Василиса проводит ещё 2 экскурсии

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Памуккале и античный Иераполис

Посетить «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по руинам древнего курорта

Василиса
Василиса – представитель из Сиде
Памуккале — один из важнейших символов Турции.

Вы полюбуетесь его белоснежными террасами, отдохнете в горячих термальных водах и услышите, как и когда образовалось это чудо природы.

А еще исследуете руины старинного Иераполиса, оцените античный амфитеатр и продегустируете гранатовое вино 🍷.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €255 за экскурсию

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Памуккале и античный Иераполис
Памуккале и античный Иераполис

Что вас ожидает

Фантастический Памуккале
Инопланетные пейзажи Памуккале известны на весь мир. Вы погуляете по белоснежным горным ⛰️ склонам и раскроете тайну происхождения загадочных каскадных террас «травертинов». А также искупаетесь в термальном бассейне Клеопатры, возведенном на месте древнеримских бань: насладитесь горячей пузырящейся водой и услышите легенды, связанные с царицей Египта.

Иераполис: путешествие во времени
Иераполис — это первый в истории 📖 город-курорт. Вы погуляете по его древним улицам и отыщете руины амфитеатра, торговых площадей, храмов и учебных заведений. Мы расскажем, как жили здесь люди много столетий назад: как они вели быт, какими ремеслами занимались и как любили отдыхать. На обратном пути вы заглянете в винный погреб, где можно попробовать местные сладости и гранатовые вина.

Организационные детали

Дополнительные расходы: Иераполис — 80 лир с человека, бассейн Клеопатры — 100 лир с человека.

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Памуккале и античный Иераполис
Памуккале и античный Иераполис
Памуккале и античный Иераполис
Памуккале и античный Иераполис
Памуккале и античный Иераполис
Памуккале и античный Иераполис
Памуккале и античный Иераполис

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василиса
Василиса
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов в Турции. С большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем все самое интересное о богатом прошлом и настоящем этой чудесной республики.
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Василиса проводит ещё 2 экскурсии

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