8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отличная экскурсия, которую провела Ирина! Умная, интеллигентная, доброжелательная, отзывчивая - это те качества человека, с которыми Вы встретитесь, если пойдете на экскурсию с Ириной. Вы не пожалеете! Мы с начала хотели, чтобы другой гид провел экскурсию по Ватикану, но мы не смогли стыковаться по датам, поэтому согласились на эту экскурсию. И не жалеем! Оказалось, что Ирина нам достаточно рассказала и про музеи Ватикана, поэтому мы сэкономили и деньги и время, когда самостоятельно пошли в музеи Ватикана.
Ирина всё предусмотрела! Даже взяла на всякий случай платки (палантины), чтобы не было у нас проблем со входом в Собор Петра! А как она рассказывала! Сразу чувствуется, что человек не просто отрабатывает деньги, а живет, интересуется историей, искусством, старается и нас, обезумевших от жары туристов, заинтересовать, что у нее и получилось, Если мы что-то не расслышали из-за гула в Соборе или хотели уточнить, она всегда доброжелательно выполняла все наши просьбы. Огромное СПАСИБО Ирине за прекрасную экскурсию!