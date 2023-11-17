Вы знали, что в 20 веке Токио был почти полностью разрушен землетрясением и воздушными налётами во время Второй мировой войны? Но один район города уцелел.



По нему мы и отправимся гулять! Вы пройдёте по маленьким узким улицам, осмотрите два старинных храма и заглянете на кладбище. А ещё посетите дом-музей прекрасного местного скульптора Асакура.