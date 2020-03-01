Экскурсии по пригородам Сухума

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  3. Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!

Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны души

Рауль
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Рауль – ваш гид
В это приключение вы отправитесь на комфортном внедорожнике — так мы доберемся и до знаменитых мест, и до самых заповедных уголков Абхазии.

Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей в объятиях гор.

Узнаете о прошлом, легендах и современности Абхазии от абхазца, а также продегустируете местные угощения.
8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в Сухуме
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Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!

Что вас ожидает

Самые красивые точки Абхазии
От Сухума мы возьмем курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических. Итак, программа нашего джип-приключения:

  • Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья!
  • Висячий мост через бурную реку Бзыбь;
  • Смотровые площадки: с одной вы полюбуетесь слиянием двух рек; вторая называется «Прощай, Родина» и подарит дивные пейзажи с высоты 750 метров;
  • Голубое озеро непередаваемого на фото цвета;
  • Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами;
  • Озера Рица: вы полюбуетесь им с лучших ракурсов и пообедаете в уютном вкусном ресторане.

Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии. На обратном пути вы по желанию «покорите» тарзанку на реке Бзыбь и продегустируете абхазские вкусности: мёд на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.

Чем живет и дышит Абхазия
Я с радостью расскажу о родной стране: о ее истории и символах, о легендах и наших обычаях, о буднях жителей и экспорте. Посоветую, куда еще съездить и что привезти на память.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на полноприводном автомобиле УАЗ Патриот с открытым верхом
  • На экскурсию могут отправиться взрослые и дети от 5 лет

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы и экологический сбор за въезд в национальный парк
  • Обед и другие личные расходы не включены
  • Дегустации бесплатные
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Сухуме.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Рауль
Рауль
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид-экскурсовод, родился и живу в Абхазии, люблю свою страну, провожу экскурсии на своем УАЗе Патриот. Мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет — Иностранные языки), провожу экскурсии уже 5 год. Раскрою вам всю красоту Абхазии и обязательно порадую лезгинкой!
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