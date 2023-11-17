Очарование Старого Токио

Погулять по аутентичному району Бункё с традиционными домами, древними храмами и колоритной жизнью

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Ответы на вопросы
Вы знали, что в 20 веке Токио был почти полностью разрушен землетрясением и воздушными налётами во время Второй мировой войны? Но один район города уцелел.

По нему мы и отправимся гулять! Вы пройдёте по маленьким узким улицам, осмотрите два старинных храма и заглянете на кладбище. А ещё посетите дом-музей прекрасного местного скульптора Асакура.
Очарование Старого Токио
Очарование Старого Токио
Очарование Старого Токио
Очарование Старого Токио
Очарование Старого Токио
Очарование Старого Токио
Очарование Старого Токио
Очарование Старого Токио
Очарование Старого Токио
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 3 насыщенных часа вы:

  • Погуляете по территории древнего буддийского храма Тенноджи, посвящённого богу богатства и процветания. Увидите 300-летнюю статую Будды и проникнетесь умиротворением этого места.
  • Посетите одно из крупнейших кладбищ Токио, где похоронен последний сёгун. Я расскажу о местных погребальных обрядах и традициях. А также раскрою, чем японцы занимаются на кладбищах по ночам.
  • Заглянете в дом-музей известного японского скульптора Асакура. Оцените его работы, проникнетесь атмосферой традиционного японского дома и полюбуетесь живописным внутренним садом.
  • Пройдёте по торговой улице, где можно попробовать стритфуд и японские традиционные сладости, зайти в маленькие локальные магазины и купить до невозможности милые безделушки с котиками.
  • Рассмотрите синтоистский храм Нэдзу, пройдёте по тропе под множеством красных ворот и окажетесь в святилище божества изобилия и житейского успеха.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 5 км.
  • В храмы нельзя заходить, но можно гулять по территории.
  • Входные билеты в музей не включены в стоимость — 500 йен с человека (+ билеты для гида).
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Ниппори
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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