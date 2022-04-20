Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция

Сделать отличные снимки у водопадов, скал, крепостей и памятников, до которых не добираются туристы

Для красивых фото
Только представьте: заповедные горы и каньоны Грузии, древние крепости, места былых сражений — и вокруг никого, кроме нас! Мы провезем вас по этому нешаблонному маршруту, расскажем истории времен царицы Тамары и сделаем для вас чудесные снимки.

Вы увидите панораму Дидгорской битвы, посмотрите на водопады Дашбаши и откроете места, до которых не добрался массовый туризм.
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
Каньон Дашбаши и неизведанная Грузия: фототур-экспедиция
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Что вас ожидает

Нетуристическая Грузия: от крепостей до водопадов

За один день с нашей помощью вы откроете совсем недалеко от Тбилиси уникальные исторические и природные локации, куда еще не добрался массовый туризм. В нашей программе:

  • Древняя крепость Корогли — последняя обитель царицы Тамары, место сражений, интриг и заговоров. До цитадели мы доберемся по крутой лестнице среди гор. А от крепости, стоящей на краю пропасти, вам откроется головокружительный вид на историческую местность Картли.
  • Панорама Дидгорской битвы на холмах Триалетского нагорья. В глухом месте, вдали от сел и городов, перед вами предстанет удивительный монумент, состоящий из десятков воткнутых в землю гигантских стальных мечей. Вы услышите историю великого сражения и оцените величественные виды, обступающие площадку.
  • Каньон и водопады Дашбаши — одно из самых живописных мест Грузии. Мы постоим на краю обрывов, полюбуемся водопадами, которые срываются с бортов каньона в пропасть, к руслу горной реки Храми. А затем по безопасной тропинке спустимся на несколько сотен метров к бирюзовым водам.

На поиски лучших ракурсов для фото!

Как опытный фотограф я не только подскажу вам удачные ракурсы и точки для съемки, но и сама сделаю для вас фотографии на память: на ваш телефон или на мою профессиональную камеру. По пути мы будем останавливаться в особенно живописных местах для фото. Отдельного внимания заслуживает и горная дорога, по которой пройдет большая часть маршрута: в мае-июле склоны покрыты цветочными коврами, а осенью и весной встречаются большие овечьи стада.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с марта по ноябрь, точная сезонность зависит от погоды. В случае плохой погоды мы предложим вам альтернативный маршрут или перенесем экскурсию.
  • Обед в стоимость не включен, но я отвезу вас в аутентичное кафе с местной кухней
  • Фотосессия на профессиональную камеру — бонус к экскурсии, фото высылаю в течение двух недель
  • Для поездки необходима удобная обувь, так как присутствуют элементы горных прогулок (подъем к крепости и спуск в каньон). Общая протяженность всех пеших передвижений — 2,5 километра. С маршрутом справятся даже школьники, но малышам-дошкольникам мы эту экскурсию не рекомендуем.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Старом городе Тбилиси
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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