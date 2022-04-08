Акарамара — город-призрак

История этого поселка началась в 1938 году, а в 1942 году он был объединен с другими селами в город Ткварчели. Примечательно, что после второй мировой войны его строительством занимались, захваченные в плен немецкие солдаты и офицеры. Поэтому по своей архитектуре он был совсем не похож на типичные в то время населенные пункты и многие стремились получить жилье именно там.

К сожалению, в 90-х годах, из-за длительной осады в результате Грузино-Абхазской войны, были разрушены дома, повреждены дороги и уничтожена вся промышленность.

Сейчас Акармара — это утопающий в растительности город, где живут всего лишь несколько семей. Он привлекает внимание сталкеров и любителей заброшенных зданий. Когда-то величественные дома, сквозь которые прорастают субтропические деревья, продолжают «стоять на страже» города. Захватывающее зрелище!

Кындыг — термальные источники

Расположены в селе Кындыг, что в 30 км от Сухума. Целебная вода бьет прямо из недр земли, поэтому ее температура достигает 100 градусов по Цельсию. Но когда, по железным желобкам она поступает в бассейны, остывает до 40 градусов. Считается, что эта вода способна излечить многие заболевания (проблемы с суставами, болезни гинекологии, артриты, артрозы и др.). На территории всё оборудовано для принятия целебных водных и грязевых ванн: туалеты, раздевалки, душ и места для отдыха.

После оздоровительных процедур, если останутся силы, можно устроить небольшую фотосессию, ведь атмосфера располагает. Эвкалиптовая роща и пар, поднимающийся от земли, застилающий всё вокруг, создают ощущение единения с природой и чувства будто ты находишься в вечерней Африканской саванне… Не хватает только жирафов!

Важная информация

Для посещения термальных источников, возьмите с собой купальные принадлежности и полотенце.