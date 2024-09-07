На Рождество – экскурсии в Токио

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Токио на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Влюбиться в Токио за один день
Пешая
56 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
$415 за всё до 6 чел.
Это Токио
На машине
17 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
11 сен в 10:00
13 сен в 10:00
$321 за всё до 4 чел.
Разнообразный Токио за 5 часов
Пешая
165 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
3 окт в 10:00
5 окт в 10:00
$240 за всё до 6 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На машине
21 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
9 сен в 18:00
10 сен в 17:00
$699 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 сентября 2024
    Разнообразный Токио за 5 часов
    Мы очень благодарны гиду Элене за интересную, познавательную экскурсию! Много чего рассказала про Японию, показала, посоветовала ❤️ я так рада что выбрала именно эту экскурсию, багаж впечатлений пополнился благодаря прекрасной Элене)
    Мы очень благодарны гиду Элене за интересную, познавательную экскурсию! Много чего рассказала про Японию, показала, посоветовала
  • Н
    Нина
    5 сентября 2024
    Влюбиться в Токио за один день
    Ирина замечательный гид! Рассказывает интересные факты о культуре и строениях, научила различать храмы и элементы Буддизма и Синтоизма, знает все
    читать дальше

    закоулки и показала Токио с разных сторон 🙌🏻🔥. Отдельное спасибо что исполнила мою детскую мечту и показала магазин с Сейлор Мун) Пояснила как пользоваться метро, что пригодилось в дальнейшем путешествии) За фото 😘 Очень рекомендую Ирину 🙌🏻

    Ирина замечательный гид! Рассказывает интересные факты о культуре и строениях, научила различать храмы и элементы БуддизмаИрина замечательный гид! Рассказывает интересные факты о культуре и строениях, научила различать храмы и элементы БуддизмаИрина замечательный гид! Рассказывает интересные факты о культуре и строениях, научила различать храмы и элементы БуддизмаИрина замечательный гид! Рассказывает интересные факты о культуре и строениях, научила различать храмы и элементы БуддизмаИрина замечательный гид! Рассказывает интересные факты о культуре и строениях, научила различать храмы и элементы БуддизмаИрина замечательный гид! Рассказывает интересные факты о культуре и строениях, научила различать храмы и элементы БуддизмаИрина замечательный гид! Рассказывает интересные факты о культуре и строениях, научила различать храмы и элементы БуддизмаИрина замечательный гид! Рассказывает интересные факты о культуре и строениях, научила различать храмы и элементы Буддизма
  • А
    Антонина
    3 сентября 2024
    Разнообразный Токио за 5 часов
    Дорогая Элен!!! Спасибо огромное за просто потрясающую экскурсию. Мы увидели Токио по другому, во всем его многообразии. Потрясающий знаток удивительных фактов и мест. Спасибо…
    Дорогая Элен!!! Спасибо огромное за просто потрясающую экскурсию. Мы увидели Токио по другому, во всем егоДорогая Элен!!! Спасибо огромное за просто потрясающую экскурсию. Мы увидели Токио по другому, во всем егоДорогая Элен!!! Спасибо огромное за просто потрясающую экскурсию. Мы увидели Токио по другому, во всем егоДорогая Элен!!! Спасибо огромное за просто потрясающую экскурсию. Мы увидели Токио по другому, во всем егоДорогая Элен!!! Спасибо огромное за просто потрясающую экскурсию. Мы увидели Токио по другому, во всем егоДорогая Элен!!! Спасибо огромное за просто потрясающую экскурсию. Мы увидели Токио по другому, во всем егоДорогая Элен!!! Спасибо огромное за просто потрясающую экскурсию. Мы увидели Токио по другому, во всем егоДорогая Элен!!! Спасибо огромное за просто потрясающую экскурсию. Мы увидели Токио по другому, во всем егоДорогая Элен!!! Спасибо огромное за просто потрясающую экскурсию. Мы увидели Токио по другому, во всем егоДорогая Элен!!! Спасибо огромное за просто потрясающую экскурсию. Мы увидели Токио по другому, во всем его
  • D
    Daria
    22 августа 2024
    Влюбиться в Токио за один день
    Наша первая экскурсия по приезду в Японию прошла с Ириной, и это был замечательный старт нашего путешествия. Ирина прекрасно знает
    читать дальше

    город и смогла показать нам Токио с совершенно нового ракурса. Мы прошли по интересному маршруту, который включал не только основные достопримечательности, но и уютные уголки, о которых мало кто знает. Ирина щедро делилась своими знаниями и рассказывала много интересных фактов о культуре и истории города. Она также помогла нам лучше ориентироваться в Токио, дав полезные советы по транспорту и местным обычаям. Экскурсия с Ириной была не только познавательной, но и очень приятной благодаря ее дружелюбному и внимательному отношению. Большое спасибо за прекрасное знакомство с Токио!

  • С
    Сергей
    20 августа 2024
    Влюбиться в Токио за один день
    Рекомендуем Ирину в качестве гида по Токио! Еще до нашего прилета в Японию она подсказала основные города для посещения, а также
    читать дальше

    в каких районах Токио удобнее остановиться в отеле. Также она посоветовала много великолепных музеев и смотровых площадок для посещения в свободное время. Ирина забрала нас из отеля и показала совершенно разный Токио: от пивоваренной компании до буддийского храма, от комбини то синтоистского святилища, от императорских садов до театра кабуки. Отдельное спасибо за помощь в подборе оригинальных сувениров из Японии для родных и близких, а также ликбеза по японским сладостям с непосредственной дегустацией:)

    Рекомендуем Ирину в качестве гида по Токио!Рекомендуем Ирину в качестве гида по Токио!Рекомендуем Ирину в качестве гида по Токио!Рекомендуем Ирину в качестве гида по Токио!
  • А
    Антон
    23 июля 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался! Мы посетили 5ую стоянку на Фудзи,
    читать дальше

    прошли по вулканической тропе, покатались на катере, вкусно пообедали, а завершили все в горячих источниках онсен. Сергей очень интересно рассказывал обо всем, быстро нашел общий язык с нами и нашими детьми. Мы заранее договорились на трансфер в аэропорт Ханеда, куда Сергей нас учтиво сопроводил до зоны вылета. Всем рекомендуем!

    Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!Это был последний день нашего турне в Японии и Сергей сделал все чтобы он удался!
  • И
    Инна
    19 июля 2024
    Разнообразный Токио за 5 часов
    Экскурсия очень понравилась. Элена замечательная, живая и позитивная. Рассказала много интересного об исторических событиях, а так же о жизни и
    читать дальше

    интересах местных жителей. Была на экскурсии с сыном 13 лет, было увлекательно для обоих. Маршрут выстроила грамотно. Дала много советов относительно покупок, сувениров и ресторанов, а так же мест которые можно посетить самостоятельно. Элену однозначно рекомендую как профессионала своего дела!

  • Ю
    Юлия
    13 июля 2024
    Это Токио
    Спасибо! Все было супер
  • Р
    Рамиль
    9 июля 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Все было отлично! Пожалуй лучший экскурсовод в нашей поездке по Азии!
  • В
    Виталий
    27 июня 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Маршрут замечательный, Сергей не умолкая выдавал информацию буквально обо всем. Он оказался не только человеком с глубокими познаниями, но и очень отзывчивым и неравнодушным, когда взялся помочь нам купить билеты и модифицировать дальнейшую поездку. Обязательно рекомендую эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Влюбиться в Токио за один день
  2. Это Токио
  3. Разнообразный Токио за 5 часов
  4. Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в сентябре 2024
Сейчас в Токио в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 240 до 699. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 259 ⭐ отзывов, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам