Три программы:1. Всё включено.

2. Стандартная: без канатной дороги и пещеры Дамлаташ.

3. Короткая: только трансфер, банановые плантации, пещеры и 5 часов самостоятельной прогулки в центре Алании.

Сначала вы побываете на банановых плантациях. Потом у Красной башни — символе курорта. Далее вас ждёт 3 или 5 часов самостоятельной прогулки по городу. И в завершении обед в ресторане на реке Дымчай.

Организационные детали: