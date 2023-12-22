Переместиться на 200 лет назад, побывать в доме самурая, постучать в тайко и по желанию стать ниндзя
Приглашаю в Босо-но Мура — парк-музей, где вы окунётесь в атмосферу эпохи Эдо.
Здесь кипит жизнь — люди занимаются ремёслами, собирают урожай на полях крестьянских угодий и готовят блюда по книге рецептов 19 века.
По желанию вы перевоплотитесь в самурая или торговца, попробуете сделать палочки для еды или рисовое печенье и познакомитесь с традиционными играми.
Здесь кипит жизнь — люди занимаются ремёслами, собирают урожай на полях крестьянских угодий и готовят блюда по книге рецептов 19 века.
По желанию вы перевоплотитесь в самурая или торговца, попробуете сделать палочки для еды или рисовое печенье и познакомитесь с традиционными играми.
Ближайшие даты:
22
дек
дек
23
дек
дек
5
янв
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6
янв
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7
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- На огромной территории музея вы прогуляетесь по торговой улице эпохи Эдо, посетите дом самурая и три крестьянских усадьбы. А ещё сыграете на японский барабанах — тайко — на фестивальной площади.
- По желанию попробуете традиционные ремёсла — изготовите палочки для еды, слепите фигурку манеки-нэко из папье-маше или пожарите рисовое печенье сэмбэй. И сыграете в японские детские игры.
- Также вы можете переодеться в костюм, соответствующий той эпохе. Ниндзя, самурай, торговец — вы станете человеком любого сословия.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- Билет в музей — 300 йен (плюс билет для гида).
- Переодевание в исторический костюм — 1000–2000 йен/дети, 2000–6000 йен/взрослые.
- Ремёсла — 200–1000 йен/чел.
- Детские игры и тайко — бесплатно.
- Встретить вас у отеля и после экскурсии проводить обратно — $50.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции Ajiki
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Токио
Меня зовут Надежда, я живу в Японии уже более 9 лет. А нежно люблю намного дольше. Традиции, обычаи, менталитет — мне интересно узнавать всё, что меня здесь окружает. А потом делиться этими знаниями с путешественниками.
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