На Рождество – экскурсии в Мадриде

Найдено 7 экскурсий в категории «На Рождество» в Мадриде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
О Мадриде с легкостью и юмором
Пешая
161 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 70 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
На самокатах
33 отзыва
1 час
Индивидуальная
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Начало: Plaza Isabel II
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
от 95 за человека
С гидом по музею Прадо
55 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
107 за всё до 4 чел.
Свидание с Мадридом каждый день
Пешая
225 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Пешая
50 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 64 за человека
С небес на землю Мадрида
Пешая
170 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
Завтра в 09:00
9 сен в 13:00
155 за всё до 6 чел.
Мадрид: прошлое и настоящее
На машине
30 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
168 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilya
    3 сентября 2024
    Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
    Понравилась экскурсия Андрея - сами бы мы не смогли найти и посмотреть столько интересных мест в городе!
  • Ф
    Фарида
    3 сентября 2024
    Свидание с Мадридом каждый день
    Большое спасибо за великолепную экскурсию по Мадриду! Мы влюбились в этот город! Экскурсовод Василий открыл нам очень много замечательных, не самых стандартных мест, дал много практических рекомендаций. Совет будущим путешественникам -заказывайте эту экскурсию на первые дни вашего пребывания в Мадриде.
  • Т
    Таня
    3 сентября 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Очень хорошо провели время на экскурсии и познавательно! Дочкам и мне было интересно слушать историю города с занимательные рассказами о культуре и обычаях.
  • Т
    Таня
    3 сентября 2024
    С гидом по музею Прадо
    Мы в полном восторге от экскурсии! Марина очень большой профессионал. Было интересно даже моим дочкам, 13 лет. Хотя они к
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    картинам спокойно относятся. Но Марина настолько интересно рассказывает, что все были вовлечены. Это одно из лучших моих посещений художественных музеев вместе с гидом. До сих пор под впечатлением и хотим вернуться!

  • М
    Михаил
    2 сентября 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Спасибо большое, всё было замечательно. Маргаита прекрасный гид, интересный рассказчик и прекрасный человек, который очень любит свой город и свою
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    работу. Мы были с тремя детьми и Маргарита смогла заинтересовать их,так, что вся экскурсия прошла на одном дыхании,два часа пролетели незаметно Спасибо большое за полученное удовольствие. Михаил

  • Н
    Наталья
    31 августа 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Спасибо большое Маргарите за познавательную, легкую и интересную экскурсию! Моему парню 18-ти лет было очень интересно! После окончания экскурсии решил ещё раз сам пройтись по этому маршруту. . Смотрю - видео записывает, рассказывает на камеру, с друзьями делится впечатлениями!
  • В
    Владимир
    27 августа 2024
    Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
    Экскурсия с Андреем это совершенно другое впечетление о городе, чем просто хождение по музеям и главным улицамю Нам очень понравились маленькие, узкие улицы со своей историей. Старинные бары и уютные ресторанчики. Большое спасибо нашему гиду. Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям.
  • О
    Ольга
    26 августа 2024
    Свидание с Мадридом каждый день
    Очень понравилось! Экскурсовод Тина, спасибо! 🥰
  • А
    Андрей
    22 августа 2024
    С гидом по музею Прадо
    Отличная экскурсия. Марина очень интересно рассказывает, время прошло на одном дыхании. Обязательно вернемся.
  • О
    Ольга
    22 августа 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Эдуард прекрасный гид! Очень комфортная и интересная экскурсия. Советую тому, кто приехал в Мадрид, особенно в первый раз, как мы.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. О Мадриде с легкостью и юмором
  2. Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
  3. С гидом по музею Прадо
  4. Свидание с Мадридом каждый день
  5. Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Королевский дворец
  7. Сады Сабатини
  8. Старый город
  9. Стадион Реал Мадрид
  10. Алькала-де-Энарес
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в сентябре 2024
Сейчас в Мадриде в категории "На Рождество" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 168. Туристы уже оставили гидам 724 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год на рождество, 724 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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