Как вела себя толпа, когда жаждала крови побеждённого? Почему женщин отсаживали подальше от арены? Как в реальности, а не в голливудском кино проходили гладиаторские бои и выглядели гладиаторы — «поп-звёзды» Античности? Вы узнаете об этом, осматривая сооружение снаружи и изнутри. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание аудиогида
- Вы пройдёте по маршруту зрителя Колизея и представите в деталях, как проходили гладиаторские бои
- Откроете множество интересных фактов о создании и хитроумном устройстве амфитеатра, имевшего даже подземный уровень с лифтами и скрытыми люками
- Представите, как величественно выглядел Колизей во времена расцвета Римской империи
- Развенчаете голливудские мифы, созданные «фабрикой звёзд» вокруг Колизея и гладиаторов
- Узнаете секреты и пикантные подробности организации гладиаторских игр
- Сделаете ставки на одного из гладиаторов — и выиграете (или нет)
- А ещё найдёте секретную смотровую площадку с потрясающим видом на Колизей!
Организационные детали
Необходимо заранее приобрести комбинированный билет в Колизей и Римский форум — €18.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€19
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Колизее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 10154 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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