
    • Тарзанка.
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи
    Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи
    Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи
    Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи
    Аквапарк «Water Planet»: водные аттракционы для всей семьи

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Насиб С.
    Насиб С.
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    12 отзывов оставили туристы

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