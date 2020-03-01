Елизавета проводит ещё 9 экскурсий

Что вас ожидает

Главный кафедральный собор Грузинской православной церкви

В Цминда Самеба вы сможете почувствовать все величие христианской веры на грузинской земле. Узнаете историю постройки собора и повод, по которому она началась; также я расскажу о святынях, которые хранятся в храме, и особенностях проведения службы здесь.

Самтависи: история князей Амилахвари и могила Св. Исидора

Покинув Тбилиcи, вы отправитесь к храму Самтависи, который является княжеской усыпальницей и считается эталонным образцом грузинской средневековой архитектуры. Вы познакомитесь с сохранившимися древнегрузинскими орнаментами, увидите остатки фундамента церкви времен Вахтанга Горгасали и узнаете, как род Амилахвари стал одним из наиболее знатных княжеских родов Грузии. Здесь же находится могила одного из Ассирийских отцов — Исидора Самтависского, возле которой мы поговорим о легендарных основателях грузинского монашества.

Легенды монастыря Шио-Мгвиме

Далее вы посетите знаковый православный памятник и один из первых монастырей в Грузии — обитель Шио-Мгвиме. Я расскажу о преданиях, согласно которым именно сюда, в котловину между горных пиков, дым от ладана привел Ассирийского отца Шио Мгвимского. Вы посетите пещеру, где он провел последние 15 лет своей жизни, а также основанный им храм. Узнаете, какое влияние оказало житие анахорета на его последователей, а также осмотрите новую церковь, в восстановлении которой после набега персов участвовал уже знакомый вам князь Амилахвари.

Вторая церковь на Иберийской земле

Напоследок, вы побываете в монастыре Самтавро, основанном на месте, где жила святая равноапостольная Нино под знаменитым ежевичным кустом. Познакомитесь с историей создания храма и деяниями первого христианского правителя Грузии, который молился здесь до конца своих дней. Осмотрите древний храм Нино, Преображенский храм 11 века, побываете возле могилы царя Мириана и его супруги Наны. А также изучите грузинскую технику иконописи на примере местных святынь. Кроме того, поговорим о непростой судьбе святого старца Габриила, связанного с храмом Самтавро, который в советское время боролся с гонителями церкви.