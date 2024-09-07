8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
$415 за всё до 6 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
11 сен в 10:00
13 сен в 10:00
$321 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
3 окт в 10:00
5 окт в 10:00
$240 за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
9 сен в 18:00
10 сен в 17:00
$699 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 сентября 2024Мы очень благодарны гиду Элене за интересную, познавательную экскурсию! Много чего рассказала про Японию, показала, посоветовала ❤️ я так рада что выбрала именно эту экскурсию, багаж впечатлений пополнился благодаря прекрасной Элене)
- ННина5 сентября 2024Ирина замечательный гид! Рассказывает интересные факты о культуре и строениях, научила различать храмы и элементы Буддизма и Синтоизма, знает все
- ААнтонина3 сентября 2024Дорогая Элен!!! Спасибо огромное за просто потрясающую экскурсию. Мы увидели Токио по другому, во всем его многообразии. Потрясающий знаток удивительных фактов и мест. Спасибо…
- DDaria22 августа 2024Наша первая экскурсия по приезду в Японию прошла с Ириной, и это был замечательный старт нашего путешествия. Ирина прекрасно знает
- ССергей20 августа 2024Рекомендуем Ирину в качестве гида по Токио! Еще до нашего прилета в Японию она подсказала основные города для посещения, а также
- ААнтон23 июля 2024Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался! Мы посетили 5ую стоянку на Фудзи,
- ИИнна19 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Элена замечательная, живая и позитивная. Рассказала много интересного об исторических событиях, а так же о жизни и
- ЮЮлия13 июля 2024Спасибо! Все было супер
- РРамиль9 июля 2024Все было отлично! Пожалуй лучший экскурсовод в нашей поездке по Азии!
- ВВиталий27 июня 2024Маршрут замечательный, Сергей не умолкая выдавал информацию буквально обо всем. Он оказался не только человеком с глубокими познаниями, но и очень отзывчивым и неравнодушным, когда взялся помочь нам купить билеты и модифицировать дальнейшую поездку. Обязательно рекомендую эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На Рождество»
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