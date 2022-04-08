Аквариум + старая часть города Анталии - Калеичи

Рекомендуем взять с собой: фото / видеокамеру, головные уборы, воду, деньги

Групповая
Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, головные уборы, воду, деньги.
Аквариум + старая часть города Анталии - Калеичи
Аквариум + старая часть города Анталии - Калеичи
Аквариум + старая часть города Анталии - Калеичи
Аквариум + старая часть города Анталии - Калеичи
Аквариум + старая часть города Анталии - Калеичи
Аквариум + старая часть города Анталии - Калеичи

Что вас ожидает 🤩

  • Аквариум в Анталии
  • Водопад Дюден
  • Старый город Анталии - Калеичи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем посетить один из самых больших туннельных аквариумов мира, впечатляющие декорации которого были созданы известным итальянским скульптором Джулио Де Бенедетти. Каждый посетитель аквариума приходит в восторг от самолета и корабля в натуральную величину, помещенных в главный резервуар.

Аквариум Анталии – это 131-метровый туннельный аквариум и 40 тематических аквариумов, где находится более 200 акул. Кормление хищников - отдельное зрелищное шоу, которое вы вряд ли увидите где-либо еще!

Гостей Аквариума также ждет Снежный мир, где можно покататься на горках, поиграть в снежки и посетить ледяное кафе. При входе каждый получает бесплатную защитную одежду.

В террариуме Fear Trophy вы увидите тропических рептилий – ядовитых змей, ящериц, игуан и пауков.

На обратном пути вы сделаете 45-минутную остановку в районе Лара для фото у водопада и 2-часовую остановку в центре города. Это время вы сможете посвятить самостоятельной прогулке по узким улочкам старого города Калеичи с воротами Адриана и множеством колоритных сувенирных лавок и кофеен.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание и сопровождение. Входные билеты в Аквариум и Музей восковых фигур. Обед (напитки за доплату)
Что не входит
  • Входные билеты в Снежную комнату и Террариум. Напитки
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:10
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 07:10

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

🚗На машине🧒Можно с детьми🖼Музеи☀️На весь деньМир животных

Еще несколько похожих предложений в Аланье

Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)
2 дня
🛫 Полеты на самолетах
Авторский тур
BreezesTour
Нет отзывов
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)
Это двухдневная перелётная экскурсия из Анталии, в которой вы увидите два самых удивительных города Турции: Стамбул
от $350 за 1 человека
Стамбул за один день (из Антальи)
18 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
YoYo
Нет отзывов
Стамбул за один день (из Антальи)
Хотите разнообразить ваш отдых в Анталийском отеле и побывать в настоящей традиционной восточной сказке
$170 за 1 человека
Прогулка по античному Сиде и водопадам
8 часов
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Прогулка по античному Сиде и водопадам
Прогулка по античному городу Сиде оставит приятные воспоминания от отдыха в Турции
$150 за 1-4 чел.
Зеленый Каньон из Алании
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Зеленый Каньон из Алании
Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар
$40 за 1 человека
Средневековая крепость Мамуре и Анемуриум
8 часов
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Средневековая крепость Мамуре и Анемуриум
Средневековый замок-бастион Мамуре с двумя внутренними дворами окружён рвом с водой, на одной из башен расположен маяк
$200 за 1-4 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Аланьи
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
4.3
10 отзывов
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Аланьи
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
50 за 1 человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
18 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
TurkeyTours
4.8
28 отзывов
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Отправляйтесь в Памуккале, чтобы почувствовать себя на античном курорте! Вы познакомитесь с историей этой уникальной
от $38 за 1 человека
Газипаша и каньон Сападере
8 часов
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Газипаша и каньон Сападере
Нас ждет поездка в античный город Селинус у подножья одноименной горы
$150 за 1-4 чел.
Дайвинг в Алании
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Sputnik
4.9
10 отзывов
Дайвинг в Алании
Дайвинг в Алании в голубых водах Алании как привилегия станет самым незабываемым событием в вашем отпуске
от $42 за 1 человека
Из Алании - в Перге, Аспендос и Куршунлу
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Зинаида
Нет отзывов
Из Алании - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Посетить два древних города, полюбоваться водопадом и погрузиться в античную историю
350 за 1-6 чел.
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
4.9
33 отзыва
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
52 за 1 человека
Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
13 часов
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
Анна
4
4 отзыва
Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
35 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Аланье
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ