Скадарское озеро

Мы проедем по панорамной дороге вдоль реки Црноевича, которая впадает в Скадарское озеро. Остановимся на панорамной площадке, где река образует изгиб, огибая горы ⛰️. Оттуда мы увидим и Скадарское озеро.

Каньоны рек Тара и Морача

Каньон рек Тара и Морача — важные природные достопримечательности 🏛️ Черногории. Мы проедем по панорамной дороге вдоль каньонов. Будем останавливаться на смотровых площадках с потрясающими видами. Через бурную Морачу перекинуты подвесные мосты, через один из них можно перейти. Страшновато, но красиво! В этой экскурсии 🧭 вас ждут потрясающие виды на ущелья и горные реки.

Ущелье Горло Соколово

Мы заедем на панораму ущелья Горло Соколово. Это необычайно красивое 🤩 место, где вы увидите ущелье, вершины скалистых гор и северо-албанские Альпы. На панорамной площадке есть удобные скамейки, на которых можно посидеть и понаблюдать этот захватывающий вид на мощные горы. Там же расположена небольшая статуя Христа — мини-копия статуи Христа в Рио.

Еще одной локацией на маршруте будет Букумирское озеро — ледниковый водоем в окружении горных вершин.

Каньон реки Мртвица

Каньон реки Мртвица очень необычная природная достопримечательность. Мы пройдем недолгий маршрут вдоль горной реки. По дороге увидим старый каменный мост XVIII века, таинственный лес 🌳, деревья в котором покрыты мхом, водопады и чистейший водный поток. Трек будет не сложным, потому что тропа не идет в гору. Конечной точкой маршрута будет арка желаний.

Организационные детали: