Джип-сафари

Джип-сафари

Групповая
Джип-сафари.

Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, воду, деньги на напитки и сувениры.
Джип-сафари
Джип-сафари
Джип-сафари
Джип-сафари
Джип-сафари

Что вас ожидает 🤩

  • Горы Торос
  • Река Дим Чай
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Путешествие по горам на джипах откроет вам новый мир красочных впечатлений!

Вместительные джипы, рассчитанные на 10 человек, заберут вас прямо от отеля. Вас ждет путь к вершинам гор Торос, серпантинные дороги и турецкие деревни, заповедные леса и захватывающие панорамы Алании. Вы посетите традиционный сельский дом, попробуете национальные турецкие лепешки гёзлеме и напиток айран.

А в завершении маршрута мы расположимся на обед в прекрасном месте на реке Дим Чай с густой зеленью и тенистой прохладой – идеальной в жаркие дни!

Экскурсия подходит путешественникам любого возраста, семейным и индивидуальным. Джипами управляют опытные профессиональные водители, что обеспечивает безопасность всем участниками поездки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от-до отеля. Сафари на 10-местных джипах. Обед (напитки за доплату)
Что не входит
  • Напитки. Фото и видео от фотографа
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:15
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:15

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