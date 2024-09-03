I Ilya Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV Понравилась экскурсия Андрея - сами бы мы не смогли найти и посмотреть столько интересных мест в городе!

Ф Фарида Свидание с Мадридом каждый день Большое спасибо за великолепную экскурсию по Мадриду! Мы влюбились в этот город! Экскурсовод Василий открыл нам очень много замечательных, не самых стандартных мест, дал много практических рекомендаций. Совет будущим путешественникам -заказывайте эту экскурсию на первые дни вашего пребывания в Мадриде.

Т Таня О Мадриде с легкостью и юмором Очень хорошо провели время на экскурсии и познавательно! Дочкам и мне было интересно слушать историю города с занимательные рассказами о культуре и обычаях.

Т Таня С гидом по музею Прадо читать дальше картинам спокойно относятся. Но Марина настолько интересно рассказывает, что все были вовлечены. Это одно из лучших моих посещений художественных музеев вместе с гидом. До сих пор под впечатлением и хотим вернуться! Мы в полном восторге от экскурсии! Марина очень большой профессионал. Было интересно даже моим дочкам, 13 лет. Хотя они к

М Михаил О Мадриде с легкостью и юмором читать дальше работу. Мы были с тремя детьми и Маргарита смогла заинтересовать их,так, что вся экскурсия прошла на одном дыхании,два часа пролетели незаметно Спасибо большое за полученное удовольствие. Михаил Спасибо большое, всё было замечательно. Маргаита прекрасный гид, интересный рассказчик и прекрасный человек, который очень любит свой город и свою

Н Наталья О Мадриде с легкостью и юмором Спасибо большое Маргарите за познавательную, легкую и интересную экскурсию! Моему парню 18-ти лет было очень интересно! После окончания экскурсии решил ещё раз сам пройтись по этому маршруту. . Смотрю - видео записывает, рассказывает на камеру, с друзьями делится впечатлениями!

В Владимир Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV Экскурсия с Андреем это совершенно другое впечетление о городе, чем просто хождение по музеям и главным улицамю Нам очень понравились маленькие, узкие улицы со своей историей. Старинные бары и уютные ресторанчики. Большое спасибо нашему гиду. Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям.

О Ольга Свидание с Мадридом каждый день Очень понравилось! Экскурсовод Тина, спасибо! 🥰

А Андрей С гидом по музею Прадо Отличная экскурсия. Марина очень интересно рассказывает, время прошло на одном дыхании. Обязательно вернемся.