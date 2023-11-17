Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью
Вы знали, что в 20 веке Токио был почти полностью разрушен землетрясением и воздушными налётами во время Второй мировой войны? Но один район города уцелел.
По нему мы и отправимся гулять! Вы пройдёте по маленьким узким улицам, осмотрите два старинных храма и заглянете на кладбище. А ещё посетите дом-музей прекрасного местного скульптора Асакура.
По нему мы и отправимся гулять! Вы пройдёте по маленьким узким улицам, осмотрите два старинных храма и заглянете на кладбище. А ещё посетите дом-музей прекрасного местного скульптора Асакура.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 3 насыщенных часа вы:
- Погуляете по территории древнего буддийского храма Тенноджи, посвящённого богу богатства и процветания. Увидите 300-летнюю статую Будды и проникнетесь умиротворением этого места.
- Посетите одно из крупнейших кладбищ Токио, где похоронен последний сёгун. Я расскажу о местных погребальных обрядах и традициях. А также раскрою, чем японцы занимаются на кладбищах по ночам.
- Заглянете в дом-музей известного японского скульптора Асакура. Оцените его работы, проникнетесь атмосферой традиционного японского дома и полюбуетесь живописным внутренним садом.
- Пройдёте по торговой улице, где можно попробовать стритфуд и японские традиционные сладости, зайти в маленькие локальные магазины и купить до невозможности милые безделушки с котиками.
- Рассмотрите синтоистский храм Нэдзу, пройдёте по тропе под множеством красных ворот и окажетесь в святилище божества изобилия и житейского успеха.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 5 км.
- В храмы нельзя заходить, но можно гулять по территории.
- Входные билеты в музей не включены в стоимость — 500 йен с человека (+ билеты для гида).
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Ниппори
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Токио
Меня зовут Надежда, я живу в Японии уже более 9 лет. А нежно люблю намного дольше. Традиции, обычаи, менталитет — мне интересно узнавать всё, что меня здесь окружает. А потом делиться этими знаниями с путешественниками.
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