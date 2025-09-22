Мини-группа
Вечный город: от античности до современности
Погружение в историю Рима, где легенды оживают. Пройдите по следам императоров и пап, узнайте тайны Вечного города и его величие
Начало: В парке Адриано
Расписание: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00, 17:30 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
€50 за человека
Индивидуальная
Топовые и нетуристические локации столицы Италии
Увидеть главное и побывать там, где бьётся сердце настоящего Рима
Начало: На площади Венеции
Завтра в 08:30
24 сен в 08:30
€187
€311 за человека
Индивидуальная
Вечный город после заката
Насладитесь уникальной атмосферой вечернего Рима, где каждый уголок наполнен историей и магией. Узнайте, как дышит город после заката
Начало: На площади Кампо-де-Фьори
Завтра в 17:30
24 сен в 17:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Ваш идеальный день в Риме
Погрузитесь в историю Рима, наслаждаясь его архитектурой и культурой. Узнайте о жизни гладиаторов и посетите знаменитые достопримечательности
Начало: Недалеко от Колизея
Завтра в 10:00
24 сен в 10:00
€480 за всё до 5 чел.
Мини-группа
Всё о Риме
Увидеть в Вечном городе самое необходимое и узнать, где найти скрытое
Начало: У метро Spagna
Завтра в 07:30
24 сен в 07:30
€80 за человека
Главные сокровища Рима: Колизей, Форум, Палатин - без очередей
Почувствовать, как жил Рим 2000 лет назад
Начало: У станции метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
24 сен в 12:00
€58
€72 за билет
