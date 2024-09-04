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известных достопримечательностях, об известных людях далеких времен. При этом рассказ не был перегружен датами, было интересно и легко воспринимать. В еврейском квартале выпили кофе с вкуснейшим пирогом. Ребенку 11 лет тоже понравилось, по приезду увлеченно рассказывала родственникам о том, что узнала на экскурсии. Спасибо большое Джине за приятно и полезно проведенное время в этом вечном городе! 3 часа пролетели незаметно.