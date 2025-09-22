Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии 2025» в Риме на русском языке, цены от €50, скидки до 40%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Вечный город: от античности до современности (в мини-группе)
Пешая
2 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечный город: от античности до современности
Погружение в историю Рима, где легенды оживают. Пройдите по следам императоров и пап, узнайте тайны Вечного города и его величие
Начало: В парке Адриано
Расписание: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00, 17:30 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
€50 за человека
Топовые и нетуристические локации столицы Италии
Пешая
3 часа
-
40%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Топовые и нетуристические локации столицы Италии
Увидеть главное и побывать там, где бьётся сердце настоящего Рима
Начало: На площади Венеции
Завтра в 08:30
24 сен в 08:30
€187€311 за человека
Вечный город после заката
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечный город после заката
Насладитесь уникальной атмосферой вечернего Рима, где каждый уголок наполнен историей и магией. Узнайте, как дышит город после заката
Начало: На площади Кампо-де-Фьори
Завтра в 17:30
24 сен в 17:30
€180 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Риме: полное погружение
Пешая
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Ваш идеальный день в Риме
Погрузитесь в историю Рима, наслаждаясь его архитектурой и культурой. Узнайте о жизни гладиаторов и посетите знаменитые достопримечательности
Начало: Недалеко от Колизея
Завтра в 10:00
24 сен в 10:00
€480 за всё до 5 чел.
Всё о Риме
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Всё о Риме
Увидеть в Вечном городе самое необходимое и узнать, где найти скрытое
Начало: У метро Spagna
Завтра в 07:30
24 сен в 07:30
€80 за человека
Главные сокровища Рима: Колизей, Форум, Палатин - без очередей
Пешая
2 часа
-
19%
85 отзывов
Билеты
Главные сокровища Рима: Колизей, Форум, Палатин - без очередей
Почувствовать, как жил Рим 2000 лет назад
Начало: У станции метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
24 сен в 12:00
€58€72 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Вечный город: от античности до современности (в мини-группе)
  2. Топовые и нетуристические локации столицы Италии
  3. Вечный город после заката
  4. Ваш идеальный день в Риме: полное погружение
  5. Всё о Риме
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Площадь Венеции
  6. Пьяцца Навона
  7. Колизей
  8. Капитолийский холм
  9. Замок Святого Ангела
  10. Фонтан Четырёх Рек
Сколько стоит экскурсия по Риму в сентябре 2025
Сейчас в Риме в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 50 до 480 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 107 ⭐ отзывов, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь