Приглашаем посетить один из самых больших туннельных аквариумов мира, впечатляющие декорации которого были созданы известным итальянским скульптором Джулио Де Бенедетти. Каждый посетитель аквариума приходит в восторг от самолета и корабля в натуральную величину, помещенных в главный резервуар.

Аквариум Анталии – это 131-метровый туннельный аквариум и 40 тематических аквариумов, где находится более 200 акул. Кормление хищников - отдельное зрелищное шоу, которое вы вряд ли увидите где-либо еще!

Гостей Аквариума также ждет Снежный мир, где можно покататься на горках, поиграть в снежки и посетить ледяное кафе. При входе каждый получает бесплатную защитную одежду.

В террариуме Fear Trophy вы увидите тропических рептилий – ядовитых змей, ящериц, игуан и пауков.

На обратном пути вы сделаете 45-минутную остановку в районе Лара для фото у водопада и 2-часовую остановку в центре города. Это время вы сможете посвятить самостоятельной прогулке по узким улочкам старого города Калеичи с воротами Адриана и множеством колоритных сувенирных лавок и кофеен.