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3 каньона Черногории

Chernyshev
Chernyshev – Гид из Будвы
Экскурсия ⛳ по каньонам рек Тара, Морача и Мртвица.

Предусмотрена пешая прогулка 👣 вдоль горной реки Мртвица к Арке желаний.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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3 каньона Черногории
3 каньона Черногории

Что вы увидите

  • Каньон реки Тара
  • Каньон реки Морача
  • Каньон реки Мртвица
  • Река Црноевича
  • Ниагарский водопад
  • Ущелье Горло Соколово
  • Каменный арочный мост
Скадарское озеро
Мы проедем по панорамной дороге вдоль реки Црноевича, которая впадает в Скадарское озеро. Остановимся на панорамной площадке, где река образует изгиб, огибая горы ⛰️. Оттуда мы увидим и Скадарское озеро.
Каньоны рек Тара и Морача
Каньон рек Тара и Морача — важные природные достопримечательности 🏛️ Черногории. Мы проедем по панорамной дороге вдоль каньонов. Будем останавливаться на смотровых площадках с потрясающими видами. Через бурную Морачу перекинуты подвесные мосты, через один из них можно перейти. Страшновато, но красиво! В этой экскурсии 🧭 вас ждут потрясающие виды на ущелья и горные реки.
Ущелье Горло Соколово
Мы заедем на панораму ущелья Горло Соколово. Это необычайно красивое 🤩 место, где вы увидите ущелье, вершины скалистых гор и северо-албанские Альпы. На панорамной площадке есть удобные скамейки, на которых можно посидеть и понаблюдать этот захватывающий вид на мощные горы. Там же расположена небольшая статуя Христа — мини-копия статуи Христа в Рио.
Еще одной локацией на маршруте будет Букумирское озеро — ледниковый водоем в окружении горных вершин.
Каньон реки Мртвица
Каньон реки Мртвица очень необычная природная достопримечательность. Мы пройдем недолгий маршрут вдоль горной реки. По дороге увидим старый каменный мост XVIII века, таинственный лес 🌳, деревья в котором покрыты мхом, водопады и чистейший водный поток. Трек будет не сложным, потому что тропа не идет в гору. Конечной точкой маршрута будет арка желаний.

Организационные детали:

  • Наденьте удобную обувь и возьмите кофту. На севере на пару градусов холоднее, чем на побережье.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
3 каньона Черногории
3 каньона Черногории
3 каньона Черногории
3 каньона Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Chernyshev
Chernyshev
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