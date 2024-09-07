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город и смогла показать нам Токио с совершенно нового ракурса. Мы прошли по интересному маршруту, который включал не только основные достопримечательности, но и уютные уголки, о которых мало кто знает. Ирина щедро делилась своими знаниями и рассказывала много интересных фактов о культуре и истории города. Она также помогла нам лучше ориентироваться в Токио, дав полезные советы по транспорту и местным обычаям. Экскурсия с Ириной была не только познавательной, но и очень приятной благодаря ее дружелюбному и внимательному отношению. Большое спасибо за прекрасное знакомство с Токио!