Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди

Познакомьтесь с популярнейшим музеем на 2,5-часовой экскурсии с гидом

4.9
62 отзыва
В группе
до 15 чел.
Познакомьтесь с популярнейшим музеем на 2,5-часовой экскурсии с гидом.

Этот тур позволит попасть в Лувр без очереди и осмотреть главные экспонаты: от скульптуры «Венера Милосская» и картины «Мона Лиза» до менее известных произведений, хранящихся в музее.
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди
Париж: экскурсия по Лувру и вход вне очереди

Что вы увидите 🤩

  • Пирамида Лувра
  • Галерея Petite Galerie
  • Часовой павильон Лувра
  • Лувр
  • Мона Лиза
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь на архитектуру Лувра и узнайте его историю в качестве королевского дворца
  2. Пройдите без очереди в один из самых популярных музеев мира
  3. Изучите шедевры искусства Да Винчи, включая картину «Мона Лиза»
  4. Останьтесь исследовать музей самостоятельно в конце вашего тура
Парижский Лувр – один из самых известных и популярных музеев мира и дом для более чем 35 тысяч произведений искусства и древних артефактов. Музей занимает больше 18 тысяч квадратных километров, поэтому исследовать его в одиночку невероятно сложно.
Закажите частный тур на 2,5 часа, сэкономив драгоценное время и нервы, и направляйтесь к самым главным картинам и скульптурам. Этот тур разработан для туристов, которые впервые посещают Лувр, поэтому бродить по коридорам музея вы будете с личным гидом.
Вы увидите известнейшие произведения и получите ответы на возникающие вопросы. Попозируйте на фоне скульптуры «Венера Милосская», полюбуйтесь на загадочную картину «Мона Лиза» и узнайте, какие работы внесли самый значительный вклад в развитие искусства и цивилизации.
Также вы сможете по достоинству оценить и менее известные жемчужины искусства, спрятанные в галереях музея. Проход вне очереди даст вам возможность уделить больше времени произведениям искусства. После окончания экскурсии вы можете остаться в музее и самостоятельно продолжить изучение экспонатов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный или полу-индивидуальный гид
  • Проход без очереди за билетами и приоритетный доступ
  • Плата за вход в музеи
  • Туры для посетителей на инвалидных креслах организуются только по запросу
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Чаевые (по желанию)
  • Трансфер от/до музея Лувр
  • Временные выставки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
  • Крупногабаритный багаж
Важная информация
  • Тур рассчитан на группы не более восьми человек, чтобы каждый получил достаточно внимания
  • Для проведения полу-индивидуального тура нужно минимум 2 участника (либо будет предложена другая дата визита или полный возраст средств). Тур не подходит для посетителей на инвалидных креслах или с ограниченными возможностями передвижения
  • Предметы, превышающие габариты в 55x35x20 сантиметров, запрещено проносить в музей
  • Музей может быть закрыт без предупреждения от руководства. В этом случае посетителям предложат альтернативное время, если время открытия музея задержится более чем на 1 час от запланированного начала тура. GetYourGuide не предлагает возврат средств или скидку
  • В отдельных залах музея запрещено шуметь и громко разговаривать. Коллекции музея могут меняться в течение года
  • Пожалуйста, укажите полные имена, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты, по которым с вами можно связаться в поездке
  • Пожалуйста, возьмите с собой действительное удостоверение личности
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 62 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
6
3
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
27 окт 2017
(Колумбия)
Quiero agradecer a Belén x el tour tan espectacular q nos dio, es una excelente guía, tiene excelente conocimiento hizo de esta visita al museo una de las mejores experiencias, es una persona q maneja muy bien el tema está presta a pregunta

Realmente fue excelente el servicio de Belén
Muchas gracias Belén por tu excelente atención y servicio con nosotros
B
18 дек 2015
(Германия)
Die Tour durch den Louvre war das Highlight unseres Paris Aufenthalts. Unserer Führerin, ihr Name ging im Überschwang der gegenseitigen Vorstellung leider unter und ist uns nicht mehr präsent, war kompetent, eloquent und überaus charmant. Sie hat uns viel über den Louvre, seine Geschichte und die wichtigsten Ausstallungsobjekte vermittelt. Die Tour war ein großartiges Erlebnis, das wir uneingeschränkte weiter empfehlen können.
A
17 июня 2015
(США)
You can get lost in the Louvre, which is great if you have 2 days to burn trying to see everything you wanted to see. We were able to do it in a few hours with a guide. Next time I'm in Paris, though, I'll likely book off two days to get lost and see as much as possible. I'm glad I did this, though, so I could see the pieces everyone expects to see when wandering the Louvre.

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