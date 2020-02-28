6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я открою вам историю знаменитой конной статуи императора Марка Аврелия и расскажу, почему для нее был проектирован специальный зал.
Расскажу о коллекции этрусских предметов знаменитого учёного Кастеллани.
Познакомлю со знаменитой «римской волчицей» и «Медузой» Джан-Лоренцо Бернини.
При переходе из одного дворца на другой вы сможете насладиться потрясающим привилегированным видом на Римский Форум.
В пинакотеке музеев я расскажу о картинах Караваджо, Рубенса и Доменикино.
Открою историю и значение шедевров скульптуры «Венера Капитолийская», «Умирающий Галат» и «Старая пьяница».
Мы также посетим зал римских императоров или греческих философов и увидим говорящую статую — фонтан Марфория.
Капитолийские Музеи — это целая история Рима. Культура, традиции, анекдоты, искусство. В ходе моей экскурсии вы получите представление о богатстве и многообразии итальянского искусства, а также раскроете секреты великого города и его знаменитых и простых жителей. Бенвенути! Добро пожаловать!
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты (для взрослых — 12 или 15 (во время дополнительных выставок) евро за чел.; с 7 лет до 25 лет — 10 или 12 евро за чел.; до 6 лет — бесплатно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Буонджорно! Меня зовут Ирене. Я — итальянка и родилась в Риме. Я лицензированный профессиональный гид. По образованию филолог, закончила Римский университет и работаю в сфере туризма много лет. Долго прожила в России и именно вдали от дома начала открывать для себя Рим. Каждый раз, возвращаясь домой на каникулы, я заново исследовала этот город, находя новые места и памятники, церкви и руины. Я вбирала все красоты этого города всем сердцем и умом, как будто это видела в первый раз. Я старалась надышаться им, чтобы хватило до следующего приезда. Так я начала заново и углубленно изучать историю, культуру, искусство и традиции моего города. Теперь провожу экскурсии по Риму и Ватикану, чтобы передать вам свои ощущения и знания, дух моего родного города. У меня многолетний опыт работы с людьми разного уровня и возраста, я стараюсь найти индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы наше путешествие в мир истории было интересным, неутомительным и запоминающимся.
Поскольку впервые посещали музеи Капитолийского холма, решили воспользоваться услугами гида. Не часто встречаешь таких профессионалов как Ирене: много знает, интересно излагает информацию, очень приятна в общении и обладает чувством юмора. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Лариса
6 января 2019
Эта экскурсия была обобщением всего что мы видели в Риме за неделю. Когда основные туристические маошруты пройдены, и есть желание посетить музей, то без гида не обойтись.
Ирена отлично справилась и подсказала очень вкусные места ( за что отдельная благодарность)
Ольга
7 апреля 2018
Экскурсия Ирены - отличное погружение в историю Рима через призму Музеев Капитолийского холма. Особенно актуально для тех, кто не первый раз в вечном городе и базовый "галоп по Европам" уже прошёл. Были с ребёнком 13 лет - все супер. Параллельный ликбез по ключевым историческим, мифологическим и архитектурно-пластическим особенностям - супер! Спасибо!
Анна
20 ноября 2017
Посещали экскурсию в экскурсоводом Ирэной. Это был наш пятый (и последний в этот раз) день в Риме, позади были уже и Ватикан, и вилла Боргезе, и Форум, и Трастевере... И дети наши (10 и 8 лет) были уже до краев полны новыми впечатлениями и информацией. Тем не менее, благодаря профессионализму Ирэны, она смогла заинтересовать и удивить историями всех нас, и, если бы мы не попросили "свернуть" экскурсию после 3 часов, она была готова рассказывать еще и еще!
Спасибо! Буду рекомендовать всем, кто собирается в Рим!
Юрий
31 мая 2017
Ирена грамотный гид, историк! Пунктуальна, искренна! Нам повезло!
Погрузиться во времена сотворения великих шедевров и открыть важные этапы истории и культуры Рима
Безусловно, Музеи Ватикана одни из самых известных в мире. Говорю именно так — Музеи, во множественном числе, потому что это целый комплекс музеев, коллекции которых создавались по воле многих Пап, господствовавших на престоле. И этот процесс продолжается по сей день. Моя задача — не просто объяснить вам, благодаря чему Музеи обрели столь высокий статус в мире, познакомить с шедеврами, их авторами и значением, но главное — погрузить в атмосферу времен и событий, когда эти творения создавались, и тем самым открыть историю и культуру различных эпох Рима.
Открыть шедевры знаменитых творцов Италии и разобраться в художественных вкусах Рима XVII века
Галерея Боргезе — один из музеев, которые нужно обязательно посетить, будучи в Риме. Он находится в одном из самых красивых парков, за пределами старого города. Благодаря моей экскурсии по Галерее вы не только познакомитесь с работами великих живописцев и скульпторов Италии, но также разберетесь во вкусах и тенденциях, определяющих художественное искусство в Риме XVII века.
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело. В компании лицензированного гида ваш визит в Ватикан значительно упростится и, главное, наполнится смыслом, историей, интересными фактами и яркими рассказами. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Ватикан без многочасовой очереди на входе.
Увидеть знаменитые коллекции и погрузиться в тонкости искусства Ренессанса и барокко
Какие замыслы заключены в мраморе и красках великих шедевров? Вы пройдёте по главным залам галереи Боргезе, чтобы познакомиться с известными произведениями искусства эпохи Возрождения и барокко, и научитесь «читать» их. Я познакомлю вас с разными школами итальянской живописи и особенностями стилей, и после этой экскурсии в любом другом музее вы будете чувствовать себя чуть большим знатоком искусства.
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Приглашаю вас отправиться к главным сокровищам Ватикана – самого маленького, таинственного и влиятельного государства в мире. Наша прогулка охватит основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, познакомит вас с личностями легендарных Римских пап и культурным наследием католической церкви. И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!
Познакомиться с главными коллекциями Ватикана и шедеврами мирового искусства
Приглашаю вас совершить «полное погружение» в искусство и познакомиться с главными шедеврами коллекций Ватикана. Пройти по галереям Географических карт и Гобеленов, увидеть подлинные шедевры Рафаэля и Микеланджело, посетить грандиозный Собор святого Петра и настоящее чудо – Сикстинскую капеллу. Мы совершим путешествие во времени, в котором вас ждут великолепные произведения мирового искусства, истории из жизни загадочного Ватикана, римских пап и великих мастеров, а также интересные факты, часто совершенно не известные широкой публике.
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Приглашаю посетить одну из лучших галерей Рима — Боргезе, где собраны работы великих итальянцев: Бернини, Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Корреджо и Караваджо. Я расскажу историю виллы Боргезе и ее основателя, помогу понять, а главное — почувствовать изумительные картины. Вы пройдете по роскошным залам, винтовым лестницам и насладитесь великолепием скульптур, люстр, каминов и потолочных росписей. После экскурсии вы сможете прогуляться по окружающему галерею ландшафтному парку и осмыслить полученные впечатления в тени деревьев, под мерное журчание фонтанов.
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
Замок Святого Ангела в разное время служил императорским мавзолеем, защитой от варваров, папской резиденцией и даже тюрьмой, где долгие годы томился Джордано Бруно. Мы пройдем по всем уровням замка, погрузимся в его историю, заглянем в папские апартаменты и зал Сокровищ, а затем насладимся превосходной панорамой Рима с Террасы Замка Ангела.