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Главные святыни Черногории

Chernyshev
Chernyshev – Гид из Будвы
Экскурсия ⛳ по святым местам, монастырям и храмам Черногории.

Монастырь Острог, монастырь в Цетине, десница Иоанна Крестителя и монастырь Дайбабе — черногорские места силы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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Главные святыни Черногории
Главные святыни Черногории

Что вы увидите

  • Монастырь Острог
  • Монастырь Цетине
  • Монастырь Ждребаоник
  • Монастырь Дайбабе
  • Храм Воскресения Христова в Подгорице
Монастырь Острог
Монастырь Острог — один из главных святых мест Черногории. Этот монастырь высечен в скале на высоте 900 метров. Главной святыней монастыря являются чудотворные мощи Святого Василия Острожского. На месте его смерти выросла виноградная лоза, к которой приезжают за благословением и помощью женщины, отчаявшиеся родить ребенка. В монастыре хранятся и другие святыни, к которым вы сможете прикоснуться и узнать о чудотворных деяниях святых и о случаях исцеления и Божьей Благодати. Так же мы посетим женский монастырь Ждребаоник — тихое, благодатное и спокойное место, где еще совсем мало туристов.
Цетинский монастырь
В городе Цетине, древней столице Черногории, находится значимый для всего православного мира монастырь. Именно в Цетинском монастыре находится частичка креста Господя и десница (три пальца правой руки) Иоанна Крестителя. История 📖 монастыря и реликвий, которые в нем хранятся очень интересная и захватывающая. Монастырь множество раз разрушался, но отстраивался вновь как символ и обитель истинной веры.
Монастырь Дайбабе
Монастырь Дайбабе это мужской монастырь с необычной системой пещер в виде большого креста. В монастыре вы сможете прикоснуться к мощам святого Симеона-чудотворца.
Так же мы посетим новый храм Воскресения Христова в Подгорице.

Организационные детали:

  • Форма одежды должна быть закрытой. Для женщин — длинные платья или юбки. Руки и плечи должны быть закрыты.
Что входит
  • Сопровождение гида:
  • Экскурсия:
  • Автомобиль и топливо.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Главные святыни Черногории
Главные святыни Черногории
Главные святыни Черногории
Главные святыни Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Chernyshev
Chernyshev
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