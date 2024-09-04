На Рождество – экскурсии в Риме

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Риме на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Пешая
218 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
Завтра в 17:30
17 сен в 12:30
160 за всё до 8 чел.
Ватикан - центр религии, истории и искусства
Пешая
30 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Ватикану: история, культура и религия в одном туре
Начните своё путешествие по Ватикану с индивидуальной экскурсии. Узнайте о его истории, символике и искусстве. Подходит для всех возрастов, включая детей
Начало: Возле входа в Музеи Ватикана
11 сен в 08:00
12 сен в 16:00
210 за всё до 10 чел.
Утренний Рим в мини-группе
Пешая
48 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Утренняя прогулка по Риму в уютной атмосфере мини-группы
Исследуйте сердце Рима в утренней прохладе, наслаждаясь богатством истории и красотой без толп туристов
Начало: На Piazza di S. Marco
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00
45 за человека
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Пешая
49 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
9 сен в 19:00
55 за человека
Душевная обзорная прогулка по Риму
Пешая
332 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Душевная обзорная прогулка по Риму
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
11 сен в 08:00
12 сен в 08:30
180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 сентября 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Мы получили невероятное удовольствие экскурсии и общения с Джиной. Наша компания влюбилась в город безоговорочно и последующие дни мы ходили по рекомендованным маршрутам. Спасибо! Маршрут, подача, множество интересных фактов- это то что останется с нами на долгую память)
  • G
    Guzalia
    2 сентября 2024
    Ватикан - центр религии, истории и искусства
    Отличная подача, интересные факты - рекомендую.
  • Р
    Руслан
    2 сентября 2024
    Ватикан - центр религии, истории и искусства
    Елена лучший гид! Не просто «выливает» интересую для СЕБЯ информацию, а чувствует уровень заинтересованности и понимания материала. Остались очень довольны.
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    В 10 из 10 случаев советую посещать знаковые места в Италии с опытным гидом. С Еленой посетили Ватикан и остались под впечатлением, даже спустя уже месяц)

  • М
    Мария
    31 августа 2024
    Утренний Рим в мини-группе
    Все было познавательно и легко. Гид Александра давала время на фото и рассказывала интересные истории
  • R
    ROSHEL
    28 августа 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Джина очень профессиональный тур агент, все было очень хорошо большой плюс у неё то что она говорит на английском языке,
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    мы узнали очень много нового было очень интересно любознательного. если посещу Рим ещё обязательно возьму Джину экскурсоводам. Очень рекомендую … … Gina give us tour in English was very amazing knowledgeable interesting. We had a good time. I am highly recommending her.

  • М
    Мария
    24 августа 2024
    Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
    Экскурсия была превосходной во всех отношениях, оставив самые яркие впечатления.
  • Т
    Татьяна
    20 августа 2024
    Ватикан - центр религии, истории и искусства
    Спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию по Ватикану! Она эрудированный человек и интересный рассказчик. Во время экскурсии Елена обращала наше
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    внимание на детали, которые мы бы наверняка пропустили при самостоятельном осмотре. Елена заранее подсказывает, когда покупать входные билеты, чтобы попасть в Ватикан в желаемое время.

  • Т
    Татьяна
    20 августа 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Очень понравилось гулять с Джиной по Риму. Мы были в Риме впервые и она нам показала и рассказала о многих
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    известных достопримечательностях, об известных людях далеких времен. При этом рассказ не был перегружен датами, было интересно и легко воспринимать. В еврейском квартале выпили кофе с вкуснейшим пирогом. Ребенку 11 лет тоже понравилось, по приезду увлеченно рассказывала родственникам о том, что узнала на экскурсии. Спасибо большое Джине за приятно и полезно проведенное время в этом вечном городе! 3 часа пролетели незаметно.

  • M
    Marko
    1 августа 2024
    Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
    Много нового узнали, не зря пошли!
  • Т
    Тимур
    28 июля 2024
    Утренний Рим в мини-группе
    Спасибо огромное Анне! Интересно, весело, быстро. Лушая экскурсия для нас!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На Рождество»

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  5. Душевная обзорная прогулка по Риму
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Колизей
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Пантеон
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в сентябре 2024
Сейчас в Риме в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 45 до 210. Туристы уже оставили гидам 677 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на рождество, 677 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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