2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Начало: Plaza Isabel II
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
от €95 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
€107 за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €64 за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
Завтра в 09:00
9 сен в 13:00
€155 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€168 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIlya3 сентября 2024Понравилась экскурсия Андрея - сами бы мы не смогли найти и посмотреть столько интересных мест в городе!
- ФФарида3 сентября 2024Большое спасибо за великолепную экскурсию по Мадриду! Мы влюбились в этот город! Экскурсовод Василий открыл нам очень много замечательных, не самых стандартных мест, дал много практических рекомендаций. Совет будущим путешественникам -заказывайте эту экскурсию на первые дни вашего пребывания в Мадриде.
- ТТаня3 сентября 2024Очень хорошо провели время на экскурсии и познавательно! Дочкам и мне было интересно слушать историю города с занимательные рассказами о культуре и обычаях.
- ТТаня3 сентября 2024Мы в полном восторге от экскурсии! Марина очень большой профессионал. Было интересно даже моим дочкам, 13 лет. Хотя они к
- ММихаил2 сентября 2024Спасибо большое, всё было замечательно. Маргаита прекрасный гид, интересный рассказчик и прекрасный человек, который очень любит свой город и свою
- ННаталья31 августа 2024Спасибо большое Маргарите за познавательную, легкую и интересную экскурсию! Моему парню 18-ти лет было очень интересно! После окончания экскурсии решил ещё раз сам пройтись по этому маршруту. . Смотрю - видео записывает, рассказывает на камеру, с друзьями делится впечатлениями!
- ВВладимир27 августа 2024Экскурсия с Андреем это совершенно другое впечетление о городе, чем просто хождение по музеям и главным улицамю Нам очень понравились маленькие, узкие улицы со своей историей. Старинные бары и уютные ресторанчики. Большое спасибо нашему гиду. Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям.
- ООльга26 августа 2024Очень понравилось! Экскурсовод Тина, спасибо! 🥰
- ААндрей22 августа 2024Отличная экскурсия. Марина очень интересно рассказывает, время прошло на одном дыхании. Обязательно вернемся.
- ООльга22 августа 2024Эдуард прекрасный гид! Очень комфортная и интересная экскурсия. Советую тому, кто приехал в Мадрид, особенно в первый раз, как мы.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «На Рождество»
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