Рафтинг

Рафтинг. Что взять с собой: удобную не спадающую обувь (лучше всего коралловые тапочки) , защитный чехол для телефона

Групповая
Рафтинг. Что взять с собой: удобную не спадающую обувь (лучше всего коралловые тапочки), защитный чехол для телефона непромокаемый (если есть), сменную сухую одежду, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем, воду, деньги на напитки, фото, видео.
Рафтинг
Рафтинг
Рафтинг
Рафтинг
Рафтинг
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Эта экскурсия подарит вам новые яркие впечатления и станет одной из самых запоминающихся! Вас ждет сплав на надувных лодках-каноэ по горной реке в живописном Национальном парке «Кёпрюлю Каньон».

Специальный опыт не понадобится. Перед началом сплава опытный инструктор с профессиональным удостоверением «Речной советник Международной ассоциации рафтинга» проведет инструктаж по технике безопасности и расскажет как вести себя на воде. В сплаве 2-й категории сложности могут принимать участие дети от 4 лет. В ходе экскурсии вы пройдете 14-километровый маршрут по реке с 6 порогами, а также сделаете остановку для игр и вкусного обеда.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Сопровождение русскоязычным инструктором. Прокат снаряжения. Инструктаж и сплав. Обед (напитки за доплату)
Что не входит
  • Напитки. Фото и видео сплава
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Пятница в 07:30

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