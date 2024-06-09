Путешествие из Рима в Умбрию: Орвието и Чивита-ди-Баньореджо
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Всего час с небольшим на поезде из Рима — и вы в живописном регионе Умбрия, где любят отдыхать сами итальянцы. Мы осмотрим один из его самых красивых городов — Орвието. Погуляем по старинным улицам и зайдём в знаменитый на всю страну Кафедральный собор. А также посетим соседнюю деревню Чивита-ди-Баньореджо: таинственную и фантастически красивую.
Вы узнаете, как в Средневековье Орвието превратился в могущественный город-государство и резиденцию Римских пап. И почему со временем стал тихим уютным местом, далёким от волнений больших столиц. Вместе мы осмотрим необычный колодец Святого Патрика и Кафедральный собор, украшенный золотом мозаик и кружевом из камня. Посетим его капеллы и увидим знаменитые фрески. А затем по лабиринтам узких улочек выйдем на край города, чтобы увидеть потрясающие виды на холмы Умбрии.
Город-призрак Чивита-ди-Баньореджо
По пути в Чивиту мы полюбуемся виноградниками и оливковыми рощами. А также остановимся на смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на Орвието. В 18 веке английские путешественники описывали его «как самый прекрасный в Европе». Добравшись до деревни, мы пройдём по знаменитому мосту и войдём в Старый город, где ничего не менялось более 400 лет. Погуляем по его извилистым улицам и поговорим о том, почему в нём практически никто не живёт.
Организационные детали
Из Рима в Орвието и обратно вы добираетесь самостоятельно. Время в пути — 1 час 15 минут, цена билета — от 9,45 евро в одну сторону.
Трансфер туда-обратно между Орвието и Чивитой на комфортабельном такси включён в стоимость
Цена экскурсии на вашем авто составит 240 евро
Входные билеты оплачиваются дополнительно: Кафедральный собор — 5 евро, колодец Святого Патрика — 5 евро, Чивита-ди-Баньореджо — 5 евро
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Natalia — ваш гид в Риме
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я гид в Орвието. Живу в этом удивительном городе уже более 10 лет. Когда-то он так поразил меня концентрацией прекрасного и чудесного, что я решилась на переезд из Рима. Я всегда любила рассказывать друзьям о прочитанных книгах и просмотренных фильмах. Теперь делюсь с путешественниками историями об Орвието — его увлекательном прошлом и неспешном настоящем.