Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Множество туристов привлекает каньон Сападере и многие мечтают побывать здесь. Не упустите возможность отправится в путешествие вместе с нами!

Уникальность Каньона.

Каньон Сападере представляет собой горное ущелье с водопадами и лагунами. Прозрачность рек впечатляет, а сами реки подойдут для купания. Свежий и чистый воздух наполнит Вас энергией и бодростью. Романтичная обстановка удивляет каждого. Первозданная природа отличный источник вдохновения.

Протяжённость каньона, а в соответствии и райского места, составляет 450 км. Для рассмотрения огромной протяжённости всего каньона понадобится множество дней, ну а мы отправимся на самые основные и запоминающиеся достопримечательности этого волшебного места.

Посетив Обзорную площадку в Махмутларе Мы сможем обнаружить банановые, цитрусовые и арахисовые сады.

Путешествие на джипах.

Рано утром начнётся наше приключение с комфортабельного автобуса, а после наш путь продолжится на джипах с открытым верхом, где Вы сможете насладиться всей красотой природы. Дополнительно Вы можете совместить две экскурсии и продолжить своё путешествие на джипах.

Посещение турецкой деревни.

Побывав в турецкой деревне Вы исследуете древнюю мечеть и традиционные аулы, расположенные на склоне Таврских гор. Турки очень доброжелательные и гостеприимные люди, в этом Вы убедитесь сами, познакомившись с фермерами.

Благодаря живому общению Вы откроете для себя много чего нового о турецкой культуре и бытовом укладе.

Подробно рассмотрев процесс шелкопрядства, Вы узнаете тайны изготовления дорогих тканей, а также Вам представят лучшие образы изготовленные по данной технике.

При желании Вы сможете посетить пещеру Гномов.

Экскурсия по Каньону Сападере-это множество новых знаний, полезные советы и отличное настроение на весь день.