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Тайны античного Сиде с профессиональным гидом

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Сиде
Античный город 🏙️ в Сиде — главная археологическая зона Турции, музей 🖼 под открытым небом.

Это руины древнего римского города, основанного в VII в.

до н.

э.

Сейчас так называют старый район города, расположенный на полуострове рядом с портом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €90 за экскурсию

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Тайны античного Сиде с профессиональным гидом
Тайны античного Сиде с профессиональным гидом

Что вы увидите

  • Старый город
  • Храм Аполлона
  • Древний амфитеатр
  • Рынок и музей
Курорт, притягивающий влюбленных со всего светаМы отправимся по следам многовековой истории 📖 нескольких империй. Театр Сиде был построен во II веке до н. э. и был рассчитан на 17 000 зрителей. Вы присядете на ступени Колизея и вообразите как ставились представления прошлого. Здесь проводились гладиаторские бои и водные игры. Специальное пространство сцены заполнялось водой. В V и VI веках н. э. в театре проходили богослужения на открытом воздухе.
Пройдём под аркой Веспасиана на площадь Агоры. Статуя самого Императора располагалась в центральной нише фонтана ⛲ рядом с воротами. На городском рынке совершались сделки по продаже рабов, а также обсуждались политические и экономические дела. В центре был построен круглый храм с 12 колоннами. Частично сохранился акведук, по которому осуществлялось водоснабжение домов города из реки Манавгат. За городской стеной расположен некрополь с рядом гробниц и саркофагов.
На побережье я расскажу вам о божественном близнеце Артемиды — Аполлоне — детей Зевса и титаниды Лето, почитаемых в древнегреческой мифологии. Мраморный Храм с колоннами в античном стиле с головами медуз частично сохранился до сих пор. Ещё я расскажу вам о царице Клеопатре и Марке Антонии и вы узнаете, почему курорт Сиде так притягивает влюбленных со всего света.

Организационные детали:

  • Вход в амфитеатр и музей 🖼 оплачивается отдельно;
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Вход в амфитеатр и музей оплачивается отдельно по 40 лир
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Тайны античного Сиде с профессиональным гидом
Тайны античного Сиде с профессиональным гидом
Тайны античного Сиде с профессиональным гидом
Тайны античного Сиде с профессиональным гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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