12 отзывов оставили туристы

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12 отзывов
Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нячанга
В природном парке 🌳 Янгбей вас ждет танцевальное шоу местного племени раклай.

Также вы искупаетесь в настоящем водопаде или примите минеральные ванны в природном горячем источнике.

Вы покормите вьетнамских медведей и поучаствуете в экстримальной рыбалке 🐟 на крокодила.

Те, кто любят азарт, могут сделать ставку в петушиных боях.

Кроме того, в хорошую погоду вы покатаетесь на страусе.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $39.5 за человека

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Водопад Янг Бей
Водопад Янг Бей
Насколько Вы готовы к незабываемым эмоциям? Посетив экопарк и водопад Янгбей однажды, Вы захотите вернуться сюда снова. Умопомрачительные панорамы заповедника доставят вам продолжительное эстетическое удовольствие

Программа:

  • Посещение священного дерева;
  • Купание в каскаде водопада Янгбей;
  • Танцевальное представление племени Раклай;
  • Кормление вьетнамских медведей;
  • Ставки и возможный выигрыш на поросячьих бегах;
  • Тотализатор на петушиных боях;
  • Катание на страусах;
  • Принятие ванн на минеральных источниках парка;
  • Рыбалка на крокодила;
  • Обед с мясом страуса и филе крокодила;
Что входит
  • Опытный русский и профессиональный гид
  • Трансфер из отелей Нячанга
  • Переезд на комфортабельном микроавтобусе
  • Входные билеты
  • Бутылка минеральной воды
  • Переезды по парку на местном багги
  • Горячие минеральные источники
  • Музыкально-танцевальное шоу
  • Поросячьи бега и петушиные бои
  • 1 удочка с наживкой для ловли крокодилов
Что не входит
  • Обед (130’000 донгов)
  • Персональные расходы на сувениры, напитки и чаевые
  • Ставки на петушиных боях и поросячьих бегах (30’000 донгов)
  • Катание на страусе (50’000 донгов)
  • Трансфер из отдельных отелей:
  • Из отеля Diamond Bay или Amiana - 10$
  • Из отеля Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай - 30$
  • Из отелей на пляже Зоклет — 50$
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Водопад Янг Бей
Водопад Янг Бей
Водопад Янг Бей

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Н.
Спутник Н.
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12 отзывов оставили туристы

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