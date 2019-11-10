67 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вы узнаете, чем знаменита Кахетия

Кахетия – это родина Нико Пиросмани, знаменитого художника-примитивиста, гения, создавшего и развившего в Грузии этот вид искусства независимо от европейских мастеров! Это место, где Александр Грибоедов впервые повстречался, а в последствии обручился со своей единственной любовью всей его жизни княжной Нино Чавчавадзе. Кахетия – край непобедимых кахов, веками проливавших кровь за свободу и светлое будущее своей родины, и несмотря на многочисленные набеги врагов, реки пролитой кахетинской крови и сотни тысяч плененных, похищенных и проданных в рабство, это прекрасное царство продолжает жить своей счастливой жизнью и сегодня! Именно в Кахетии получил свое образование величайший грузинский поэт Шота Руставели, написавший поэму “Витязь в тигровой шкуре”.

Прогуляетесь по городу любви и отведаете мороженое с видом на Алазанскую долину

Вы посетите Бодбийский женский монастырь, где находится усыпальница святой равноапостольной Нины – просветительницы Грузии. А после монастыря вас ждет один из самых красивых, уютных и романтичных городов Грузии – Сигнахи. Здесь мы прогуляемся, отведаем мороженное в кафе с прекрасным видом на Алазанскую долину и поднимемся на самую высокую точку города – на одну из 28 башен пятикилометровой крепостной стены.

Побываете в гостях у кахетинской семьи

Чтобы познакомиться с настоящим гостеприимством Грузии, мы отправимся в соседнее село Вакири. Здесь, в гостях у кахетинской семьи, двери дома которой всегда открыты для гостей, вас ждет кахетинский обед из натуральных домашних продуктов. Шашлычок, рыбка, зелень, цыпленок в соусе баже, ассорти пхали, свежайший кахетинский хлеб пури…стоит ли продолжать?) А дополнят и венчают наше сельское застолье домашнее белое и красное кахетинское вино и фамильная чача. Вы познакомитесь с жизнью и бытом кахетинской семьи, а ее глава дядя Закро, почетный винодел села Вакири, с огромным удовольствием раскроет вам секреты кахетинского виноделия и с гордостью покажет свой виноградник, находящийся прямо на Алазанской долине.

Посетите княжескую усадьбу в Цинандали и древний монастырь

После гастрономического и эстетического удовольствия вас ждет культурное мероприятие. Мы направимся в Цинандали, в усадьбу семьи князей Чавчавадзе с огромным роскошным садом, оформленным по последнему писку европейской моды, посетим дом-музей княжеской семьи. По желанию, можно будет организовать винную дегустацию. Далее вы посетите древнейший монастырь Икалто, основанный еще в VI веке самим Зеноном Икалтойским, одним из тринадцати ассирийских отцов – родоначальников грузинского монашества. Здесь вы увидите развалины академии, построенной при монастыре в XI веке, в которой просвещался великий грузинский поэт Шота Руставели. Увидите древнюю винодельню, огромную винодавильню и множество старых винных сосудов (квэври). Все это – обязательный инвентарь грузинского монастыря.

Увидите 1000-летний платан в солнечном городе Телави

Телави – родина Мизандари Валико Константиновича (Мимино). Здесь вас ждет древнейшая достопримечательность города – платан. Это огромное дерево, которому 1000 лет! Там же, по желанию, в кафе “У Платана” на террасе с роскошными видами на Алазанскую долину и восточный склон большого кавказского хребта вы сможете отведать чашечку кофе, прохладное грузинское пиво и попробовать эксклюзивный хачапури, приготовленный на шампуре.

Ну что, поехали?