Понедельник, Среда, Пятница в 07:30

Эта экскурсия подарит вам новые яркие впечатления и станет одной из самых запоминающихся! Вас ждет сплав на надувных лодках-каноэ по горной реке в живописном Национальном парке «Кёпрюлю Каньон».

Специальный опыт не понадобится. Перед началом сплава опытный инструктор с профессиональным удостоверением «Речной советник Международной ассоциации рафтинга» проведет инструктаж по технике безопасности и расскажет как вести себя на воде. В сплаве 2-й категории сложности могут принимать участие дети от 4 лет. В ходе экскурсии вы пройдете 14-километровый маршрут по реке с 6 порогами, а также сделаете остановку для игр и вкусного обеда.