Монастырь Острог

Монастырь Острог — один из главных святых мест Черногории. Этот монастырь высечен в скале на высоте 900 метров. Главной святыней монастыря являются чудотворные мощи Святого Василия Острожского. На месте его смерти выросла виноградная лоза, к которой приезжают за благословением и помощью женщины, отчаявшиеся родить ребенка. В монастыре хранятся и другие святыни, к которым вы сможете прикоснуться и узнать о чудотворных деяниях святых и о случаях исцеления и Божьей Благодати. Так же мы посетим женский монастырь Ждребаоник — тихое, благодатное и спокойное место, где еще совсем мало туристов.

Цетинский монастырь

В городе Цетине, древней столице Черногории, находится значимый для всего православного мира монастырь. Именно в Цетинском монастыре находится частичка креста Господя и десница (три пальца правой руки) Иоанна Крестителя. История 📖 монастыря и реликвий, которые в нем хранятся очень интересная и захватывающая. Монастырь множество раз разрушался, но отстраивался вновь как символ и обитель истинной веры.

Монастырь Дайбабе

Монастырь Дайбабе это мужской монастырь с необычной системой пещер в виде большого креста. В монастыре вы сможете прикоснуться к мощам святого Симеона-чудотворца.

Так же мы посетим новый храм Воскресения Христова в Подгорице.

Организационные детали: