Однодневный тур в Акармару и Кындыг

Во время этого путешествия у вас будет удивительная возможность увидеть город-призрак, где остались жить всего лишь

Индивидуальная
Во время этого путешествия у вас будет удивительная возможность увидеть город-призрак, где остались жить всего лишь несколько семей.

Когда-то величественные дома, удивлявшие своей необычной, по тем временам, архитектурой.

Сейчас это захватывающее зрелище — сквозь них прорастают субтропические деревья! А после этого мы совместим приятное с полезным — посетим термальный источник в селе Кындыг, где всё оборудовано для принятия целебных водных и грязевых ванн.
Однодневный тур в Акармару и Кындыг
Однодневный тур в Акармару и Кындыг
Однодневный тур в Акармару и Кындыг
Однодневный тур в Акармару и Кындыг
Однодневный тур в Акармару и Кындыг
Однодневный тур в Акармару и Кындыг

Что вас ожидает 🤩

  • Акармара
  • Кындыг

Акарамара — город-призрак

История этого поселка началась в 1938 году, а в 1942 году он был объединен с другими селами в город Ткварчели. Примечательно, что после второй мировой войны его строительством занимались, захваченные в плен немецкие солдаты и офицеры. Поэтому по своей архитектуре он был совсем не похож на типичные в то время населенные пункты и многие стремились получить жилье именно там.
К сожалению, в 90-х годах, из-за длительной осады в результате Грузино-Абхазской войны, были разрушены дома, повреждены дороги и уничтожена вся промышленность.
Сейчас Акармара — это утопающий в растительности город, где живут всего лишь несколько семей. Он привлекает внимание сталкеров и любителей заброшенных зданий. Когда-то величественные дома, сквозь которые прорастают субтропические деревья, продолжают «стоять на страже» города. Захватывающее зрелище!

Кындыг — термальные источники

Расположены в селе Кындыг, что в 30 км от Сухума. Целебная вода бьет прямо из недр земли, поэтому ее температура достигает 100 градусов по Цельсию. Но когда, по железным желобкам она поступает в бассейны, остывает до 40 градусов. Считается, что эта вода способна излечить многие заболевания (проблемы с суставами, болезни гинекологии, артриты, артрозы и др.). На территории всё оборудовано для принятия целебных водных и грязевых ванн: туалеты, раздевалки, душ и места для отдыха.
После оздоровительных процедур, если останутся силы, можно устроить небольшую фотосессию, ведь атмосфера располагает. Эвкалиптовая роща и пар, поднимающийся от земли, застилающий всё вокруг, создают ощущение единения с природой и чувства будто ты находишься в вечерней Африканской саванне… Не хватает только жирафов!

Важная информация

Для посещения термальных источников, возьмите с собой купальные принадлежности и полотенце.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (джип Тойота)
Что не входит
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Для посещения термальных источников
  • Возьмите с собой купальные принадлежности и полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 8:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сухума

🎩Индивидуальные🏡Выездные☀️На весь день

Еще несколько похожих предложений в Сухуме

Город-герой и город-призрак Ткуарчал + 4 водопада
10 часов
Индивидуальная
Мизан
Нет отзывов
Город-герой и город-призрак Ткуарчал + 4 водопада
Единственный в Абхазии заброшенный город бывших работников шахт, город-призрак является популярным объектом у сталкеров
12 000 за 1-6 чел.
Ткуарчал и Акармара - города призраки
10 часов
Индивидуальная
Рауль
Нет отзывов
Ткуарчал и Акармара - города призраки
В поездке по известным и неизведанным местам Абхазии вы узнаете о главных городах региона, прогуляетесь по сухумской
15 000 за 1-6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Рауль
5
2 отзыва
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
15 000 за 1-6 чел.
Вечерний Сухум
2 часа
Индивидуальная
Мизан
5
1 отзыв
Вечерний Сухум
Город Сухум хорош в любое время года и в любое время суток, но особенное очарование он приобретает вечером, когда на
от 4 000 за 1-6 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Сухуми
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Дмитрий
Нет отзывов
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Сухуми
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
15 000 за 1-7 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Сухуми
10 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Дмитрий
Нет отзывов
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Сухуми
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
3 000 за 1 человека
Западная часть Абхазии
7 часов
Индивидуальная
Мизан
Нет отзывов
Западная часть Абхазии
Во время этой экскурсии мы заглянем на «Золотые пляжи Абхазии»: города Гагра
11 000 за 1-6 чел.
Джип-тур выше облаков
4.5 часа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Рауль
Нет отзывов
Джип-тур выше облаков
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
12 000 за 1-6 чел.
Авторский тур по Абхазии - стране моей души
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Авторский тур по Абхазии - стране моей души
Концентрат самого красивого и вдохновляющего в 10-часовой поездке с гидом-другом
15 000 за 1-4 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
7 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Рауль
5
3 отзыва
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны души
10 000 за 1-6 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
1 отзыв
Курортная Гагра и озеро Рица
Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
7 500 за 1-10 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Для красивых фото
Данил
5
71 отзыв
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Путешествие на внедорожнике по серпантину с панорамной фотосъемкой
от 14 000 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сухуме
ХОРОШО
🗺
ТАМ