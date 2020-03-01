Елизавета проводит ещё 9 экскурсий

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Познакомиться с основными этапами христианской истории Грузии

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Экскурсия охватывает период с 4 по 7 век, от крещения Иберии до прихода на эту землю тринадцати Ассирийских отцов, или «новых грузинских апостолов».

Вы посетите главный собор Грузинской православной церкви, в храме Самтависи познакомитесь с историей княжеского рода Амилахвари и житием Святого Исидора.

Услышите легенды об основателе древней обители Шио-Мгвиме и прикоснетесь к эпохе первого христианского царя Грузии Мириама в культовом монастыре Самтавро.
€130
117 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча метро Авлабари
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По следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, Самтависи
По следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, Самтависи

Что вас ожидает

Главный кафедральный собор Грузинской православной церкви
 В Цминда Самеба вы сможете почувствовать все величие христианской веры на грузинской земле. Узнаете историю постройки собора и повод, по которому она началась; также я расскажу о святынях, которые хранятся в храме, и особенностях проведения службы здесь.

Самтависи: история князей Амилахвари и могила Св. Исидора
Покинув Тбилиcи, вы отправитесь к храму Самтависи, который является княжеской усыпальницей и считается эталонным образцом грузинской средневековой архитектуры. Вы познакомитесь с сохранившимися древнегрузинскими орнаментами, увидите остатки фундамента церкви времен Вахтанга Горгасали и узнаете, как род Амилахвари стал одним из наиболее знатных княжеских родов Грузии. Здесь же находится могила одного из Ассирийских отцов — Исидора Самтависского, возле которой мы поговорим о легендарных основателях грузинского монашества.

Легенды монастыря Шио-Мгвиме
Далее вы посетите знаковый православный памятник и один из первых монастырей в Грузии — обитель Шио-Мгвиме. Я расскажу о преданиях, согласно которым именно сюда, в котловину между горных пиков, дым от ладана привел Ассирийского отца Шио Мгвимского. Вы посетите пещеру, где он провел последние 15 лет своей жизни, а также основанный им храм. Узнаете, какое влияние оказало житие анахорета на его последователей, а также осмотрите новую церковь, в восстановлении которой после набега персов участвовал уже знакомый вам князь Амилахвари.

Вторая церковь на Иберийской земле
Напоследок, вы побываете в монастыре Самтавро, основанном на месте, где жила святая равноапостольная Нино под знаменитым ежевичным кустом. Познакомитесь с историей создания храма и деяниями первого христианского правителя Грузии, который молился здесь до конца своих дней. Осмотрите древний храм Нино, Преображенский храм 11 века, побываете возле могилы царя Мириана и его супруги Наны. А также изучите грузинскую технику иконописи на примере местных святынь. Кроме того, поговорим о непростой судьбе святого старца Габриила, связанного с храмом Самтавро, который в советское время боролся с гонителями церкви.

Организационные детали

  • Наша экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси, возле м. Авлабари.
  • В стоимость включены транспортные расходы.
  • Обязательных дополнительных расходов нет. Сувениры, свечи — по желанию.
По следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, Самтависи
По следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, Самтависи
По следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, Самтависи
По следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, Самтависи
По следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, Самтависи
По следам Ассирийских отцов: Тбилиси, Мцхета, Самтависи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Меня зовут Лиза, и я хочу показать вам Грузию такой, какой она покорила меня два года назад. Впервые я попала сюда в 2016 году — и это была любовь с первого взгляда. С тех пор произошло много изменений, и теперь я гид по Грузии. С удовольствием и любовью показываю вам эту страну, с уверенностью, что вы тоже ее полюбите.
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Елизавета проводит ещё 9 экскурсий

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