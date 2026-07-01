Индивидуальная
до 7 чел.
Чудеса Армении: Азатское водохранилище, ущелье Ангелов, монастырь Хор Вирап
Начало: Адрес вашего проживания
«Красивейшие места Армении: водохранилище и ущелье Ангелов Азатское водохранилище — одна из многочисленных природных достопримечательностей Армении»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$110 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 12 чел.
Полёт на воздушном шаре над Гарнийским ущельем (в группе)
Начало: Отель проживания туристов в Ереване
«Во время группового полёта, который проходит на рассвете, с первыми лучами солнца открывается неописуемая красота Гарнийского ущелья, склонов Гегамского хребта и искрящихся снежных вершин библейской горы Арарат и четырёхглавой горы Арагац»
Расписание: По пятницам, субботам и воскресеньям в 07:00.
$320 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Гарни, Гегард, ущелье Азата: от языческих храмов к христианским святыням
Начало: Ереван
«После знакомства с древней архитектурой вас ждёт встреча с природным чудом — базальтовым ущельем «Симфония камней», чьи идеальные шестиугольные колонны напоминают гигантский орган»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$150 за всё до 20 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Чегемское ущелье»
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