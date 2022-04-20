Что вас ожидает

Нетуристическая Грузия: от крепостей до водопадов

За один день с нашей помощью вы откроете совсем недалеко от Тбилиси уникальные исторические и природные локации, куда еще не добрался массовый туризм. В нашей программе:

Древняя крепость Корогли — последняя обитель царицы Тамары, место сражений, интриг и заговоров. До цитадели мы доберемся по крутой лестнице среди гор. А от крепости, стоящей на краю пропасти, вам откроется головокружительный вид на историческую местность Картли.

— последняя обитель царицы Тамары, место сражений, интриг и заговоров. До цитадели мы доберемся по крутой лестнице среди гор. А от крепости, стоящей на краю пропасти, вам откроется головокружительный вид на историческую местность Картли. Панорама Дидгорской битвы на холмах Триалетского нагорья. В глухом месте, вдали от сел и городов, перед вами предстанет удивительный монумент, состоящий из десятков воткнутых в землю гигантских стальных мечей. Вы услышите историю великого сражения и оцените величественные виды, обступающие площадку.

на холмах Триалетского нагорья. В глухом месте, вдали от сел и городов, перед вами предстанет удивительный монумент, состоящий из десятков воткнутых в землю гигантских стальных мечей. Вы услышите историю великого сражения и оцените величественные виды, обступающие площадку. Каньон и водопады Дашбаши — одно из самых живописных мест Грузии. Мы постоим на краю обрывов, полюбуемся водопадами, которые срываются с бортов каньона в пропасть, к руслу горной реки Храми. А затем по безопасной тропинке спустимся на несколько сотен метров к бирюзовым водам.

На поиски лучших ракурсов для фото!

Как опытный фотограф я не только подскажу вам удачные ракурсы и точки для съемки, но и сама сделаю для вас фотографии на память: на ваш телефон или на мою профессиональную камеру. По пути мы будем останавливаться в особенно живописных местах для фото. Отдельного внимания заслуживает и горная дорога, по которой пройдет большая часть маршрута: в мае-июле склоны покрыты цветочными коврами, а осенью и весной встречаются большие овечьи стада.

Организационные детали