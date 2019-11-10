67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в колыбель грузинского виноделия

Dan
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Dan – ваш гид
Кахетия – это удивительный край неисчерпаемых богатств природы, культуры, истории и традиций его жителей.

Только задумайтесь – в мире существует всего 800 сортов винограда, Из которых около 500 приходится только на Грузию.

А из грузинских сортов почти половина растет в Кахетии! Вы познакомитесь с этим прекрасным краем и запомните его на всю жизнь.

Вам захочется возвращаться сюда снова и снова! И Кахетия будет всегда ждать вас с распростертыми объятьями, с самым лучшим в мире вином и с самым богатым и вкусным застольем.
138 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии67 отзывов
5
Изучаем Кахетию за один день
Изучаем Кахетию за один день

Что вас ожидает

Вы узнаете, чем знаменита Кахетия
Кахетия – это родина Нико Пиросмани, знаменитого художника-примитивиста, гения, создавшего и развившего в Грузии этот вид искусства независимо от европейских мастеров! Это место, где Александр Грибоедов впервые повстречался, а в последствии обручился со своей единственной любовью всей его жизни княжной Нино Чавчавадзе. Кахетия – край непобедимых кахов, веками проливавших кровь за свободу и светлое будущее своей родины, и несмотря на многочисленные набеги врагов, реки пролитой кахетинской крови и сотни тысяч плененных, похищенных и проданных в рабство, это прекрасное царство продолжает жить своей счастливой жизнью и сегодня! Именно в Кахетии получил свое образование величайший грузинский поэт Шота Руставели, написавший поэму “Витязь в тигровой шкуре”.

Прогуляетесь по городу любви и отведаете мороженое с видом на Алазанскую долину
Вы посетите Бодбийский женский монастырь, где находится усыпальница святой равноапостольной Нины – просветительницы Грузии. А после монастыря вас ждет один из самых красивых, уютных и романтичных городов Грузии – Сигнахи. Здесь мы прогуляемся, отведаем мороженное в кафе с прекрасным видом на Алазанскую долину и поднимемся на самую высокую точку города – на одну из 28 башен пятикилометровой крепостной стены.

Побываете в гостях у кахетинской семьи
Чтобы познакомиться с настоящим гостеприимством Грузии, мы отправимся в соседнее село Вакири. Здесь, в гостях у кахетинской семьи, двери дома которой всегда открыты для гостей, вас ждет кахетинский обед из натуральных домашних продуктов. Шашлычок, рыбка, зелень, цыпленок в соусе баже, ассорти пхали, свежайший кахетинский хлеб пури…стоит ли продолжать?) А дополнят и венчают наше сельское застолье домашнее белое и красное кахетинское вино и фамильная чача. Вы познакомитесь с жизнью и бытом кахетинской семьи, а ее глава дядя Закро, почетный винодел села Вакири, с огромным удовольствием раскроет вам секреты кахетинского виноделия и с гордостью покажет свой виноградник, находящийся прямо на Алазанской долине.

Посетите княжескую усадьбу в Цинандали и древний монастырь
После гастрономического и эстетического удовольствия вас ждет культурное мероприятие. Мы направимся в Цинандали, в усадьбу семьи князей Чавчавадзе с огромным роскошным садом, оформленным по последнему писку европейской моды, посетим дом-музей княжеской семьи. По желанию, можно будет организовать винную дегустацию. Далее вы посетите древнейший монастырь Икалто, основанный еще в VI веке самим Зеноном Икалтойским, одним из тринадцати ассирийских отцов – родоначальников грузинского монашества. Здесь вы увидите развалины академии, построенной при монастыре в XI веке, в которой просвещался великий грузинский поэт Шота Руставели. Увидите древнюю винодельню, огромную винодавильню и множество старых винных сосудов (квэври). Все это – обязательный инвентарь грузинского монастыря.

Увидите 1000-летний платан в солнечном городе Телави
Телави – родина Мизандари Валико Константиновича (Мимино). Здесь вас ждет древнейшая достопримечательность города – платан. Это огромное дерево, которому 1000 лет! Там же, по желанию, в кафе “У Платана” на террасе с роскошными видами на Алазанскую долину и восточный склон большого кавказского хребта вы сможете отведать чашечку кофе, прохладное грузинское пиво и попробовать эксклюзивный хачапури, приготовленный на шампуре.

Ну что, поехали?

Организационные детали

  • В указанную цену входят: автомобиль, услуги водителя, гида и расход на горючее.
  • Обед, входные билеты в музей и дегустация вина в цену не входят.
  • Стоимость обеда будет зависеть от количества участников экскурсии.
  • В связи с насыщенностью программы и длиной маршрута, дабы успеть его полностью охватить, тур следует начинать не позже 9:00 утра. Место встречи – место вашего проживания.
Изучаем Кахетию за один день
Изучаем Кахетию за один день
Изучаем Кахетию за один день
Изучаем Кахетию за один день
Изучаем Кахетию за один день
Изучаем Кахетию за один день
Изучаем Кахетию за один день
Изучаем Кахетию за один день
Изучаем Кахетию за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dan
Dan
Что такое отдых? Это невероятно веселая и дружная компания. Это масса свободного времени, которое не знаешь куда потратить. Это море удовольствий, буря впечатлений и океан эмоций! Это много интересных историй, легенд и сказаний, услаждающих слух, и ни с чем не сравнимый опыт, непередаваемый словами. Это знакомство с новым, ранее неведомым тебе миром, дни, которые хочется растянуть в длину вечности, приятная усталость на закате дня! Это память на всю жизнь. Можно продолжать до бесконечности...но в итоге — это то, ради чего вы приезжаете сюда, друзья мои! Поэтому, предлагаю вам расслабиться и отправиться в путешествие, в погоню за древними историями, сказаниями и легендами, неописуемой красотой грузинской природы, навстречу наслаждению, умиротворению и счастью. И пусть вам будет хорошо!
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67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 ноября 2019
Маршрут составлен грамотно, Дан предлагает несколько альтернатив , основываясь на интересах клиента, погоде и усталости, что очень порадовало. Автомобиль комфортный, поэтому 250 км за день пролетели незаметно. А еще Дан прекрасно поет..
19 октября 2019
Огромное спасибо Дану за интересную поездку, Кахетия – это удивительный край неисчерпаемых богатств природы, культуры, истории и традиций. Все было великолепно!, интересно, познавательно, вкусно!!!! Вся поездка прошла в отличном настроении, легко и непринужденно. Отдельное спасибо за исполнение песен и тостов! Мы влюбились в Грузию!
6 октября 2019
Спасибо большое Дану за замечательную экскурсию! Очень много нового и интересного узнали о процессе выращивания винограда, производства вина в Грузии. А какая красота -открывающиеся виды на Алазанскую долину! Очень увлеченный человек , знающий, может найти подход к любому туристу, приятен в общении! Огромное спасибо гостеприимным хозяевам фермы за очень вкусный обед и чудесное домашнее вино , а также рассказ о своих виноградниках! Закро провел нас по своим владениям , показал, как делают вино и ответил на все наши вопросы! Солнечная Грузия оставила самые приятные впечатления и уже хочется вернуться!...
29 сентября 2019
Отличный гид, очень знающий и интересный. Я определенно рекомендую это руководство своим балтийским друзьям.
21 августа 2019
Дан профессионал, очень правильно составленная, организованная и проведенная экскурсия. Море впечатлений, юмора и истории. Особенное впечатление оставил обед в грузинском доме, откуда просто не хотелось уезжать.
7 июля 2019
Дан, это пишет жена Якова. Я люблю тебя!!! Влюбилась сразу и навсегда!!! как и мои дети, и мой муж)))) , несмотря на то, что мы называли тебя Дэном (это по-русски). Мы искренне благодарны тебе за экскурсию в Кахетию. Разве когда-нибудь, с кем-нибудь мы бы узнали столько всего интересного и полезного про виноделие, про историю Грузии, про обычаи и легенды! Отдельное спасибо за угощение и песни. Я уже говорила, что люблю тебя?
P.S. Чувство юмора грузин не оставляет шанса быть серьезными))))))))) Дан, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 июня 2019
Изучаем Кахетию за один день-это супер экскурсия с СуперГидом!!!Красоту Кахетии надо видеть,а как ведет экскурсию Дан-надо слышать!Мы в восторге!!!!Дан,большое спасибо за подареные эмоции!!!Надеюсь на скорую встречу(Сванетия ждет).
15 июня 2019
Гид с которым стоит ехать на любую экскурсию !!!
11 мая 2019
Спасибо огромное Дану за замечательный день. Интересно было с раннего утра до позднего вечера- большое количество интересной и полезной нам информации было подано в виде лёгком и доступном, с шутками и историями из жизни. Мы на ходу переиграли маршрут- он быстро подстроился под наши пожелания. Очень рекомендую экскурсию и гида в целом. Надеюсь, что мы вернёмся в Грузию и съездим с Даном по другим маршрутам.
7 мая 2019
Второй день в Грузии и второй день с Даном!! После первой экскурсии, встретились уже, как хорошие друзья))) Экскурсия прошла замечательно! Весело и не спеша мы увидели, что же это такое "Алазанская долина". Влюбились ещё больше не только в Грузию, но и в голос Дана)) Спасибо за песню на украинском языке и перевод грузинских песен!! Кахетинское вино оценили!!! Мимино пересмотрели)))) Спасибо за чудесный день!!
Ещё 57 отзывов

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