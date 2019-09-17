45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси

Дружеская прогулка по винным погребкам Тбилиси с увлекательными историями и дегустациями

Рост
Задать вопрос
Рост – ваш гид
Грузия славится своим вином, а Тбилиси славится тем, что почти всё это вино выпивается здесь! Во время экскурсии мы прогуляемся по вечернему Старому городу, посетим несколько любопытных мест, где пробуем отменное вино и чачу.

А в промежутках будем любоваться знаменитыми достопримечательностями, говорить о местном виноделии, наслаждаться вечерней прохладой и отличным настроением!
От 63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии45 отзывов
4.82
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси

Что вас ожидает

Винная прогулка по Старому городу
В Тбилиси сотни мест, где можно попробовать отличное вино: от шикарных ресторанов до незаметных забегаловок. Где вино будет лучше и интереснее – это вопрос, на который мы постараемся ответить! Я проведу вас по интересным, нетуристическим и колоритным местам центра Тбилиси, где вы продегустируете отличные вина, узнаете от знатоков о грузинском виноделии и особенностях этого чудесного напитка.

Обаяние вечернего Тбилиси
Наш винный тур пройдет по переулкам Старого города, который становится особенно атмосферным в вечернее время. Избегая протоптанных и шумных туристических троп, мы заглянем в тихие закоулки и дворики, где вы изнутри увидите жизнь Тбилиси: где-то шумит телевизор, а из соседнего окна тянутся аппетитные ароматы грузинской кухни. А по пути от одного винного погребка к другому вы встретите главные достопримечательности города и услышите увлекательный рассказ о них из уст гида, язык которого никогда не заплетается!

Кому подойдет эта экскурсия

Прогулка рассчитана на взрослых (18+) путешественников, которые хотят позитивно и интересно провести вечер, пробуя лучшие грузинские вина.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят все винные дегустации.
  • Маршрут нашей прогулки может меняться в зависимости от ваших интересов и предпочтений.
  • Пожалуйста, пообедайте или плотно перекусите накануне встречи с гидом! Дегустировать вина лучше сытым!
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Рост
Рост
“В детстве мама возила меня в Сочи. Я увидел Кавказ. Это было невероятное впечатление! Оно так и не прошло. Горы стали моим магнитом. А много лет спустя, перебравшись жить на Кавказ, я четко понял – это моё! Я хочу жить здесь! Несколько лет путешествий по Грузии и активного пополнения багажа знаний и впечатлений не прошли даром и когда я сам начал водить людей и рассказывать им о Грузии, мне не единожды говорили: «Рост, это твоё!». А любовь к Тбилиси, который я изучил вдоль и поперек, довершила дело – я принял решение заниматься туризмом в Грузии. Ведь опыт организации туров уже был, а опыт, как говорится, не пропьёшь. Даже в Грузии!”
Напишите мне

45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 сентября 2019
Замечательная экскурсия, помимо "винной" информации была и "общепознавательная" с ответами на все вопросы, посещением панорамной площадки и ущелья в районе бань, ОЧЕНЬ рекомендую!
Илья
3 апреля 2019
Это было вэликолээпно. На одной волне всю поездку. Лёгкие отступления от маршрута – но только чтобы сделать экскурсию ещё более насыщенной и интересной. Спасибо, Рост!
30 марта 2019
Незабываемый день нам подарил Ростислав. Благодаря ему мы провели прекрасный день рождения моего мужа, который по национальности грузин. И для нас всех его Оценка на 5+ была самой ценной для участников экскурсии и , надеюсь, для самого Роста. Невероятно тёплая атмосфера и организация ужина в очень респектабельном ресторане запомниться нами на долго. Ещё раз огромное спасибо - Вы сделали наш праздник незабываемым!!!!
25 марта 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Погода не располагала к тому, чтобы много времени проводить на улице. Поэтому мы передвигались на машине. Рассказ о Грузии и вине не был скучным и занудным, а наоборот, интересным, познавательным. Мы побывали в винном бутике, погуляли немного по старому городу, дегустировали вино в небольшом кафе в приятной домашней атмосфере. Спасибо большое за интересно проведённый вечер!!!!
23 марта 2019
В общем экскурсия оставила положительные эмоции. Хотя это не совсем «экскурсия». Рост встретил нас в условленном месте, на машине мы отправились на первую дегустацию. Это большой винный дом, там Рост рассказал нам о процессе изготовления вина в Грузии, все очень подробно и интересно. Затем началась сама дегустация, ее проводила сотрудница винотека. Интересные, вкусные вина. Затем поехали во вторую видеотеку. Небольшая, очень уютная, прекрасный хозяин Василий очень искренне с нами пообщался, сразу видно, человек болеет за своё дело! Резюме: все понравилось, хотя ожидания (исходя из описания экскурсии) были несколько другими.
11 марта 2019
7 марта мы с супругой побывали на экскурсии "Путь гедониста..." Экскурсовод Ростислав сразу расположил нас к себе. По пути следования рассказывал нам о достопримечательностях Тбилиси. Очень порадовало, что экскурсия не свелась к банальной дегустации (точнее, была не только дегустация) вин. Нам прочитали небольшую лекцию о виноделии, и было это интересно и познавательно. Нам показали очень симпатичные места, где можно купить действительно хорошее вино. В одну точку мы потом ходили три дня подряд, брали замечательное "Киндзмараули" и вспоминали нашего экскурсовода добрым словом! Надеюсь, если всё сложится, что обратимся к Ростиславу когда-нибудь снова.
Julia
9 марта 2019
Ростислав очень мило и галантно встретил нас и на своём авто довёз до первого винного бутика, в котором мы провели большую часть времени нашей экскурсии. Ростислав имеет обширные знания в области виноделия и других алкогольных напитков, чем и поделился с нами в первые 40 минут встречи. В погребе магазина мы приятно болтали о грузинском вине, особенностях его производства. Жаль, что само вино не прилагалось к истории о нем. Дегустация прошла в несколько ином виде, от ожидаемого нами. Процесс проходил в самом бутике, что расположился этажом выше. Мы ждали минут 15, пока подойдёт наша очередь. Молодая девушка-консультант пригласила нас к столу с бутылками вина. Нам были предложены вина как небольших частных виноделен, так и более именитых. Время от времени девушка спрашивала, что понравилось и что нам отложить. Сама дегустация бесплатна для всех гостей магазина и длится не более получаса, в зависимости от вашей стойкости и желания. Ростислав в это время исчез из поля нашего зрения. А нет, он вернулся в погреб и выбрал себе вино на ближайший уикенд. Потом мы поехали в кафе, типа кафе с вином, там всего несколько сортов(4 сорта по памяти, можем ошибиться). Ростислав любезно угостил нас бокалом красного вина. Мы болтали обо всем по-немножку, но были уже уставшими от того, что тур гедониста казался нам теоретическим, чем дегустационным. Но тут Ростислав сгладил наше разочарование приятным выездом... пусть это останется его секретом. Мы полюбовались на замечательный ночной Тбилиси, расплатились с Ростиславом и пошли на собственный тур живота и вкусного вина:)
21 февраля 2019
Друзья, если вы хотите узнать больше о вине и как оно зарождалось в Грузии, советую сходить и продегустировать. Ростислав лубезно нас поводил по злачным местом, особо понравилась Галерея вина, где очень антуражненько и приветливые сотрудники, которые знают все о вине и дадут все попробывать)
15 февраля 2019
Это было супер. Нам очень понравился гид, он смог заинтересовать. Не сыпал нас терминами,датами и тд, которые мы бы все равно не запомнили, а рассказал основные моменты, понятно, кратко. Сам гид с юмором и легко и быстро расположил к себе нас.
2 февраля 2019
Лучший гид , с индивидуальным подходом и оооочень увлекательными историями. Спасибо , Рост🎉
Ещё 35 отзывов

Гастрономические экскурсии в Тбилиси

Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!
От 28 за экскурсию
2.5 часа
179 отзывов
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Вас ждёт не просто увлекательный рассказ, но практическое знакомство с национальной кухней Грузии. Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски. И конечно, сами приготовите национальные блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семье
30 за человека
5 часов
51 отзыв
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям. Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте, что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.
Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
От 20 за экскурсию
1.5 часа
242 отзыва
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
Я приглашаю вас в свой винный бар на дегустацию грузинских вин, сыров и чурчхелы, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях одного сорта вина, выращенного в разных районах Грузии, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и процессе приготовления чурхчелы. И сможете принять участие в приготовлении чачи!
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
253 отзыва
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
23 за человека
2 часа
14 отзывов
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях. Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.
Винный тур по ТбилисиВинный тур по ТбилисиВинный тур по Тбилиси
32 за человека
2.5 часа
142 отзыва
Увлекательная прогулка по Старому городу с дегустациями грузинских вин в колоритных погребах
Вино — едва ли не самый знаменитый бренд Грузии, поэтому уехать из Тбилиси, не попробовав местные вина, просто недопустимо. На дружеской прогулке по Старому городу мы заглянем в интересные винные погреба и продегустируем грузинские вина из разных сортов винограда. Вы сравните вина крупных заводов и частных виноделен, узнаете об истории и особенностях главного напитка Грузии и найдете именно «свое» вино. А главное, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и познаете его истинный вкус!

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике