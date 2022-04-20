За один день с нашей помощью вы откроете совсем недалеко от Тбилиси уникальные исторические и природные локации, куда еще не добрался массовый туризм. В нашей программе:
Как опытный фотограф я не только подскажу вам удачные ракурсы и точки для съемки, но и сама сделаю для вас фотографии на память: на ваш телефон или на мою профессиональную камеру. По пути мы будем останавливаться в особенно живописных местах для фото. Отдельного внимания заслуживает и горная дорога, по которой пройдет большая часть маршрута: в мае-июле склоны покрыты цветочными коврами, а осенью и весной встречаются большие овечьи стада.