12 отзывов оставили туристы

Спутник Н. – Гид из Нячанга

В природном парке 🌳 Янгбей вас ждет танцевальное шоу местного племени раклай.



Также вы искупаетесь в настоящем водопаде или примите минеральные ванны в природном горячем источнике.



Вы покормите вьетнамских медведей и поучаствуете в экстримальной рыбалке 🐟 на крокодила.



Те, кто любят азарт, могут сделать ставку в петушиных боях.



Кроме того, в хорошую погоду вы покатаетесь на страусе.