Что вы увидите
- Банановые плантации
- река Дымчай
- Пещеры: Фосфорная и Любви
- Красная башня
- Пляж Клеопатра
Три программы:1. Всё включено.
2. Стандартная: без канатной дороги и пещеры Дамлаташ.
3. Короткая: только трансфер, банановые плантации, пещеры и 5 часов самостоятельной прогулки в центре Алании.
Сначала вы побываете на банановых плантациях. Потом у Красной башни — символе курорта. Далее вас ждёт 3 или 5 часов самостоятельной прогулки по городу. И в завершении обед в ресторане на реке Дымчай.
Организационные детали:
- Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, купальные принадлежности, фотоаппарат и деньги на личные расходы.
Что входит
- Трансфер на автобусе
- Услуги экскурсовода
- Посещение банановых плантаций
- Обед на реке Дымчай
- Прогулка на яхте
- Посещение пещер: фосфорная и пещеры любви
- Красная башня и пляж Клеопатры
- Самостоятельная прогулка в городе (3 часа).
Что не входит
- Канатная дорога и вход в пещеру Дамлаташ (смотрите билеты)
- Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
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Зинаида Ч. проводит ещё 6 экскурсий
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