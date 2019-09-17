45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Винная прогулка по Старому городу

В Тбилиси сотни мест, где можно попробовать отличное вино: от шикарных ресторанов до незаметных забегаловок. Где вино будет лучше и интереснее – это вопрос, на который мы постараемся ответить! Я проведу вас по интересным, нетуристическим и колоритным местам центра Тбилиси, где вы продегустируете отличные вина, узнаете от знатоков о грузинском виноделии и особенностях этого чудесного напитка.

Обаяние вечернего Тбилиси

Наш винный тур пройдет по переулкам Старого города, который становится особенно атмосферным в вечернее время. Избегая протоптанных и шумных туристических троп, мы заглянем в тихие закоулки и дворики, где вы изнутри увидите жизнь Тбилиси: где-то шумит телевизор, а из соседнего окна тянутся аппетитные ароматы грузинской кухни. А по пути от одного винного погребка к другому вы встретите главные достопримечательности города и услышите увлекательный рассказ о них из уст гида, язык которого никогда не заплетается!

Кому подойдет эта экскурсия

Прогулка рассчитана на взрослых (18+) путешественников, которые хотят позитивно и интересно провести вечер, пробуя лучшие грузинские вина.