Константин проводит ещё 7 экскурсий

Что вас ожидает

Знакомство с достопримечательностями и историей Хойана

В отличие от современного Нячанга Хойан удивит вас старинными постройками. Вы постоите на Японском мосту конца 16 столетия, узнаете о его роли и рассмотрите артефакты, которые хранит китайский зал собраний Фук-Кьен. Поймёте, из-за чего древний храм Куан Конг так важен для горожан и как он связан с китайской мифологией. На шёлковой фабрике услышите о многовековых традициях производства шёлка во Вьетнаме, а у дома Тан Ки, национальной культурной реликвии, разберётесь, какие стили соединены в его архитектуре. Прогулка по Хойану «обнажит» все секреты города-музея под открытым небом.

Возвращение в древность у руин Мишона

В археологическом парке вас ждут развалины индуистских храмов. Вы увидите сохранившиеся башни и выясните, какие из них отреставрированы, а какие — нетронутыми дошли до нас из прошлого. Прогуляетесь по территории комплекса, сделаете фотографии, отыщете артефакты и погрузитесь в историю этого священного для верующих людей места. Кроме того, вы узнаете, была ли здесь жизнь до возведения религиозных построек и следы какого исчезнувшего государства остались на древней земле.

Обратите внимание

Эта экскурсия — программа второго дня в нашей двухдневной поездке, которую вы также можете заказать на Трипстере.