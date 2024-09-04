3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
Завтра в 17:30
17 сен в 12:30
€160 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Ватикану: история, культура и религия в одном туре
Начните своё путешествие по Ватикану с индивидуальной экскурсии. Узнайте о его истории, символике и искусстве. Подходит для всех возрастов, включая детей
Начало: Возле входа в Музеи Ватикана
11 сен в 08:00
12 сен в 16:00
€210 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Утренняя прогулка по Риму в уютной атмосфере мини-группы
Исследуйте сердце Рима в утренней прохладе, наслаждаясь богатством истории и красотой без толп туристов
Начало: На Piazza di S. Marco
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00
€45 за человека
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
9 сен в 19:00
€55 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Душевная обзорная прогулка по Риму
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
11 сен в 08:00
12 сен в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 сентября 2024Мы получили невероятное удовольствие экскурсии и общения с Джиной. Наша компания влюбилась в город безоговорочно и последующие дни мы ходили по рекомендованным маршрутам. Спасибо! Маршрут, подача, множество интересных фактов- это то что останется с нами на долгую память)
- GGuzalia2 сентября 2024Отличная подача, интересные факты - рекомендую.
- РРуслан2 сентября 2024Елена лучший гид! Не просто «выливает» интересую для СЕБЯ информацию, а чувствует уровень заинтересованности и понимания материала. Остались очень довольны.
- ММария31 августа 2024Все было познавательно и легко. Гид Александра давала время на фото и рассказывала интересные истории
- RROSHEL28 августа 2024Джина очень профессиональный тур агент, все было очень хорошо большой плюс у неё то что она говорит на английском языке,
- ММария24 августа 2024Экскурсия была превосходной во всех отношениях, оставив самые яркие впечатления.
- ТТатьяна20 августа 2024Спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию по Ватикану! Она эрудированный человек и интересный рассказчик. Во время экскурсии Елена обращала наше
- ТТатьяна20 августа 2024Очень понравилось гулять с Джиной по Риму. Мы были в Риме впервые и она нам показала и рассказала о многих
- MMarko1 августа 2024Много нового узнали, не зря пошли!
- ТТимур28 июля 2024Спасибо огромное Анне! Интересно, весело, быстро. Лушая экскурсия для нас!!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На Рождество»
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