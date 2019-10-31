8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы с подругой были первый раз в Риме. И так как времени у нас было немного, мы решили прямо в день приезда посетить Ватикан и узнать историю этого карликового государства с его центром - Собором Святого Петра. В качестве гида выбрали Ирину, потому что по дате, времени и содержанию экскурсии нам все подходило. С Ириной мы встретились в назначенном месте. И как то сразу экскурсия не задалась. Сначала Ирина думала как построить маршрут и все сетовала, что не оттуда мы ее начали (хотя место не мы выбирали). Потом сказала, что экскурсия длится 2 часа, но она может и за 1,5 все рассказать. На что мы ответили, что мы никуда не спешим и готовы хоть 3 часа гулять. В общем не вдаваясь в подробности было скучно как на уроке истории и ощущение, что Ирина хочет побыстрее все закончить. На мое предложение рассказать что-нибудь интересное, "жаренное", все-таки Рим! Ватикан! Ирина не особо отреагировала. Понимаете, это наше первое знакомство с городом. И мы готовы были в него влюбится, а на думать, хорошо, что послезавтра уезжаем. Ничего интересного, ничего запоминающегося. И эта экскурсия самая дорогая из всех, которые мы брали! За 70 евро уж можно было повкуснее и поинтереснее изложить историю. Потом меня смутило, что Ирина ни разу за время своего проживания в Риме не поднималась на шпиль Собора Святого Петра. А оттуда такие потрясающие виды и все можно показать и рассказать. Весь город как на ладони. И когда на площади перед собором я спросила, а что это за надписи по периметру колоннады. Ирина просто ответила, откуда ей знать. No comments. Так что качество данной экскурсии не соответствует заявленной цене.