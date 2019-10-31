8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора

Ирина
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Ирина – ваш гид
Римско-католическая церковь, крупнейшая из христианских церквей и одна из старейших религиозных институций, играла важную роль в истории Западной цивилизации.

На обзорной экскурсии по Собору Святого Петра в Ватикане вы погрузитесь в мир тысячелетней истории католической веры и узнаете секреты одного из самых влиятельных мест ее зарождения.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Собор Святого Петра и мир католической веры
Собор Святого Петра и мир католической веры

Программа

  • Религия Древнего Рима. Дойдя до площади Святого Петра, мы пролистаем страницы истории назад, к моменту ее зарождения, и я расскажу вам о веровании древних римлян, о сакральной стороне их жизни, объясню, каким образом менялась вера в Древнем Риме, какую роль играли в этом процессе апостолы Петр и Павел, как менялись мировоззрение и менталитет жителей древнего города.
  • История и особенности площади Святого Петра. Я расскажу, почему площадь была спланирована таким образом, ее историю, а самым любознательным продемонстрирую ее схемы и чертежи.
  • Богатства и святость собора. Затем мы отправимся в собор Святого Петра, где вы ознакомитесь с выдающимися произведениями искусства, в создании которых участвовали скульпторы и художники с мировым именем. Я расскажу, что хранится в лабиринтах под собором, и объясню, почему именно это место является священным для миллионов верующих и их паломников уже на протяжении тысячелетий.
  • Ватикан и католическая церковь. На улице, связывающей государство Ватикан и Италию, я расскажу историю объединения и признания Ватикана как части Италии и то, почему, несмотря на свой утвержденный статус, католическая церковь была лишена возможности активной политической деятельности на протяжении десятилетий.
  • Замок и мост Святого Ангела. Дойдя до Замка Святого Ангела, я расскажу вам его историю и легенды, после чего мы прогуляемся по живописному пешеходному мосту Cвятого Ангела, имеющего не только историческую, но и архитектурную ценность, где и закончим нашу увлекательную прогулку.

Организационные детали

  • Вход в Собор Святого Петра — бесплатный.
  • Желающим посетить музеи Ватикана помогу в организационных вопросах.
Собор Святого Петра и мир католической веры
Собор Святого Петра и мир католической веры
Собор Святого Петра и мир католической веры
Собор Святого Петра и мир католической веры
Собор Святого Петра и мир католической веры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Мне 33 года, я не профессиональный гид, но люблю итальянскую историю и культуру и на экскурсиях с удовольствием делюсь своими знаниями и наблюдениями. Специализируюсь на темах современной истории Италии, так как прохожу обучение в одном из вузов Рима, курс которого ориентирован на историю и коммуникацию. Мой подход индивидуален к каждому клиенту, я стараюсь найти золотую середину в подаче материала, комбинируя информацию таким образом, чтобы гости запомнили не только современные аспекты жизни в Италии, но и важную часть огромного исторического и культурного наследия солнечной страны. Стараюсь превратить каждую экскурсию в дружескую прогулку, где все участники получают удовольствие от общения.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

31 октября 2019
Ирина, отличный экскурсовод. Ее рассказ был легким и не принуждённым с интересными фактами и мифами. Время прошло незаметно.
22 апреля 2019
Отличная экскурсия. Очень интересно, хороший маршрут.
Ирина рассказывает просто и понятно, отвечает на вопросы.
Время пролетело почти мгновенно.
Однозначно, рекомендую!
8 апреля 2019
Очень интересная экскурсия, Ирина рассказала обо абсолютно обо всем, благодаря ей Рим полюбился ещё больше)
11 октября 2016
Мы с подругой были первый раз в Риме. И так как времени у нас было немного, мы решили прямо в день приезда посетить Ватикан и узнать историю этого карликового государства с его центром - Собором Святого Петра. В качестве гида выбрали Ирину, потому что по дате, времени и содержанию экскурсии нам все подходило. С Ириной мы встретились в назначенном месте. И как то сразу экскурсия не задалась. Сначала Ирина думала как построить маршрут и все сетовала, что не оттуда мы ее начали (хотя место не мы выбирали). Потом сказала, что экскурсия длится 2 часа, но она может и за 1,5 все рассказать. На что мы ответили, что мы никуда не спешим и готовы хоть 3 часа гулять. В общем не вдаваясь в подробности было скучно как на уроке истории и ощущение, что Ирина хочет побыстрее все закончить. На мое предложение рассказать что-нибудь интересное, "жаренное", все-таки Рим! Ватикан! Ирина не особо отреагировала. Понимаете, это наше первое знакомство с городом. И мы готовы были в него влюбится, а на думать, хорошо, что послезавтра уезжаем. Ничего интересного, ничего запоминающегося. И эта экскурсия самая дорогая из всех, которые мы брали! За 70 евро уж можно было повкуснее и поинтереснее изложить историю. Потом меня смутило, что Ирина ни разу за время своего проживания в Риме не поднималась на шпиль Собора Святого Петра. А оттуда такие потрясающие виды и все можно показать и рассказать. Весь город как на ладони. И когда на площади перед собором я спросила, а что это за надписи по периметру колоннады. Ирина просто ответила, откуда ей знать. No comments. Так что качество данной экскурсии не соответствует заявленной цене.
5 сентября 2016
Отличная экскурсия, которую провела Ирина! Умная, интеллигентная, доброжелательная, отзывчивая - это те качества человека, с которыми Вы встретитесь, если пойдете на экскурсию с Ириной. Вы не пожалеете! Мы с начала хотели, чтобы другой гид провел экскурсию по Ватикану, но мы не смогли стыковаться по датам, поэтому согласились на эту экскурсию. И не жалеем! Оказалось, что Ирина нам достаточно рассказала и про музеи Ватикана, поэтому мы сэкономили и деньги и время, когда самостоятельно пошли в музеи Ватикана.
Ирина всё предусмотрела! Даже взяла на всякий случай платки (палантины), чтобы не было у нас проблем со входом в Собор Петра! А как она рассказывала! Сразу чувствуется, что человек не просто отрабатывает деньги, а живет, интересуется историей, искусством, старается и нас, обезумевших от жары туристов, заинтересовать, что у нее и получилось, Если мы что-то не расслышали из-за гула в Соборе или хотели уточнить, она всегда доброжелательно выполняла все наши просьбы. Огромное СПАСИБО Ирине за прекрасную экскурсию!
10 мая 2016
Все было просто замечательно. Встретились на пьяцца дель Пополо и прогулочным шагом двинулись к собору Св. Петра, по пути Ирина рассказывала интересные факты и о религии Рима, о Ватикане. Огромное спасибо Ирине за прекрасно проведенный день. Желаю удачи!
14 апреля 2016
Огромное спасибо нашему году просто замечательная и познавательная экскурсия. Молодец, нет слов. ..

Igor
1 февраля 2016
Невероятная экскурсия! Собор св. Петра грандиозен, но, оказалось, Ирина знает каждый его уголок! Она подарила нам настоящий праздник! Её речь грамотна, манеры - идеальны, она очень приятна в общении! Спасибо!

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