12 отзывов оставили туристы

Насколько Вы готовы к незабываемым эмоциям? Посетив экопарк и водопад Янгбей однажды, Вы захотите вернуться сюда снова. Умопомрачительные панорамы заповедника доставят вам продолжительное эстетическое удовольствие
Программа:
Посещение священного дерева;
Купание в каскаде водопада Янгбей;
Танцевальное представление племени Раклай;
Кормление вьетнамских медведей;
Ставки и возможный выигрыш на поросячьих бегах;
Тотализатор на петушиных боях;
Катание на страусах;
Принятие ванн на минеральных источниках парка;
Рыбалка на крокодила;
Обед с мясом страуса и филе крокодила;
Что входит
Опытный русский и профессиональный гид
Трансфер из отелей Нячанга
Переезд на комфортабельном микроавтобусе
Входные билеты
Бутылка минеральной воды
Переезды по парку на местном багги
Горячие минеральные источники
Музыкально-танцевальное шоу
Поросячьи бега и петушиные бои
1 удочка с наживкой для ловли крокодилов
Что не входит
Обед (130’000 донгов)
Персональные расходы на сувениры, напитки и чаевые
Ставки на петушиных боях и поросячьих бегах (30’000 донгов)
Катание на страусе (50’000 донгов)
Трансфер из отдельных отелей:
Из отеля Diamond Bay или Amiana - 10$
Из отеля Dessole, Camh Ranh Riviera, Mia resort, Fusion и отелей на пляже Бай Зай - 30$
Из отелей на пляже Зоклет — 50$
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.