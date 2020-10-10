21 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Севастополь сквозь столетия

Вы пройдете по самой длинной лестнице Севастополя и узнаете, в честь какого события она названа. Отыщете Девичью батарею и проникнетесь историей 📖 об отважных женщинах времен Крымской войны. А на улицах Советская и Суворова мысленно вернетесь на столетие назад и прикоснетесь к зданиям, пережившим две обороны города.

Севастопольские секреты

Севастополь скрывает множество исторических загадок. Вы раскроете, какую функцию выполняла Башня ветров, как Нахимов предсказал свою гибель, чем знаменит Владимирский собор и почему его называют «усыпальницей адмиралов». А также услышите историю улиц Терещенко и Павличенко и отыщете вход в подземный Севастополь. В завершение рассмотрите дом, в котором провел последние дни адмиралов Корнилов.

Организационные детали

Прогулка предполагает посещение кофейни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.