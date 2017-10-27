Парижский Лувр – один из самых известных и популярных музеев мира и дом для более чем 35 тысяч произведений искусства и древних артефактов. Музей занимает больше 18 тысяч квадратных километров, поэтому исследовать его в одиночку невероятно сложно.

Закажите частный тур на 2,5 часа, сэкономив драгоценное время и нервы, и направляйтесь к самым главным картинам и скульптурам. Этот тур разработан для туристов, которые впервые посещают Лувр, поэтому бродить по коридорам музея вы будете с личным гидом.

Вы увидите известнейшие произведения и получите ответы на возникающие вопросы. Попозируйте на фоне скульптуры «Венера Милосская», полюбуйтесь на загадочную картину «Мона Лиза» и узнайте, какие работы внесли самый значительный вклад в развитие искусства и цивилизации.

Также вы сможете по достоинству оценить и менее известные жемчужины искусства, спрятанные в галереях музея. Проход вне очереди даст вам возможность уделить больше времени произведениям искусства. После окончания экскурсии вы можете остаться в музее и самостоятельно продолжить изучение экспонатов.