Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Каньон Сападере из Алании

Каньон Сападере из Алании
Каньон Сападере из Алании
Каньон Сападере из Алании
Каньон Сападере из Алании
Каньон Сападере из Алании
Каньон Сападере из Алании
Каньон Сападере из Алании
Каньон Сападере из Алании
Множество туристов привлекает каньон Сападере и многие мечтают побывать здесь. Не упустите возможность отправится в путешествие вместе с нами!
Уникальность Каньона.
Каньон Сападере представляет собой горное ущелье с водопадами и лагунами. Прозрачность рек впечатляет, а сами реки подойдут для купания. Свежий и чистый воздух наполнит Вас энергией и бодростью. Романтичная обстановка удивляет каждого. Первозданная природа отличный источник вдохновения.
Протяжённость каньона, а в соответствии и райского места, составляет 450 км. Для рассмотрения огромной протяжённости всего каньона понадобится множество дней, ну а мы отправимся на самые основные и запоминающиеся достопримечательности этого волшебного места.
Посетив Обзорную площадку в Махмутларе Мы сможем обнаружить банановые, цитрусовые и арахисовые сады.
Путешествие на джипах.
Рано утром начнётся наше приключение с комфортабельного автобуса, а после наш путь продолжится на джипах с открытым верхом, где Вы сможете насладиться всей красотой природы. Дополнительно Вы можете совместить две экскурсии и продолжить своё путешествие на джипах.
Посещение турецкой деревни.
Побывав в турецкой деревне Вы исследуете древнюю мечеть и традиционные аулы, расположенные на склоне Таврских гор. Турки очень доброжелательные и гостеприимные люди, в этом Вы убедитесь сами, познакомившись с фермерами.
Благодаря живому общению Вы откроете для себя много чего нового о турецкой культуре и бытовом укладе.
Подробно рассмотрев процесс шелкопрядства, Вы узнаете тайны изготовления дорогих тканей, а также Вам представят лучшие образы изготовленные по данной технике.
При желании Вы сможете посетить пещеру Гномов.
Экскурсия по Каньону Сападере-это множество новых знаний, полезные советы и отличное настроение на весь день.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из/в отель
  • Входные билеты в каньон
  • Услуги русскоговорящих гидов
  • Страховка
  • Обед в ресторане
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Входной билет в Пещеру Дим
Важная информация
  • Что взять с собой?
  • Купальники
  • Полотенце
  • Солнцезащитные очки
  • Крем
  • Головные уборы
Время проведения: Каждый день 09.30 – 16.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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