Памуккале на рассвете + воздушные шары из Аланьи (на 1 день, без шопинга)

Памуккале на рассвете + воздушные шары из Аланьи

4.8
10 отзывов
Пройдитесь по склону горы, которую покрывает белоснежное покрывало травертин.

Ощутите минеральные воды, которые до сих пор медленно стекают по этим склонам, наполняя «аквамарином» травертиновые бассейны.

Прогуляйтесь по античному городу Иераполис, посетите огромный античный амфитеатр, который до сих пор готов давать театральные представления.

Окунитесь в целебные воды бассейнов, оздоровившись тем самым и получив максимум расслабления и умиротворения от этих вод.
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Аланьи (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Аланьи (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Аланьи (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Аланьи (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Аланьи (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Аланьи (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Аланьи (на 1 день, без шопинга)

Что вы увидите 🤩

  • Прекрасные белоснежные травертины Памуккале
  • Античный Бассейн Клеопатры, температура воды 36 °C (можно искупаться)
  • Античный город Иераполис (прогуляться по нему)
  • Хорошо сохранившийся амфитеатр на 40 000 зрителей
  • Горячие источники Карахаит, температура воды 58 °C (можно искупаться)
Чудо природы
Памуккале — потрясающий феномен, созданный самой природой! Горные породы, которые образуют современное Памуккале, от землетрясений подвиглись сдвигам и разломам, дали путь к поверхности земли множеству источников подземных вод. На протяжении тысяч лет вода, перенасыщенная минералом кальций, изливается на землю и, испаряясь под жаркими солнечными лучами, медленно осаживается на невысокий горный склон.
Так медленно возникли травертины Памуккале — белоснежная ломкая поликристаллическая порода, образовавшая замысловатые террасы и бассейны, насыщенные прозрачной водой цвета аквамарин. В 1988 году Памуккале внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фешенебельный курорт древности
Это место упоминается в святых писаниях, летописях древних историков и географов. Город Иераполис, построенный во II веке до н. . около травертин, стал быстро стал популярным римским курортом. Минеральная термальная вода широко применялась для лечения самых различных болезней. В период наибольшего рассвета, Иераполис получил статус фешенебельного бальнеологического курорта древности.
В период правления Римской империи Иераполис был крупным и богатым городом. В его архитектуре присутствуют все признаки зажиточности: большой амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и многие другие строения. Иераполис также известен христианам как место, где погиб один из двенадцати апостолов — Филипп. Самыми популярными являются два бассейна: «Античный бассейн Клеопатры» и «Горячие источники Карахаит», которые полны полезных минеральных веществ и благоприятно влияют на кожу.
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта, особенно детям 7-8 лет), принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце, видео/фотокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту);
  • Ознакомитесь с температурой в регионе на время посещения и оденьтесь соответственно;
  • Расстояние от центра Алании до Памуккале: 370 км
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входной билет в «Памуккале» (посещение Античного города Хиераполис, посещение Белоснежных травертин)
  • Завтрак (чай включен безлимитно)
  • Обед (шведский стол, напитки не включены)
  • Полет на воздушном шаре в Памуккале (45 мин - 1 час).
 Что не входит
  • <b>Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:</b>
  • Напитки
  • Входной билет «Античный бассейн Клеопатры» (взрослый 12+) – 100 TL, (дети 07-11 лет) – 50 TL
  • Параглайдинг в Памуккале, если выбран пакет, не включающий полет (450 метров, полет 15-20 мин) – 60 USD
  • Фото и Видео при полете на воздушном шаре / Параглайдинг – 25 USD
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта, особенно детям 7-8 лет), принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце, видео/фотокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту
  • Ознакомитесь с температурой в регионе на время посещения и оденьтесь соответственно
  • Расстояние от центра Алании до Памуккале: 370 км
Время проведения: 22:30 – 23:30 трансфер из отелей в регионе Алания
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tunar T.
Tunar T.
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