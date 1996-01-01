Насиб С. – Гид из Аланьи

Аквапарк — обязательный пункт в программе, если вы отдыхаете в Турции.



Недалеко от Аланьи находится самый крупный аквапарк на турецком побережье — Water Planet.



24 водные горки, рафтинг 🚣‍, серфинг, бассейны, бандж-джампинг — все это находит в одном месте.



Здесь найдут развлечения дети и взрослые, любители спокойного отдыха и адреналина.



Получите максимум впечатлений за один день!