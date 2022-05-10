Путешествие по горам на джипах откроет вам новый мир красочных впечатлений!

Вместительные джипы, рассчитанные на 10 человек, заберут вас прямо от отеля. Вас ждет путь к вершинам гор Торос, серпантинные дороги и турецкие деревни, заповедные леса и захватывающие панорамы Алании. Вы посетите традиционный сельский дом, попробуете национальные турецкие лепешки гёзлеме и напиток айран.

А в завершении маршрута мы расположимся на обед в прекрасном месте на реке Дим Чай с густой зеленью и тенистой прохладой – идеальной в жаркие дни!

Экскурсия подходит путешественникам любого возраста, семейным и индивидуальным. Джипами управляют опытные профессиональные водители, что обеспечивает безопасность всем участниками поездки.